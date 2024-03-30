رئيس الوزراء: الدفعة الأولى من برنامج صندوق النقد ستصل الأسبوع القادم

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولى وافق على البرنامج المصرى بصورة نهائية، وتم رفع البرنامج من 3 إلى 8 مليارات دولار، حيث من المقرر أن تصل الدفعة الأولى من البرنامج لمصر الأسبوع القادم.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على المراجعتين الأولى والثانية لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، ومن المقرر أن تحصل مصر على نحو 820 مليون دولار على الفور.
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وأضاف رئيس الوزراء، فى تصريحات صحفية، أن الحكومة تستهدف دخول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار مع بداية شهر مايو المقبل.
وتابع رئيس الوزراء:“المناقشات التى تجرى من أجل عقد الصفقات والاتفاقات مع مؤسسات عالمية كبرى تكون مرهونة بشروط لعدم الإفصاح، فينبغى أولًا إتمام هذه الصفقات، ثم يكون الإعلان خطوة تالية، وعندما أكدت أننا سنتخطى هذه الأزمة كانت المناقشات جارية من أجل التوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن هذه الصفقات والاتفاقات”.
وقال رئيس الوزراء إنه يتابع مع محافظ البنك المركزى بصورة يومية تدفقات العملة الأجنبية، والحمد لله عادت الأمور لطبيعتها، مشيرًا إلى أنه يتعين علينا أن نستكمل العمل بكل جهد لضمان استكمال المسارات الإصلاحية حتى تعود الأمور لسابق عهدها فى هذا الشأن.
وأضاف: نضع نصب أعيننا جميع الموارد التى يمكن أن تجذب المزيد من التدفقات من النقد الأجنبي، ونعمل بالتوازى مع ذلك على ترشيد الإنفاق وتقليل الفجوة الدولارية؛ التى تنخفض بطبيعة الحال عندما يزيد الإنتاج المحلى وترتفع الصادرات.
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