اتفاق صندوق النقد وتوافر الدولار يعززان توقعات صعود البورصة

قال متعاملون في سوق المال، إن مؤشرات البورصة المصرية استكملت التصحيح الهابط، ويمكنها استعادة الصعود خلال الأسبوع الجارى، بدافع من مشتريات المصريين، وأخبار إقرار صندوق النقد الدولى للمراجعتين الأولى والثانية والحصول على الشريحة الثانية من قيمة صفقة رأس الحكمة، بعد أن سيطرت التراجعات الحادة على مؤشرات السوق منذ بداية الشهر الجارى.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX 30 بنحو 5.15% إلى 27559 نقطة فى ختام تعاملات الأسبوع الماضى، وهبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.99% إلى مستوى 6399 نقطة.

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وأقر صندوق النقد الدولى المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التمويل الخاص بمصر، وصرف 618 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل 820 مليون دولار من القرض البالغ قيمته الإجمالية نحو 8 مليارات دولار.

وقال محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، إن جلسة نهاية الأسبوع الماضي كانت إيجابية وسبقت إعلان نتائج اجتماع صندوق النقد الدولى ونتائج المراجعة الأولى والثانية لبرنامج التمويل الخاص بمصر، مرجحًا أن تكون معاودة صعود مؤشر EGX30 أعلى مستوى 28 ألف نقطة أول إشارة إيجابية.

أضاف أن مستوى الدعم الرئيسى سيكون عند 27 ألف نقطة ويليه مستوى 26500 نقطة، حال استمرار التصحيح الهابط.

وأشار إلى أن شهر مارس شهد تراجعات كبيرة، وخاصةً مع الاتجاه للبيع من المؤسسات العربية والأجنبية، على عكس أداء الأفراد المصريين.

واستحوذت تعاملات المصريين على 85.5% من إجمالى التداولات على الأسهم المقيدة، بينما حاز الأجانب نسبة 7.% والعرب 6.8%، بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافى شراء بقيمة 163 مليون جنيه بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 506 ملايين جنيه.

رجح باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى الدعم 27 ألف نقطة على المدى القصير، على أن يستمر الأداء التصحيحى حتى نهاية شهر أبريل ويمتد لمنتصف مايو فى حالة كسر مستوى الدعم الرئيسى أسفل، والتى تعد منطقة دعم قوية.

تابع أن السوق يشهد عمليات تصحيح قوية منذ بداية مارس بالتوازى مع انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازى بشكل كبير، ما سينتج عنه إعادة تقييم للأصول والأسهم خلال الفترات المقبلة.

ونصح المستثمرين على المدى القصير، بالحذر والترقب، والاحتفاظ بحصة من السيولة خارج السوق لحين استقرار أداء المؤشرات، أما المستثمرين على المدى المتوسط فيمكنهم انتهاز الفرص وبناء مراكز شرائية بأسعار أقل، حال استكمال الأداء التصحيحى.

وشهدت البورصة المصرية، تداولات بقيمة نحو 16 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضى، من خلال تداول 3.4 مليار سهم، بتنفيذ 503 آلاف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الشهر السابق التى بلغت قيمتها 18.7 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 3.5 مليار ورقة مالية منفذة على 569 ألف عملية بيع وشراء، وانخفض رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنسبة 4.08% إلى 1.86 تريليون جنيه.

وسجل مؤشر EGX 30 capped انخفاضًا بنحو 5.04% إلى مستوى 33562 نقطة، وتراجع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقاً بنسبة 3.53% إلى مستوى 9079 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P تراجعًا بنحو 3.68% إلى مستوى 5556 نقطة.

ومثلت تعاملات المصريين 88.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 4.9% والعرب 6.4%، وحقق الأجانب صافى شراء بنحو 2.5 مليار جنيه وسجل العرب صافى بيع بنحو 1.1 مليارجنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.