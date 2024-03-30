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وزارة الثقافة تطلق فعاليات موسم رمضان الثقافي في المفرق

3/30/2024 2:25:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دشَّنت وزارة الثقافةفي محافظة المفرق لليوم الثالث، مجموعة من الأنشطة الثقافية والاجتماعية ضمن موسمرمضان 2024، الذي يسعى إلى إحياء الموروث الثقافي التاريخي المرتبط بهذا الشهرالفضيل، وعكس العادات والتقاليد التي توارثها المجتمع الأردني جيلاً بعد جيل خلالشهر رمضان المبارك.
وتستقبلُ الأمسيةالرمضانية المقامة في قاعة نادي معلمي المفرق زوّارَها من الساعة العاشرة مساءًولغاية الساعة الثانية عشرة؛ لتقدم لهم منشورات وزارة الثقافة، إضافةً إلىالأنشطة المتنوعة التي تناسب جميع أفراد الأسرة، مثل كرنفالات الأطفال، وعروضمسرحية ترفيهية، وأناشيد دينية، والشعر، والرسم على الوجوه وغيرها من أنشطة تعكسالثراء الثقافي للمحافظة، علاوةً على إقامة مسابقات ثقافية، وما يصاحبها منمعروضات لصناعة الثقافة الإبداعية في المحافظة وعروض حرفية.

كما تشملُ فعالياتُموسم رمضان بمحافظة المفرق جلسات رمضانية التي تحتضنها حديقة نادي معلمين المفرق،متضمنةً أنشطة تحتفي بالذاكرة الرمضانية في المجتمع الشعبي القديم للمفرق، التيتستهدف تعزيز إسهام الأطفال في حماية وصون التراث.

كما أطلقت الوزارة،فعاليات موسم رمضان 2024 في محافظة المفرق، التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام فقط،وتتمثل بباقةٍ من الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي صممت بطابعٍ رمضاني فريدومميز؛ لتحيي الموروث الثقافي التاريخي المرتبط بشهر الصيام.




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