(MENAFN
- Al-Borsa News) سجل إجمالي واردات سلطنة عُمان من قطع غيار المركبات بنهاية عام 2023 ما قيمته 114 مليونًا و228 ألفًا و842 ريالًا عُمانيًّا، منخفضًا بنسبة 29.1 بالمائة مقارنة" />
السبت, مارس 30, 2024
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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى 114.2 مليون ريال واردات عُمان من قطع غيار المركبات كتب : البورصة خاص السبت 30 مارس 2024
سجل إجمالي واردات سلطنة عُمان من قطع غيار المركبات بنهاية عام 2023 ما قيمته 114 مليونًا و228 ألفًا و842 ريالًا عُمانيًّا، منخفضًا بنسبة 29.1 بالمائة مقارنة بعام 2022 الذي بلغت فيه القيمة 161 مليونًا و106 آلاف و945 ريالًا عُمانيًّا.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات، والتي أوردتها وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، إلى أن مجموع أوزان قطع غيار المركبات التي استوردتها سلطنة عُمان بلغ العام الماضي نحو 27 مليونًا و277 ألفًا و859 كيلوجرامًا مقابل 35 مليونًا و412 ألفًا و989 كيلوجرامًا في عام 2022.
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وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الدول الموردة لقطع غيار المركبات لسلطنة عُمان في عام 2023 بما قيمته 46 مليونًا و87 ألفًا و362 ريالًا عُمانيًّا، تلتها اليابان بما قيمته 41 مليونًا و59 ألفًا و972 ريالًا عُمانيًّا ثم تايلاند بـ 6 ملايين و703 آلاف و240 ريالًا عُمانيًّا والصين بـ 4 ملايين و577 ألفًا و181 ريالًا عُمانيًّا.
وبلغت قيمة واردات سلطنة عُمان من قطع غيار المركبات بنهاية عام 2023 من الولايات المتحدة 3 ملايين و960 ألفًا و225 ريالًا عُمانيًّا ومن ألمانيا مليونين و881 ألفًا و560 ريالًا عُمانيًّا ومن قطر مليونًا و165 ألفًا و388 ريالًا عُمانيًّا ومن كوريا مليونًا و104 آلاف و296 ريالًا عُمانيًّا فيما بلغت القيمة من إيطاليا 779 ألفًا و721 ريالًا عُمانيًّا ومن تايوان 627 ألفًا و589 ريالًا عُمانيًّا.
من جهة أخرى، بينت الإحصاءات أن إجمالي قيمة صادرات سلطنة عُمان من قطع غيار المركبات سجل في عام 2023 نحو 92 مليونًا و102 ألف و47 ريالًا عُمانيًّا بانخفاض نسبته 15.3 بالمائة مقارنة بقيمة الصادرات في عام 2022 التي سجلت 108 ملايين و745 ألفًا و551 ريالًا عُمانيًّا.
وبلغ إجمالي أوزان قطع غيار المركبات التي تم تصديرها خلال العام الماضي نحو 40 مليونًا و978 ألفًا و39 كيلوجرامًا مقارنة بـ 36 مليونًا و708 آلاف و741 كيلوجرامًا في عام 2022.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول المستوردة لقطع غيار المركبات من سلطنة عُمان في العام الماضي بما قيمته 39 مليونًا و124 ألفًا و647 ريالًا عُمانيًّا، تلتها الولايات المتحدة بما قيمته 8 ملايين و226 ألفًا و528 ريالًا عُمانيًّا ثم جمهورية التشيك بـ 7 ملايين و67 ألفًا و772 ريالًا عُمانيًّا وسنغافورة بـ 6 ملايين و414 ألفًا و358 ريالًا عُمانيًّا.
وبلغت قيمة صادرات سلطنة عُمان من قطع غيار المركبات بنهاية العام الماضي إلى أستراليا 4 ملايين و315 ألفًا و490 ريالًا عُمانيًّا وإلى هونج كونج 3 ملايين و972 ألفًا و117 ريالًا عُمانيًّا وإلى المملكة المتحدة 3 ملايين و916 ألفًا و380 ريالًا عُمانيًّا وإلى الصين 3 ملايين و61 ألفًا و651 ريالًا عُمانيًّا، فيما بلغت قيمة الصادرات إلى المكسيك مليونين و477 ألفًا و899 ريالًا عُمانيًّا وإلى سلوفينيا مليونين و92 ألفًا و607 ريالات عُمانية.
يذكر أن إجمالي عدد المؤسسات والمنشآت العاملة في نشاط بيع قطع غيار المركبات ذات المحركات بسلطنة عُمان في عام 2022 بلغ 3 آلاف و202 مؤسسة توزعت بين 259 مؤسسة في نشاط البيع بالتجزئة لقطع الغيار المستعملة وألف و900 في نشاط بيع قطع الغيار الجديدة للمركبات و841 في بيع قطع الغيار المستعملة للمركبات و202 في بيع قطع غيار ولوازم المعدات الثقيلة ذات المحركات.
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