رئيس الوزراء: الدفعة الأولى من برنامج صندوق النقد ستصل الأسبوع القادم

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولى وافق على البرنامج المصرى بصورة نهائية، وتم رفع البرنامج من 3 إلى 8 مليارات دولار، حيث من المقرر أن تصل الدفعة الأولى من البرنامج لمصر الأسبوع القادم.

ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على المراجعتين الأولى والثانية لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، ومن المقرر أن تحصل مصر على نحو 820 مليون دولار على الفور.

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وأضاف رئيس الوزراء، فى تصريحات صحفية، أن الحكومة تستهدف دخول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار مع بداية شهر مايو المقبل.

وتابع رئيس الوزراء:“المناقشات التى تجرى من أجل عقد الصفقات والاتفاقات مع مؤسسات عالمية كبرى تكون مرهونة بشروط لعدم الإفصاح، فينبغى أولًا إتمام هذه الصفقات، ثم يكون الإعلان خطوة تالية، وعندما أكدت أننا سنتخطى هذه الأزمة كانت المناقشات جارية من أجل التوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن هذه الصفقات والاتفاقات”.

وقال رئيس الوزراء إنه يتابع مع محافظ البنك المركزى بصورة يومية تدفقات العملة الأجنبية، والحمد لله عادت الأمور لطبيعتها، مشيرًا إلى أنه يتعين علينا أن نستكمل العمل بكل جهد لضمان استكمال المسارات الإصلاحية حتى تعود الأمور لسابق عهدها فى هذا الشأن.

وأضاف: نضع نصب أعيننا جميع الموارد التى يمكن أن تجذب المزيد من التدفقات من النقد الأجنبي، ونعمل بالتوازى مع ذلك على ترشيد الإنفاق وتقليل الفجوة الدولارية؛ التى تنخفض بطبيعة الحال عندما يزيد الإنتاج المحلى وترتفع الصادرات.