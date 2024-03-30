بعد موقفه البطولي .. نجم تتفاعل مع تضحية عبدالله العنزي وتصلح سيارتي المتضررين

(MENAFN
- Al Watan) كانت لحظات فارقة في قصة إنقاذ حياة طفل من خطر الدهس عندما تدخل الشاب عبدالله العنزي وحرف بسيارته ليجعل السيارة التي خلفه تصتدم بمركبته وتبتعد عن طفل يبلغ من العمر عامين قد غافل والديه وتجاوز أحد الطرق العامة في محافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض.
من جانبها، قالت شركة نجم إنه دعما لمثل هذه المواقف تتكفل الشركة بإصلاح المركبتين ضمن منظومة شبكة نجم لاصلاح المركبات (خدمة اسهل).
وأوضح عبدالله مدلول العنزي لـ"الوطن" أنه كان يسير بالسيارة وشاهد الطفل يقطع الطريق. مضيفا: "حاولت التوقف لمساعدته لكن شاهدت سيارة قادمة من المسار الأيسر وكانت متجهة نحو الطفل وما كان أمامي إلا تغيير إتجاه سيارتي نحو السيارة الأخرى ولو كان في ذلك خطورة على نفسي، حيث حاولت تخفيف الضرر على الطفل أو إنقاذه".
وأوضح والد الطفل معاذ وهو من جنسية عربية أن موقف عبدالله العنزي سيبقى معروفا له طوال حياته بعد إنقاذ طفله من الموت المحقق.
وذكر والد الطفل: "خرجت من منزلي لأداء صلاة العشاء في المسجد، ثم شاهدت تجمع سيارات أمام الطريق وعند مشاهدة طفلي وعبدالله يحمله وعلمي بالخبر، لم أتحمل هول الصدمة والفرحة بنجاة ابني".
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