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ابن جريس يطلع على فعاليات بيشة المُشارِكة في أجاويد

3/30/2024 2:21:26 PM
(MENAFN- Al Watan) بحضورِ محافظ بيشة عبدالرحمن آل حامد، زارَ وكيل إمارة منطقة عسير محمد بن سلطان بن جريس، عددًا من فعاليات مبادرة "أجاويد" الرمضانية الثانية بالمحافظة، والتي تأتي بمتابعةٍ وتنظيمٍ من بلدية بيشة، حيث زار بطولة بلدية بيشة لكرة القدم المُقامة في حي المطار، واستمعَ لشرحٍ مبسطٍ عن فكرة مبادرة ملاعب الأحياء "رياضة وثقافة ووعي" وما شملتهُ من عطاءٍ اجتماعي وتطوعي وبرامج متنوعة وشراكة فاعلة من المجتمع في التنظيم والأعمال الميدانية وزراعة الحدائق معززةً بذلك دور المجتمع في تحقيق التنمية.
كما زار معرض "صُنع في بيشة" الذي يأتي بتنظيمٍ من بلدية بيشة، وتجولَ وكيل الإمارة والمُحافظ في معرض "صنع في بيشة" ومايحتويهِ من أركانٍ و استمع لشرح مفصل عن "المتجر الإلكتروني" الذي دُشن لأول مرة في بيشة، وبتنظيم من البلدية، بمسمى "صنع في بيشة" ويعرض سلةً لأبرز المنتجات وتسويقها، كما اطلع على المعروضات والمصنوعات اليدوية والحِرفية، والتعرف على منتجاتِ المحافظة ومنها: التمور، والقهوة السعودية، ومنتجات الأُسر المُنتجة والمشغولات اليدوية، مشيدًا بما رآه من أعمال ومبادرات وتنظيم وتكاتف اجتماعي في نجاح مبادرات "أجاويد" الرمضانية والمشاركة فيها والمساهمة في استثمار المبادرات المجتمعية لتحقيق الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية.

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