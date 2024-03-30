آيلة العقبة تستقبل 1.5 مليون من الطيور الحوامة المهاجرة سنويا

MENAFN - Alghad Newspaper) أظهر مسح علمي أجرته الجمعية الملكية لحماية الطبيعة – مرصد طيور العقبة، أن نتائج موسم الهجرة لخريف العام الماضي في آيلة، أكد مكانتها كمركز حيوي لاستراحة الطيور المهاجرة.



وأكد المسح، أن العقبة تحتل مكانة بارزة على ثاني أهم مسار لهجرة الطيور في العالم، مما يجعلها منطقة حيوية لاستراحة أكثر من 1.5 مليون من الطيور الحوامة المهاجرة، والملايين من الطيور غير الحوامة خلال هجرتها بين أوراسيا وأفريقيا.

وأوصى بـ "ضرورة مواصلة الجهود التي تقوم عليها آيلة لضمان استدامة هذه النظم البيئية الحيوية"، مشيرا إلى أنها "تواصل لعب دور محوري في حماية التنوع الحيوي من خلال جهودها في توفير بيئات متنوعة داخل مشروع آيلة مما يجعل منها مقصداً لسياحة مراقبة الطيور".

وقال المدير التنفيذي لشركة واحة آيلة للتطوير سهل دودين، إن "آيلة ملاذ مهم لاستراحة الطيور المهاجرة مما يجعل مسطحاتها الخضراء وبحيراتها الصناعية نقاط توقف رئيسة"، لافتا إلى أن أنواع الطيور التي جرى توثيقها في المناطق المهمة وأبرزها مرصد طيور العقبة ومشروع آيلة زاد على 270 نوعا.

مدير مرصد طيور العقبة، فراس رحاحلة، قال إن مسح أنواع الطيور في مشروع آيلة خلال موسم الهجرة الخريفي لعام 2023 سجل 93 نوعاً من الطيور، أربعة منها أنواع مهددة، وكان منها توثيق لنوع من النادر مشاهدته في الأردن بحسب اللجنة الوطنية لتسجيل الطيور النادرة.

وأشار إلى تسجيل طير جديد من أوز الغراء الصغيرة (Lesser White-fronted Goose) خلال هذا الموسم كثاني تسجيل له في بيانات الأردن بعد تسجيله أول مرة في عام 2018.

وبحسب الرحاحلة، فقد وثق في تشرين الثاني الماضي، وجود البط الحمراوي أبيض العين (Ferruginous Duck) في بيئات آيلة بعد ملاحظة أربعة أزواج منها، وهو نوع مهدد بالانقراض على المستويين المحلي والعالمي، نتيجة تدهور موائله، كما سجل طائران آخران من الأنواع المهددة عقاب السهوب (Steppe Eagle) والزقزاق الشامي (Lapwing).