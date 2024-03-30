ميسي يختار خليفته للفوز بالكرة الذهبية

MENAFN - Alghad Newspaper) يرى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، أن هناك العديد من النجوم الصغار الذين يستطيعون التنافس على الفوز بجائزة الكرة الذهبية للنسخة المقبلة.



وحصل ليونيل ميسي على جائزة الكرة الذهبية في العام الماضي، وسط جدل كبير على أحقيته في التتويج بها، ليعزز رقمه القياسي إلى 8 مرات.



وقال ميسي في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "هناك العديد من النجوم الصغار الذين يستطيعون التنافس عليها".



وأضاف: "أرى أن هناك البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، والنرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وغيرهما من الأسماء الرائعة التي تستطيع التنافس على الجائزة".



ويرى النجم الأرجنتيني أن: "لامين يامال موهبة برشلونة، سيكون منافسا شرسا على الجائزة مستقبلا، نظرا للإمكانيات الرائعة التي يتمتع بها".



واختتم ميسي حديثه بالقول: "أعتقد أن هذه الحقبة ستكون ممتعة لأنه هناك عدة مواهب مميزة".



وأثارت اختيارات النجم الأرجنتيني بعض الجدل، لاستبعاده النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، البالغ من العمر 21 عاما، الذي يقدم أداء رائعا في أول مواسمه مع ريال مدريد، منذ انتقاله إلى صفوفه قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، فقد شارك النجم الإنجليزي في 31 مباراة بقميص "الميرنغي" في مختلف المسابقات، أحرز خلالها 20 هدفا، إضافة إلى 9 تمريرات حاسمة.



وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه على الرغم من تألق جود بيلينغهام مع ريال مدريد ومنتخب "الأسود الثلاثة"، فإن ميسي لم يقم بوضع اسمه ضمن المرشحين مفضلا لامين يامال وبعض الأسماء الأخرى.



وسبق وأن أكدت عدة تقارير محلية إسبانية أن النادي الكتالوني يسعى لمنح لامين يامال القميص رقم 10، لأن الإدارة تعتبره خليفة لليونيل ميسي.