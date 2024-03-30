وزارة الثقافة تطلق فعاليات موسم رمضان الثقافي في المفرق

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- Alghad Newspaper) دشَّنت وزارة الثقافةفي محافظة المفرق لليوم الثالث، مجموعة من الأنشطة الثقافية والاجتماعية ضمن موسمرمضان 2024، الذي يسعى إلى إحياء الموروث الثقافي التاريخي المرتبط بهذا الشهرالفضيل، وعكس العادات والتقاليد التي توارثها المجتمع الأردني جيلاً بعد جيل خلالشهر رمضان المبارك.
وتستقبلُ الأمسيةالرمضانية المقامة في قاعة نادي معلمي المفرق زوّارَها من الساعة العاشرة مساءًولغاية الساعة الثانية عشرة؛ لتقدم لهم منشورات وزارة الثقافة، إضافةً إلىالأنشطة المتنوعة التي تناسب جميع أفراد الأسرة، مثل كرنفالات الأطفال، وعروضمسرحية ترفيهية، وأناشيد دينية، والشعر، والرسم على الوجوه وغيرها من أنشطة تعكسالثراء الثقافي للمحافظة، علاوةً على إقامة مسابقات ثقافية، وما يصاحبها منمعروضات لصناعة الثقافة الإبداعية في المحافظة وعروض حرفية.
كما تشملُ فعالياتُموسم رمضان بمحافظة المفرق جلسات رمضانية التي تحتضنها حديقة نادي معلمين المفرق،متضمنةً أنشطة تحتفي بالذاكرة الرمضانية في المجتمع الشعبي القديم للمفرق، التيتستهدف تعزيز إسهام الأطفال في حماية وصون التراث.
كما أطلقت الوزارة،فعاليات موسم رمضان 2024 في محافظة المفرق، التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام فقط،وتتمثل بباقةٍ من الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي صممت بطابعٍ رمضاني فريدومميز؛ لتحيي الموروث الثقافي التاريخي المرتبط بشهر الصيام.
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