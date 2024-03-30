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آخر الأخبار

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MENAFN - Al-Borsa News) سجل إجمالي واردات سلطنة عُمان من قطع غيار المركبات بنهاية عام 2023 ما قيمته 114 مليونًا و228 ألفًا و842 ريالًا عُمانيًّا، منخفضًا بنسبة 29.1 بالمائة مقارنة" />







السبت, مارس 30, 2024لا يوجد نتائج اظهار كل النتائجلا يوجد نتائج اظهار كل النتائج



لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى 114.2 مليون ريال واردات عُمان من قطع غيار المركبات كتب : البورصة خاص السبت 30 مارس 2024





سجل إجمالي واردات سلطنة عُمان من قطع غيار المركبات بنهاية عام 2023 ما قيمته 114 مليونًا و228 ألفًا و842 ريالًا عُمانيًّا، منخفضًا بنسبة 29.1 بالمائة مقارنة بعام 2022 الذي بلغت فيه القيمة 161 مليونًا و106 آلاف و945 ريالًا عُمانيًّا.

وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات، والتي أوردتها وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، إلى أن مجموع أوزان قطع غيار المركبات التي استوردتها سلطنة عُمان بلغ العام الماضي نحو 27 مليونًا و277 ألفًا و859 كيلوجرامًا مقابل 35 مليونًا و412 ألفًا و989 كيلوجرامًا في عام 2022.

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وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الدول الموردة لقطع غيار المركبات لسلطنة عُمان في عام 2023 بما قيمته 46 مليونًا و87 ألفًا و362 ريالًا عُمانيًّا، تلتها اليابان بما قيمته 41 مليونًا و59 ألفًا و972 ريالًا عُمانيًّا ثم تايلاند بـ 6 ملايين و703 آلاف و240 ريالًا عُمانيًّا والصين بـ 4 ملايين و577 ألفًا و181 ريالًا عُمانيًّا.

وبلغت قيمة واردات سلطنة عُمان من قطع غيار المركبات بنهاية عام 2023 من الولايات المتحدة 3 ملايين و960 ألفًا و225 ريالًا عُمانيًّا ومن ألمانيا مليونين و881 ألفًا و560 ريالًا عُمانيًّا ومن قطر مليونًا و165 ألفًا و388 ريالًا عُمانيًّا ومن كوريا مليونًا و104 آلاف و296 ريالًا عُمانيًّا فيما بلغت القيمة من إيطاليا 779 ألفًا و721 ريالًا عُمانيًّا ومن تايوان 627 ألفًا و589 ريالًا عُمانيًّا.

من جهة أخرى، بينت الإحصاءات أن إجمالي قيمة صادرات سلطنة عُمان من قطع غيار المركبات سجل في عام 2023 نحو 92 مليونًا و102 ألف و47 ريالًا عُمانيًّا بانخفاض نسبته 15.3 بالمائة مقارنة بقيمة الصادرات في عام 2022 التي سجلت 108 ملايين و745 ألفًا و551 ريالًا عُمانيًّا.

وبلغ إجمالي أوزان قطع غيار المركبات التي تم تصديرها خلال العام الماضي نحو 40 مليونًا و978 ألفًا و39 كيلوجرامًا مقارنة بـ 36 مليونًا و708 آلاف و741 كيلوجرامًا في عام 2022.

وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول المستوردة لقطع غيار المركبات من سلطنة عُمان في العام الماضي بما قيمته 39 مليونًا و124 ألفًا و647 ريالًا عُمانيًّا، تلتها الولايات المتحدة بما قيمته 8 ملايين و226 ألفًا و528 ريالًا عُمانيًّا ثم جمهورية التشيك بـ 7 ملايين و67 ألفًا و772 ريالًا عُمانيًّا وسنغافورة بـ 6 ملايين و414 ألفًا و358 ريالًا عُمانيًّا.

وبلغت قيمة صادرات سلطنة عُمان من قطع غيار المركبات بنهاية العام الماضي إلى أستراليا 4 ملايين و315 ألفًا و490 ريالًا عُمانيًّا وإلى هونج كونج 3 ملايين و972 ألفًا و117 ريالًا عُمانيًّا وإلى المملكة المتحدة 3 ملايين و916 ألفًا و380 ريالًا عُمانيًّا وإلى الصين 3 ملايين و61 ألفًا و651 ريالًا عُمانيًّا، فيما بلغت قيمة الصادرات إلى المكسيك مليونين و477 ألفًا و899 ريالًا عُمانيًّا وإلى سلوفينيا مليونين و92 ألفًا و607 ريالات عُمانية.

يذكر أن إجمالي عدد المؤسسات والمنشآت العاملة في نشاط بيع قطع غيار المركبات ذات المحركات بسلطنة عُمان في عام 2022 بلغ 3 آلاف و202 مؤسسة توزعت بين 259 مؤسسة في نشاط البيع بالتجزئة لقطع الغيار المستعملة وألف و900 في نشاط بيع قطع الغيار الجديدة للمركبات و841 في بيع قطع الغيار المستعملة للمركبات و202 في بيع قطع غيار ولوازم المعدات الثقيلة ذات المحركات.