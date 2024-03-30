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ارتفاع شهداء غزة إلى 32705 وفوضى توزيع المساعدات مستمرة

3/30/2024 2:21:26 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 176 على التوالي إلى 32705 شهداء، والجرحى إلى نحو 75190 جريحاً؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 82 فلسطينياً استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 98 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
في غضون ذلك، قتل 5 أشخاص وأصيب العشرات جراء إطلاق للنار وتدافع أثناء توزيع مساعدات إنسانية فجر اليوم السبت في شمال قطاع غزة المهدد بالمجاعة، حسب الهلال الأحمر الفلسطيني.
وأظهرت مقاطع مصورة قافلة من الشاحنات تتحرك بسرعة أمام نفايات تحترق بالقرب من نقطة لتوزيع المساعدات في الظلام قبيل الفجر، فيما كان يسمع صراخ الناس ودوي إطلاق النار كان بعضه تحذيريا، وفق شهود عيان.
وووقع الحادث بعدما تجمع آلاف الأشخاص بانتظار وصول 15 شاحنة من الطحين والمواد الغذائية، التي كان من المفترض تسليمها عند دوار الكويت بمدينة غزة في شمال القطاع.
وشهد دوار الكويت الكثير من الحوادث خلال عمليات توزيع سادتها الفوضى وأدت إلى سقوط قتلى، كالحادث الذي وقع في 23 مارس عندما اتهمت حماس الجيش الاسرائيلي باطلاق النار على حشد ينتظر المساعدات وقتل 21 شخصا، وهو ما ينفيه الجيش الإسرائيلي.
وحذر تقرير أممي في 19 مارس من أن نصف سكان غزة يعانون من جوع "كارثي"، وتوقع أن تضرب المجاعة شمال القطاع "في أي وقت".
وقدر التقرير عدد الذين يواجهون ظروفا قاسية بنحو 1.1 مليون فلسطيني أي نصف سكان القطاع.

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