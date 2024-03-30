إيقاف 6 تطبيقات لنقل الركاب وتوصيل الطلبات للعمل دون تراخيص

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للنقل إيقاف نشاط تطبيقين لنقل الركاب، وأربعة تطبيقات لتوصيل الطلبات؛ لعدم التزامها بالأنظمة واللوائح اللازمة، وذلك بهدف ضمان تجربة المستهلك بالشكل المثالي والآمن، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي نتيجة لممارسة هذه التطبيقات للنشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وشددت الهيئة على أنها ستواصل جهودها الرقابية للتأكد من التزام جميع التطبيقات بالأنظمة اللازمة، بهدف توفير بيئة نقل آمنة وفعالة تضمن حقوق المستهلك في المملكة، مشيرة إلى أهمية التعامل مع التطبيقات المرخصة، لضمان الحصول على خدمة موثوقة وآمنة.
وحثت الهيئة المستهلكين على المبادرة بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تخص تطبيقات نقل الركاب وتوصيل الطلبات، مؤكدة أنه يمكن الإبلاغ عبر الرقم الموحد 19929، أو عبر حساب العناية بالمستفيدين في منصة X tga_care، مؤكدة التزامها بتعزيز جودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق المستهلكين.
MENAFN30032024000089011017ID1108039385
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.