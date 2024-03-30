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كي بي إم جي: أصول القطاع المصرفي السعودي تتجاوز التريليون دولار مع استمرار النمو المضاعف

3/30/2024 2:21:26 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت النتائج المالية للبنوك العشرة المُدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، أداءً قويًا للقطاع خلال عام 2023؛ مما يعكس زيادة في صافي الأرباح بنسبة 11.72 في المائة، على أساس سنوي (YoY) ونمو إجمالي الأصول بنسبة 9.5 في المائة، لتصل إلى ما يقرب من تريليون دولار أمريكي في نهاية

وبلغ صافي الربح بعد احتساب الزكاة والضريبة 70.07 مليار ريال سعودي في العام الماضي، مقارنة بـ 62.72 مليار ريال سعودي في عام 2022، وارتفع إجمالي الأصول إلى 3,702 مليار ريال سعودي في عام 2023، من 3,381 مليار ريال سعودي في عام 2022 ومن المتوقَّع استمرار هذا الزخم في عام 2024.
جاء ذلك وفقًا لتقرير الأداء المصرفي الصادر عن شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية، في المملكة العربية السعودية، حيث أشارَ التقرير إلى استفادة القطاع البنكي من فوائد التوسُّع الاقتصادي وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة؛ ونتيجة لذلك ارتفعت محفظة القروض بنسبة 10.63 في المائة، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 7.82 في المائة، وتم اعتماد نهج استباقي وطويل الأجل لسدِّ متطلَّبات السيولة من خلال رسملة الأرباح المحتجزة وإصدار صكوك طويلة الأجل.
فيما كانت الزيادة في صافي الربح مدعومة بزيادة في صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 10.89 في المائة وانخفاض رسوم خسائر الائتمان المتوقعة (ECL) بنسبة 4.39 في المائة على أساس سنوي.
وتعليقاً على الأداءِ المصرفي في السعودية، أوضح أويس شهاب، رئيس قطاع الخدمات المالية لدى شركة كي بي إم جي في السعودية، قائلا: "انخفضت الخسائر الائتمانية المتوقعة بسبب تحسُّن أداء المحفظة عبر قطاعات البيع بالجملة والتجزئة، وعدم وجود حالات تعثر منهجية هذا العام، إلى أنَّ التوسع الاقتصادي قد دعم المقترضين المتعثرين لتسوية ديونهم وإعادة التفاوض بشأنها بشكل إيجابي"، وتابع شهاب: "لقد أدت إعادة تسعير الأصول والخصوم في الوقت المناسب إلى زيادة صافي الهامش أيضاً، بينما نما دخل رسوم القطاع بنسبة 2.43 في المائة ".
وتبلغ نسبة القروض إلى الودائع في القطاع 99.2 في المائة، وهي نسبة مرتفعة، وخاصة في ضوء التوقعات الاقتصادية الواعدة وآفاق النمو الصحي للأصول، وقد تمَّ اتخاذ تدابير متعددة للحفاظ على سيولة كافية في النظام المصرفي يمكنها تعزيز النمو وتلبية المتطلبات المحلية؛ وبناءً على ذلك، واصلت البنوك اتباع استراتيجيات إعادة رسملة الأرباح المحتجزة وإصدار الصكوك في الأسواق المحلية والدولية لتعزيز المركز المالي.
وعلقت شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية في السعودية، على التقرير مشيرة إلى أنَّ المخاطر المستقبلية تبدو أكثر ترابطًا وظهورًا في القطاع المصرفي العالمي، وهذا أمر مرتبط جزئيًا بالمنطقة الأوسع أيضًا، وأبرزت الشركة حالة عدم اليقين الجيوسياسي باعتبارها المخاطر الكبرى التي يمكن أن تعرقل زخم النمو في العديد من البلدان، في حين تظل التكنولوجيا المغيِّرة والقضايا التشغيلية بنفس الأهمية لجميع الاقتصادات، وبالتوازي مع ذلك، يترسَّخ الذكاء الاصطناعي التوليدي مع إمكاناته غير المحدودة ؛ مما يتطلَّب من القطاع بذل المزيد من الجهد من حيث الاستثمار في التكنولوجيا واستكشافها .
واختتم شهاب حديثه مضيفاً: "يواصلُ البنك المركزي السعودي (ساما) نشاطه في الحوار مع المشاركين في السوق، حيث يلعب دورًا محوريًا في إدارة المخاطر ودعم أجندة التوسع الاقتصادي الطموحة للمملكة".

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