اتفاق صندوق النقد وتوافر الدولار يعززان توقعات صعود البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أبوغنيمة: يجب انتهاز الفرص وبناء المراكز الشرائية فى أوقات الهبوط
قال متعاملون في سوق المال، إن مؤشرات البورصة المصرية استكملت التصحيح الهابط، ويمكنها استعادة الصعود خلال الأسبوع الجارى، بدافع من مشتريات المصريين، وأخبار إقرار صندوق النقد الدولى للمراجعتين الأولى والثانية والحصول على الشريحة الثانية من قيمة صفقة رأس الحكمة، بعد أن سيطرت التراجعات الحادة على مؤشرات السوق منذ بداية الشهر الجارى.
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX 30 بنحو 5.15% إلى 27559 نقطة فى ختام تعاملات الأسبوع الماضى، وهبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.99% إلى مستوى 6399 نقطة.
موضوعات متعلقة
((الدلتا للسكر)).. فرص واعدة وتوزيعات سخية محللو سيتي جروب يخفضون نظرتهم لأسهم التكنولوجيا الأمريكية وزير قطاع الأعمال يفتتح وحدة تركيز الصودا بـ”مصر لصناعة الكيماويات”
وأقر صندوق النقد الدولى المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التمويل الخاص بمصر، وصرف 618 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل 820 مليون دولار من القرض البالغ قيمته الإجمالية نحو 8 مليارات دولار.
وقال محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، إن جلسة نهاية الأسبوع الماضي كانت إيجابية وسبقت إعلان نتائج اجتماع صندوق النقد الدولى ونتائج المراجعة الأولى والثانية لبرنامج التمويل الخاص بمصر، مرجحًا أن تكون معاودة صعود مؤشر EGX30 أعلى مستوى 28 ألف نقطة أول إشارة إيجابية.
أضاف أن مستوى الدعم الرئيسى سيكون عند 27 ألف نقطة ويليه مستوى 26500 نقطة، حال استمرار التصحيح الهابط.
وأشار إلى أن شهر مارس شهد تراجعات كبيرة، وخاصةً مع الاتجاه للبيع من المؤسسات العربية والأجنبية، على عكس أداء الأفراد المصريين.
واستحوذت تعاملات المصريين على 85.5% من إجمالى التداولات على الأسهم المقيدة، بينما حاز الأجانب نسبة 7.% والعرب 6.8%، بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافى شراء بقيمة 163 مليون جنيه بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 506 ملايين جنيه.
رجح باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى الدعم 27 ألف نقطة على المدى القصير، على أن يستمر الأداء التصحيحى حتى نهاية شهر أبريل ويمتد لمنتصف مايو فى حالة كسر مستوى الدعم الرئيسى أسفل، والتى تعد منطقة دعم قوية.
تابع أن السوق يشهد عمليات تصحيح قوية منذ بداية مارس بالتوازى مع انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازى بشكل كبير، ما سينتج عنه إعادة تقييم للأصول والأسهم خلال الفترات المقبلة.
ونصح المستثمرين على المدى القصير، بالحذر والترقب، والاحتفاظ بحصة من السيولة خارج السوق لحين استقرار أداء المؤشرات، أما المستثمرين على المدى المتوسط فيمكنهم انتهاز الفرص وبناء مراكز شرائية بأسعار أقل، حال استكمال الأداء التصحيحى.
وشهدت البورصة المصرية، تداولات بقيمة نحو 16 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضى، من خلال تداول 3.4 مليار سهم، بتنفيذ 503 آلاف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الشهر السابق التى بلغت قيمتها 18.7 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 3.5 مليار ورقة مالية منفذة على 569 ألف عملية بيع وشراء، وانخفض رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنسبة 4.08% إلى 1.86 تريليون جنيه.
وسجل مؤشر EGX 30 capped انخفاضًا بنحو 5.04% إلى مستوى 33562 نقطة، وتراجع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقاً بنسبة 3.53% إلى مستوى 9079 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P تراجعًا بنحو 3.68% إلى مستوى 5556 نقطة.
ومثلت تعاملات المصريين 88.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 4.9% والعرب 6.4%، وحقق الأجانب صافى شراء بنحو 2.5 مليار جنيه وسجل العرب صافى بيع بنحو 1.1 مليارجنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.
MENAFN30032024000202011048ID1108039378