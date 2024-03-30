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بعد موقفه البطولي .. نجم تتفاعل مع تضحية عبدالله العنزي وتصلح سيارتي المتضررين

3/30/2024 2:21:26 PM
(MENAFN- Al Watan) كانت لحظات فارقة في قصة إنقاذ حياة طفل من خطر الدهس عندما تدخل الشاب عبدالله العنزي وحرف بسيارته ليجعل السيارة التي خلفه تصتدم بمركبته وتبتعد عن طفل يبلغ من العمر عامين قد غافل والديه وتجاوز أحد الطرق العامة في محافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض.
من جانبها، قالت شركة نجم إنه دعما لمثل هذه المواقف تتكفل الشركة بإصلاح المركبتين ضمن منظومة شبكة نجم لاصلاح المركبات (خدمة اسهل).
وأوضح عبدالله مدلول العنزي لـ"الوطن" أنه كان يسير بالسيارة وشاهد الطفل يقطع الطريق. مضيفا: "حاولت التوقف لمساعدته لكن شاهدت سيارة قادمة من المسار الأيسر وكانت متجهة نحو الطفل وما كان أمامي إلا تغيير إتجاه سيارتي نحو السيارة الأخرى ولو كان في ذلك خطورة على نفسي، حيث حاولت تخفيف الضرر على الطفل أو إنقاذه".

وأوضح والد الطفل معاذ وهو من جنسية عربية أن موقف عبدالله العنزي سيبقى معروفا له طوال حياته بعد إنقاذ طفله من الموت المحقق.
وذكر والد الطفل: "خرجت من منزلي لأداء صلاة العشاء في المسجد، ثم شاهدت تجمع سيارات أمام الطريق وعند مشاهدة طفلي وعبدالله يحمله وعلمي بالخبر، لم أتحمل هول الصدمة والفرحة بنجاة ابني".

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