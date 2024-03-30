ابن جريس يطلع على فعاليات بيشة المُشارِكة في أجاويد

(MENAFN
- Al Watan) بحضورِ محافظ بيشة عبدالرحمن آل حامد، زارَ وكيل إمارة منطقة عسير محمد بن سلطان بن جريس، عددًا من فعاليات مبادرة "أجاويد" الرمضانية الثانية بالمحافظة، والتي تأتي بمتابعةٍ وتنظيمٍ من بلدية بيشة، حيث زار بطولة بلدية بيشة لكرة القدم المُقامة في حي المطار، واستمعَ لشرحٍ مبسطٍ عن فكرة مبادرة ملاعب الأحياء "رياضة وثقافة ووعي" وما شملتهُ من عطاءٍ اجتماعي وتطوعي وبرامج متنوعة وشراكة فاعلة من المجتمع في التنظيم والأعمال الميدانية وزراعة الحدائق معززةً بذلك دور المجتمع في تحقيق التنمية.
كما زار معرض "صُنع في بيشة" الذي يأتي بتنظيمٍ من بلدية بيشة، وتجولَ وكيل الإمارة والمُحافظ في معرض "صنع في بيشة" ومايحتويهِ من أركانٍ و استمع لشرح مفصل عن "المتجر الإلكتروني" الذي دُشن لأول مرة في بيشة، وبتنظيم من البلدية، بمسمى "صنع في بيشة" ويعرض سلةً لأبرز المنتجات وتسويقها، كما اطلع على المعروضات والمصنوعات اليدوية والحِرفية، والتعرف على منتجاتِ المحافظة ومنها: التمور، والقهوة السعودية، ومنتجات الأُسر المُنتجة والمشغولات اليدوية، مشيدًا بما رآه من أعمال ومبادرات وتنظيم وتكاتف اجتماعي في نجاح مبادرات "أجاويد" الرمضانية والمشاركة فيها والمساهمة في استثمار المبادرات المجتمعية لتحقيق الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية.
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