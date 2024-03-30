الصفدي: إسرائيل تستخدم بحربها ضد الفلسطينين التجويع سلاحا



وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير خارجية فرنسا ستيفان سيغورنيه، إنّ المطلوب أن تفتح إسرائيل الحدود والمعابر البرية لإدخال المساعدات لقطاع غزة.



وأشار إلى أنه بحث مع نظيريه المصري والفرنسي التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، حيث توافقوا بشأن وقف إطلاق النار ووقف استخدام التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين وضرورة إدخال المساعدات بشكل فوري لقطاع غزة.

وأكّد الصفدي أن الجميع يواجه رفضا إسرائيليا يؤدي إلى قتل مزيد من الأبرياء ويؤدي إلى تدمير المجتمع داخل قطاع غزة برمته، كما يؤدي إلى تقويض كل صدقية العمل المتعدد الأطراف.

ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ قرارات مناسبة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بغزة.

وأكّد أنه على "إسرائيل أن تواجه نتائج ما تقوم به، حيث إذا كانت إسرائيل تتحدى العالم أجمع".

وتابع أنه على العالم أن يتخذ خطوات عملية فاعلة توقف هذا الجنون، والقتل، والدمار، وتمنع موت الأطفال لأنهم لا يجدون حليبا يشربونه، وتمنع موت الرجال والنساء لأنهم لا يجدون طعاما يأكلونه، متسائلا عن أسباب عدم توفير الطعام والغذاء والدواء للشعب الفلسطيني في غزة.

ولفت إلى أنه يمكن التعامل مع المجاعة التي يواجهها أهل غزة بوقت سريع جدا، حيث إنّ المطلوب أن تفتح إسرائيل الحدود والمعابر البرية لإدخال المساعدات من مصر ومن الأردن وأن تتوقف عن منع إدخال المساعدات.

وطالب بوجود حراك دولي حقيقي وفاعل لوقف العدوان الإسرائيلي، بالإضافة إلى عقوبات على الحكومة الإسرائيلية إذا ما استمرت في تحدي العالم وتحدي القانون الدولي.

كما طالب أن يكون هنالك خطوات حقيقية فورية توقف العدوان وتدخل الغذاء والطعام والمياه والدواء وكل ما يحتاجه الشعب الفلسطيني حتى يستطيع أبناءه أن يستمروا في الحياة.

وطالب الصفدي بوقف تزويد السلاح لإسرائيل، حيث يجب أن تكون هنالك قرارات قابلة للتنفيد في مجلس الأمن الدولي ملزمة من أجل فرض وقف هذا العدوان وفرض حماية الأبرياء من الموت جوعا.

وأكّد أن المستقبل سيكون أسوأ مما نعانيه الآن إذا لم ينته الظلم وينته الاحتلال ويتحقق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة والكرامة على ترابه الوطني لتعيش منطقتنا بأمن وسلام.

كما نواجه تعنتا وعجرفة إسرائيلية غير مقبولة في رفض حل الدولتين وفي رفض إيجاد أي أفق سياسي.

وفيما يتعلق بوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قال الصفدي، إنّ إسرائيل ليست فقط تجوع الفلسطينين لكنها تريد أن تقتل الجهة الوحيدة القادرة على الحؤول دون تجذر المجاعة في غزة وذلك عبر استهدافها (أونروا) عبر تشويه سمعتها ومحاولة وقف الدعم السياسي والمادي عنها.

وأكّد أهمية استمرار دعم (أونروا) لأنه لا توجد جهة أخرى قادرة على أن تقوم بما تقوم به، ولا يمكن استبدالها، مشيرا إلى أن أي محاولة لتعطيل عمل وكالة أونروا هو إزادة في تجويع الشعب الفلسطيني وفي قتله جوعا وعطشا.