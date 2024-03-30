فضيحة مدوية في الدوري البلجيكي



وتوقف الفريقان عن اللعب بعد أن أدرك برايان هاينين التعادل لجنك في الدقيقة 86.



وعلى الرغم من أن جينك لعب منقوص العدد بعد طرد أحد لاعبيه في الدقيقة الـ71، كان لاعبو فيستيرلو يمررون الكرة فيما بينهم وكأن الفريقين راضيان بالنتيجة.



حتى إن أحد لاعبي جينك قرر إجراء تمارين للياقة البدنية، وتصافح اللاعبون قبل صافرة نهاية المباراة بدلا من محاولة تحقيق الفوز.



وذلك لأن فيسترلو كان يحتاج إلى نقطة واحدة فقط للهرب من الهبوط للدرجة الثانية، في حين احتاج جينك إلى نقطة واحدة فقط ليحتل المركز السادس، ويضمن التأهل للدور النهائي من البطولة.





وتفوق جينك على جينت، الذي تراجع للمركز الأخير في التصفيات، بفارق نقطة واحدة، وسينافس على لقب الدوري، الذي يوفر مكانا تلقائيا في دوري أبطال أوروبا.



لكن أحداث المباراة والنتيجة قوبلت برد فعل عنيف، إذ انتقد رئيس الاتحاد البلجيكي لكرة القدم "خدعة العدالة" و"المحاكاة الساخرة"، وتم تغريم جميع اللاعبين الـ21 الموجودين على أرض الملعب، وإيقاف قائدي الفريقين والمدربيْن.



ومن الممكن أيضا تغريم الناديين نحو 10 آلاف يورو، بسبب ما وصفه مكتب المدعي العام الفدرالي بـ"الاحتيال الصارخ".



وأُوقف قائدا ومدربا الفريقين الفنييْن مباراتين، لكن فيسترلو اتخذ خطوة أخرى بإقالة مدربه ريك دي ميل.



وأصدر النادي بيانا يشرح فيه قراره وجاء فيه: "أنهى النادي العقد مع المدرب ريك دي ميل بأثر فوري".



وانتقد مكتب المدعي العام المدربيْن لدورهما في هذه القضية، مشيرا إلى أنهما القادران على منع حدوث ما حصل.