الاتصالات تضيف 1000 ماكينة صراف آلى جديدة في مكاتب البريد

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور عمرو طلعت عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الهيئة القومية للبريد ستقوم بتزويد مكاتب البريد بنحو 1000 ماكينة صراف آلى جديدة على مستوى الجمهورية فى يونيو المقبل ليصل إجمالى عدد ماكينات الصراف الآلى بالبريد إلى 2800 ماكينة للتوسع فى تقديم الخدمات المالية للمواطنين وأصحاب المعاشات.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مبنى بريد“الأميرية” الجديد الذي يضم مكتبا بريديا ومركزا للتوزيع والخدمات اللوجستية ، كما قاما بافتتاح مكتب بريد“المقطم” بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة.

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ويقدم المكتبان كافة الخدمات الحكومية، والبريدية، والمالية المتكاملة، وخدمات مصر الرقمية مثل: صرف المعاشات، وخدمات الشهر العقارى، وخدمات سداد مخالفات المرور، بالإضافة إلى الحسابات الجارية، والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتليفون الأرضى، وخدمات التوفير البريدية. رافقهما فى الجولة الافتتاحية؛ الدكتور/ شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن افتتاح مبنى بريد الأميرية ومكتب بريد المقطم يأتى استكمالا لسلسلة افتتاحات مكاتب البريد الجديدة والمطورة على مستوى الجمهورية فى ضوء رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البريد المصرى وزيادة فروعه والتوسع فى الخدمات التى يقدمها بما يتواكب مع استراتيجية مصر الرقمية، ومتطلبات المواطنين، والتطور التكنولوجى العالمى؛ موضحا أنه على مدار 5 سنوات تم إضافة أكثر من 700 منفذ جديد للخدمات البريدية تشمل مكاتب بريد، وأكشاك بريدية، ومكاتب بريد متنقلة ليصل إجمالى منافذ البريد إلى أكثر من 4600 منفذ على مستوى الجمهورية منهم أكثر من 3950 منفذا بريديا تم تطويره.

من جانبه؛ قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن افتتاح مكتبى بريد“الأميرية” و”المقطم” يأتى فى إطار خطة تطوير الهيئة الاستراتيجية الشاملة والتى تتضمن افتتاح مكاتب بريد جديدة وتطوير ونمذجة جميع المكاتب الحالية؛ بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولكى يحصل كل مواطن على جميع الخدمات بشكل لائق وميسر وبصورة حضارية تليق بالمواطن المصرى فى جميع أنحاء الجمهورية؛ بالاعتماد علي أحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة؛ وعاملين مدربين على أعلى مستوى احترافى لضمان جودة وكفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أنه يبلغ عدد مكاتب البريد فى منطقة بريد شرق القاهرة نحو 112 مكتبا بريديا، حيث تم تطوير 103 مكاتب، بنسبة إنجاز تصل إلى 92%، وجارى الانتهاء من تطوير باقى المكاتب، فيما يبلغ عدد مكاتب البريد بمنطقة بريد جنوب القاهرة 54 مكتبا بريديا، وتم تطوير 49 مكتبا، بنسبة إنجاز تصل إلى 89%، وجارى الانتهاء من تطوير باقى مكاتب البريد بالمنطقة.

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