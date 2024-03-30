135 مليار ريال إنفاق الزوار القادمين إلى السعودية خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) حققت السعودية رقمًا قياسيًا جديدًا في إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة من الخارج خلال العام 2023، وذلك حسب بيانات البنك المركزي السعودي الأولية الخاصة ببند السفر في ميزان المدفوعات بإنفاق يصل إلى 135 مليار ريال، ويعد هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ المملكة، فيما يتعلق بإنفاق الزوار القادمين من الخارج، ويمثل هذا الإنفاق نسبة نمو قدرها 42.8% مقارنة بعام 2022م.

ويأتي الارتفاع التاريخي في إنفاق الزوار القادمين إلى السعودية من الخارج، ضمن سلسلة النجاحات المتواصلة التي يحققها القطاع السياحي في المملكة، حيث تصدرت المملكة قائمة الأمم المتحدة للسياحة في نسبة نمو عدد السياح الدوليين في عام 2023م مقارنة بالعام 2019م للدول الكبرى سياحياً، محققةً ارتفاعاً بنسبة 56% في عدد السياح الوافدين في العام 2023م مقارنة بعام 2019م، وذلك وفقاً لتقرير الباروميتر الصادر من الأمم المتحدة للسياحة في شهر يناير 2024م، وحققت تعافيًا بنسبة 156% في أعداد السياح الوافدين خلال العام 2023م مقارنةً بالعام 2019م، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

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كما حظيت السعودية في وقت سابق بإشادات دولية واسعة من قبل منظمة السياحة العالمية“UN Tourism” والمجلس العالمي للسفر والسياحة” WTTC” نظيرًا لوصول المملكة إلى أكثر من 100 مليون سائح من الداخل والخارج خلال العام 2023م، حيث أثنت المنظمتان على الجهود الكبيرة التي يشهدها قطاع السياحة في المملكة.

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