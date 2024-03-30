مدبولى: مصر تستهدف 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه وفقًا لخطة الحكومة يتوقع أن تتجاوز الصادرات المصرية حاجز 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة تستهدف من خلال خطتها الحالية لزيادة حجم الصادرات المصرية نسبة نمو سنوى ما بين 15 إلى 20% وفقًا لكل قطاع.

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وتابع رئيس الوزراء:“ما نتحدث عنه ليس حُلماً، وإنما خطة تعمل عليها الحكومة من خلال استهداف كُل القطاعات التى يمكن أن تُحقق هذه النسب من النمو السنوى لتحقيق هذا المستهدف”.

وأشار إلى أن هذه الرؤية للحكومة لا تقتصر على المدى القصير، بل تمتد للمدى المتوسط خلال الـ 6 سنوات القادمة، بهدف أن تكون الدولة المصرية قادرة على حل مشكلتها وتأمين احتياجاتها الأساسية من العملة الصعبة، بحيث لا تتعرض مرة أخرى للأزمة التى مرت بها خلال الفترة السابقة.

واختتم رئيس الوزراء جولته التفقدية اليوم بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، حيث أعرب عن سعادته لكون الزيارة شملت مصنعين من كبرى الشركات العالمية فى مجال تصنيع الأجهزة المنزلية، وهما شركتا“هاير” و”بيكو”، اللذان تمكنا بعد أقل من عام من تاريخ استلام الأرض فى المدينة، من إنشاء المرحلة الأولى بالمصانع بالكامل، وبدء التشغيل التجريبى، لافتاً إلى أن المساحات لكل مصنع بمرحلته الأولى لا تقل عن 60 إلى 70 ألف متر مربع.

وقال مدبولى، إن وجود هذه الشركات العالمية فى مصر يعد رسالة ثقة كبيرة جدًا فى الدولة المصرية، وهو ما يدفعها لإنشاء مصانع إقليمية تستهدف تغطية جزء من السوق المحلية والتصدير للخارج.

ونوه رئيس الوزراء، إلى أنه طلب خلال زيارته السابقة لشركة“هاير” تنفيذ خط إنتاج التكييف المركزى، واليوم شاهد هذا الخط الذى بدأ بالفعل التشغيل التجريبى لإنتاج وحدات التكييف المركزى لأول مرة فى مصر، فى استجابة سريعة وجادة من الشركة، وبحلول شهر مايو المقبل سيُنتج بالفعل وحدات التكييف المركزى.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه طلب اليوم أيضا من شركة“هاير” إنشاء خط إنتاج لوحدات التكييف العملاقة التى تخدم مبانى كاملة، ووجه بتخصيص أرض لتتمكن الشركة من التوسع فى مشروعاتها، حيث سيتم تنفيذ هذا المصنع خلال العام، ليغطى بمنتجاته مصر وغيرها من دول العالم.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه لضمان استقرار النمو الاقتصادى مستقبلًا وعدم التعرُّض مرة أخرى لأية اضطرابات خارجية من شأنها التأثير على الدولة، لا بد أن تعتمد مصر على القطاعات الإنتاجية.

وتابع: لذلك حددنا أربعة قطاعات رئيسة ليعتمد عليها الاقتصاد المصرى فى المرحلة القادمة، وهى: الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: أود أن أُشير هنا تحديدًا إلى قطاع الصناعة، موضحًا أن الفترة المُقبلة تتطلب دورًا رائدًا ورئيسًا لقطاع الصناعة فى مصر. وأكد أن الدولة والحكومة تعمل على تعزيز ذلك القطاع منذ فترة.

وتابع: سبيلنا الوحيد لضمان الاستقرار وحل مشكلة الفجوة الدولارية هو زيادة مواردنا المستدامة، مُضيفًا: مرة أخرى أؤكد على قطاع الصناعة، قائلًا: الصناعة ثم الصناعة ثم الصناعة؛ حيث إنها الأساس للفترة القادمة.

كما قال رئيس الوزراء، إنه فى إطار الاهتمام الكامل الذى توليه الدولة المصرية لقطاع الصناعة، حرصت الحكومة على تسريع وتيرة المشروعات من خلال منح الرخصة الذهبية لها، وهو ما مكّن شركتى“هاير” و”بيكو” من إنشاء مصانعهما فى أقل من سنة، ما دفع هذه الشركات لإبداء رغبتها فى التوسع فى السوق المصرية

وإقامة المزيد من المصانع، بعدما لمسوه من سرعة فى إصدار التراخيص وتخصيص الأراضى بشكل مباشر.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى:“أتابع بصورة شهرية تنفيذ الإنشاءات، ودراسة ما إذا كانت هناك أى معوقات تعرقل العملية الإنشائية، وموقف تقدم الأعمال، أو سرعة استيراد الماكينات والمعدات، وفى حالة وجود أى مشكلات يتم حلها على الفور”.