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ترمب ينشر صورة مسيئة لبايدن والديموقراطيون غاضبون

3/30/2024 2:21:26 PM
(MENAFN- Al Watan) اتهم الديمقراطيون الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بالتحريض على العنف ضد خلفه جو بايدن بعد أن نشر صورة لرئيس البيت الأبيض وهو مقيد في الجزء الخلفي من شاحنة.
وقد شارك الرئيس السابق، أمس الجمعة، مقطع الفيديو على حسابه عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" ويتضمن صورة لبايدن مرسومة على الباب الخلفي لشاحنة صغيرة.
وتظهر الصورة الرئيس الأمريكي مقيدا من يديه وكاحليه، وقد وضعت على سيارة قال ترامب إنها شوهدت في لونغ آيلاند نيويورك يوم الخميس، حيث حضر حفل تأبين لضابط شرطة قتل مؤخرا. كما تم تزيين الشاحنة بملصق "ترامب 2024" وأعلام تدعم الشرطة.
وسرعان ما أدانت حملة بايدن الفيديو مؤكدة أنه يشير إلى الإضرار بالرئيس. وقال مايكل تايلر مدير الاتصالات في حملة جو بايدن: "هذه الصورة من دونالد ترمب هي نوع من الهراء الذي تنشره عندما تدعو إلى حمام دم".
وأضاف "ترمب يحرض بانتظام على العنف السياسي، وحان الوقت لأن يأخذه الناس على محمل الجد - فقط اسألوا ضباط شرطة الكابيتول الذين تعرضوا للهجوم في أثناء حماية ديمقراطيتنا في 6 يناير".
وردت حملة ترمب قائلة إن الديمقراطيين يشجعون على العنف ضد عائلة ترمب، وقال المتحدث ستيفن تشيونغ: "كانت تلك الصورة على الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة تسير على الطريق السريع.. الديمقراطيون والمجانين لم يدعوا إلى العنف الدنيء ضد الرئيس ترمب وعائلته فحسب، بل إنهم في الواقع يستخدمون النظام القضائي كسلاح ضده".

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