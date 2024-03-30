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إيقاف 6 تطبيقات لنقل الركاب وتوصيل الطلبات للعمل دون تراخيص

3/30/2024 2:21:26 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للنقل إيقاف نشاط تطبيقين لنقل الركاب، وأربعة تطبيقات لتوصيل الطلبات؛ لعدم التزامها بالأنظمة واللوائح اللازمة، وذلك بهدف ضمان تجربة المستهلك بالشكل المثالي والآمن، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي نتيجة لممارسة هذه التطبيقات للنشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وشددت الهيئة على أنها ستواصل جهودها الرقابية للتأكد من التزام جميع التطبيقات بالأنظمة اللازمة، بهدف توفير بيئة نقل آمنة وفعالة تضمن حقوق المستهلك في المملكة، مشيرة إلى أهمية التعامل مع التطبيقات المرخصة، لضمان الحصول على خدمة موثوقة وآمنة.
وحثت الهيئة المستهلكين على المبادرة بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تخص تطبيقات نقل الركاب وتوصيل الطلبات، مؤكدة أنه يمكن الإبلاغ عبر الرقم الموحد 19929، أو عبر حساب العناية بالمستفيدين في منصة X tga_care، مؤكدة التزامها بتعزيز جودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق المستهلكين.

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