النايل سات تحقق 43.8 مليون دولار أرباحاً بزيادة 12%

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن اللواء سامح قته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للأقمار الصناعية“النايل سات” ان الشركة حققت أرباحاً عن العام المنتهي في ديسمبر الماضى بلغت قيمتها 43.754 مليون دولار مقارنة بمبلغ 38.967 مليون أرباح عن عام 2022 وذلك بنسبة زيادة 12%.، كما بلغت إيرادات النشاط نحو 101.825 مليون دولار مقارنة بمبلغ 99.859 عام 2022 بنسبة زيادة 2%.

جاء ذلك الإعلان خلال انعقاد الجمعية العمومية للنايل سات فى مقر الشركة في 6 أكتوبر اليوم السبت والتى اقرت فى نهايه اجتماعها توزيع 50 سنتاً امريكاً لكل سهم.

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وخلال اجتماع الجمعية العمومية استعرض اللواء سامح قته التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن عام 2023 والذي سلط الضوء على جهود الشركة على المستوى التنظيمي والهيكلي والتسويقي.

حيث اوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للنايل سات أن قرار الشركة بالاستثمار في أذون الخزانة بالجنية المصري والسندات الحكومية بالعملات الأجنبية استهدف تحقيق اقصى استفادة من رصيد النقدية المتاح لدى الشركة حيث بلغت إيرادات الفوائد الدائنة بالميزانية نحو 22.7 مليون دولار أمريكي مقارنه 7.5 مليون دولار أمريكي وبزيادة قدرها 205%.

كما أوضح التقرير أيضاً أن إجمالي الأصول بالميزانية بلغ نحو 660.889 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 649.888 مليون دولار أمريكي في ميزانية عام 2022 ، وذلك بزيادة قدرها 11.001 مليون دولار أمريكي. وأن إجمالي حقوق المساهمين بالميزانية بلغ 622.907 مليون دولار مقارنة بمبلغ 604.266 عن العام الذي سبقه بزيادة قدرها 18.681 مليون دولار أمريكي.

واشار اللواء سامح قته أن النجاحات لم تقتصر على الشق المالي للشركة بل شملت انجازات أخرى كحصول الشركة على أعلى مستوى لشهادة WTA العالمية لمحطتها الأرضية وكذلك على شهادة الإيزو 9001 في نظم إدارة الجودة بعد استيفاء كافة اشتراطات المواصفة بالتوازي مع إعادة هيكله الشركة بما يتناسب مع توصيات شهادة الإيزو في نظم إدارة الجودة والحوكمة.

كما شدد رئيس مجلس إدارة النايل سات والعضو المنتدب في تقريره على توفير كافة الإمكانات للاستثمار في العنصر البشري بالشركة الذي يمثل ركيزة أساسية في مسيرة نجاح الشركة من خلال تنمية القدرات والمهارات والخبرات وإعداد كوادر لقيادة الشركة في المستقبل.

كما وجه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الشكر والتقدير لكافة العاملين بالشركةعلى الجهد المبذول خلال العام وكذلك إلى أعضاء مجلس الإدارة لإسهاماتهم الإيجابية في دعم إدارة الشركة وخططها للتطوير والتحديث المستمر بما يتلائم مع مكانة شركة النايل سات كأحد أهم مشغلي الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا.