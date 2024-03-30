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الأفضل في البريميرليغ.. إحصائية جديدة تصدم محمد صلاح

3/30/2024 2:26:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تلقى النجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، صدمة قوية فيما يتعلق باختيارات أفضل 5 أجنحة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم (2023-2024).


وفرض محمد صلاح نفسه نجما في "البريميرليغ" منذ عودته للمسابقة من بوابة ليفربول في صيف 2017، قادما من روما الإيطالي.


وبحسب شبكة "سكواكا" البريطانية، لإحصائيات كرة القدم، فإن محمد صلاح يحتل المركز الثالث في ترتيب أفضل 6 أجنحة بعد مرور 29 جولة من المسابقة حتى الآن.


وجاءت تقييمات الشبكة بالنسبة المئوية وفقا لبعض المعايير المتعلقة بصناعة الفرص المحققة وتقديم التمريرات الحاسمة والتمريرات العرضية بجانب المساهمة التهديفية مع كل فريق.


وبناء على ذلك أوضحت الشبكة البريطانية أن بوكايو ساكا، جناح أرسنال احتل المركز الأول بنسبة 76%، بالتساوي مع فيل فودين، جناح نادي مانشستر سيتي.


وجاء خلفهما في المركز الثاني الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، لاعب توتنهام هوتسبير بنسبة 75%، متفوقا على محمد صلاح الثالث بنسبة 73%.


واحتل الإنجليزي كول بالمر، مهاجم نادي تشيلسي المركز الرابع بـ72%، والجامايكي ليون بايلي، لاعب أستون فيلا بنسبة 71%.


ويمتلك محمد صلاح معدلا تهديفيا مذهلا خلال الموسم الحالي، حيث شارك في 32 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 21 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة.

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