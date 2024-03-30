النايل سات تحقق 43.8 مليون دولار أرباحاً بزيادة 12%

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن اللواء سامح قته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للأقمار الصناعية“النايل سات” ان الشركة حققت أرباحاً عن العام المنتهي في ديسمبر الماضى بلغت قيمتها 43.754 مليون دولار مقارنة بمبلغ 38.967 مليون أرباح عن عام 2022 وذلك بنسبة زيادة 12%.، كما بلغت إيرادات النشاط نحو 101.825 مليون دولار مقارنة بمبلغ 99.859 عام 2022 بنسبة زيادة 2%.
جاء ذلك الإعلان خلال انعقاد الجمعية العمومية للنايل سات فى مقر الشركة في 6 أكتوبر اليوم السبت والتى اقرت فى نهايه اجتماعها توزيع 50 سنتاً امريكاً لكل سهم.
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وخلال اجتماع الجمعية العمومية استعرض اللواء سامح قته التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن عام 2023 والذي سلط الضوء على جهود الشركة على المستوى التنظيمي والهيكلي والتسويقي.
حيث اوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للنايل سات أن قرار الشركة بالاستثمار في أذون الخزانة بالجنية المصري والسندات الحكومية بالعملات الأجنبية استهدف تحقيق اقصى استفادة من رصيد النقدية المتاح لدى الشركة حيث بلغت إيرادات الفوائد الدائنة بالميزانية نحو 22.7 مليون دولار أمريكي مقارنه 7.5 مليون دولار أمريكي وبزيادة قدرها 205%.
كما أوضح التقرير أيضاً أن إجمالي الأصول بالميزانية بلغ نحو 660.889 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 649.888 مليون دولار أمريكي في ميزانية عام 2022 ، وذلك بزيادة قدرها 11.001 مليون دولار أمريكي. وأن إجمالي حقوق المساهمين بالميزانية بلغ 622.907 مليون دولار مقارنة بمبلغ 604.266 عن العام الذي سبقه بزيادة قدرها 18.681 مليون دولار أمريكي.
واشار اللواء سامح قته أن النجاحات لم تقتصر على الشق المالي للشركة بل شملت انجازات أخرى كحصول الشركة على أعلى مستوى لشهادة WTA العالمية لمحطتها الأرضية وكذلك على شهادة الإيزو 9001 في نظم إدارة الجودة بعد استيفاء كافة اشتراطات المواصفة بالتوازي مع إعادة هيكله الشركة بما يتناسب مع توصيات شهادة الإيزو في نظم إدارة الجودة والحوكمة.
كما شدد رئيس مجلس إدارة النايل سات والعضو المنتدب في تقريره على توفير كافة الإمكانات للاستثمار في العنصر البشري بالشركة الذي يمثل ركيزة أساسية في مسيرة نجاح الشركة من خلال تنمية القدرات والمهارات والخبرات وإعداد كوادر لقيادة الشركة في المستقبل.
كما وجه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الشكر والتقدير لكافة العاملين بالشركةعلى الجهد المبذول خلال العام وكذلك إلى أعضاء مجلس الإدارة لإسهاماتهم الإيجابية في دعم إدارة الشركة وخططها للتطوير والتحديث المستمر بما يتلائم مع مكانة شركة النايل سات كأحد أهم مشغلي الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
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