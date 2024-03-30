54% نموا في إيرادات اقتصادية قناة السويس العام المالي 2023-2024

MENAFN - Al-Borsa News) قال وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة حققت خلال العام المالي 2023-2024 وحتى 29 فبراير 2024؛ إيرادات بلغت 5.3 مليار جنيه، بمعدل زيادة قدره 54%، مقارنة بالعام المالي السابق حتى فبراير 2023 الذي حققت خلاله الهيئة إيراداتٍ إجمالية بقيمة 3,45 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الرابع للعام المالي 2023-2024 والثاني خلال 2024 وتم خلاله مناقشة موضوعات هامة أبرزها الموقفين المالي والترويجي للهيئة خلال الفترة من أول يوليو 2023 حتى نهاية فبراير 2024.

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وذكرت المنطقة الاقتصادية في بيان، اليوم، عقد الاجتماع برئاسة وليد جمال الدين رئيس اقتصادية لقناة السويس وبحضور وزراء والإسكان، والنقل، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، ومحافظي بورسعيد والسويس، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية، وشاركت السيدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر تقنية الفيديو.

وأشار جمال الدين خلال عرض الموقف المالي، إلى أن المنطقة حققت الهيئة حتى فبراير من عام 2024 صافي أرباح بقيمة 3,74 مليار جنيه بزيادة قدرها 57% عن أرباح فبراير 23 البالغة 2,38 مليار جنيه.

ولفت إلى تنامي إيرادات المشروعات والتعاقدات الجديدة بالمناطق الصناعية بشكل غير مسبوق إلى جانب إيرادات الموانئ التابعة للهيئة، ما يمثل نجاحًا لجهود الهيئة في جذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة باستراتيجية الهيئة.

ووافق المجلس على على مشروعات جديدة سيجري تنفيذها في المرحلة المقبلة على رأسها مشروع محطتي محولات كهربائية بمنطقة السخنة المتكاملة قدرة 350 ميجاوات، ومشروع شركة أوروجلو التركية للملابس DNM بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، وكذلك اعتماد اتفاق الهيئة مع أوراسكوم للمناطق الصناعية لتطوير مجمع صناعي متكامل بمساحة 3,3 مليون متر مربع.

في سياقٍ متصل استعرض رئيس اقتصادية قناة السويس، الموقف الترويجي للهيئة خلال الفترة من بداية العام المالي 23-24 حتى نهاية فبراير 24؛ حيث أسفرت الجهود الترويجية للهيئة في استقطاب 125 مشروعا جديدا في قطاعات مختلفة بإجمالي استثمارات 2,56 مليار دولار تنوعت ما بين مشروعات حاصلة موافقة نهائية بلغ عددها 60 مشروعًا باستثمارات 1,13 مليار دولار، و65 مشروعا حصلت على موافقات مبدئية وفي طور استكمال إجراءاتها، باستثمارات مرتقبة تتجاوز 1,43 مليار دولار، ومن المنتظر أن توفر هذه المشروعات أكثر من 21 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ووافق مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية على عددٍ من المشروعات أبرزها مشروع شركة أوروجلو القابضة وDNM للملابس بمنطقة القنطرة غرب الصناعية والذي ينقسم إلى شقين، الأول مشروع مصنع لملابس الجينز على مساحة 62 ألف متر مربع وتكلفة استثمارية 40 مليون دولار، يستهدف إنتاج 7.2 مليون قطعة جينز، ومخطط تصدير 70% من الإنتاج للخارج، وتخصيص 30% من الإنتاج للسوق المحلي، ويتميز المشروع باعتماده على مواد خام من الأقمشة يجري إنتاجها محليًّا بمصنع الشركة القائم في محافظة دمياط.

ومن المنتظر أن يوفر المشروع نحو 2750 فرصة عمل، أما القسم الآخر من المشروع فهو مجمع صناعي على مساحة 400 ألف متر مربع لإنتاج الغزل والنسيج والملابس والمراتب والمفروشات، ويجري إعداد الدراسات اللازمة له.

كما وافق مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس على مشروع إنشاء محطتي محولات كهربائية بمنطقة السخنة المتكاملة تبلغ قدرة كل منها 175 ميجا فولت أمبير بقدرة إجمالية للمحطتين 350 ميجا فولت أمبير، وذلك لخدمة التوسعات والمشروعات الجديدة لشركاء نجاح الهيئة من المطورين الصناعيين والمستثمرين، نظرًا لتنامي الطلب على الطاقة في المرحلة المقبلة، ولحرص الهيئة على توفير المرافق كافة لمستثمريها.

ووافق مجلس الإدارة كذلك على اتفاق الهيئة مع شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية بشأن تطوير وتسويق وإدارة مجمع صناعي متكامل بمنطقة السخنة الصناعية تبلغ مساحته الإجمالية 3,3 مليون متر مربع، ويجري تنفيذه على مرحلتين بتكلفة استثمارية نحو 13 مليار جنيه.

ووافق مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية على توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة وميناء روتردام الهولندي تشمل محاور عدة أبرزها: تعزيز التعاون في مجالات الوقود الأخضر لاستحداث مسار للوقود الأخضر المنتج داخل المنطقة الاقتصادية متجهًا لميناء روتردام كمحطة انطلاق للأسواق الأوروبية، كما يشمل التعاون تفعيل ممر تموين السفن بالوقود الأخضر من سنغافورة إلى روتردام مرورًا بموانئ اقتصادية قناة السويس.

ولفتت المنطقة إلى انه حال الانتهاء منه سيصبح المرر الأول من نوعه للتموين الأخضر للسفن بين القارات الثلاثة (آسيا وإفريقيا وأوروبا) كاستغلال أمثل للموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية وموانئها التابعة على البحرين الأحمر والمتوسط.

ويشمل الجانب الآخر من التعاون المزمع إطلاقه تبادل الخبرات في تنمية موانئ الهيئة عن طريق الشراكة الفنية في مجالات رقمنة خدمات الموانئ وزيادة معدلات التداول بين موانئ الهيئة وميناء روتردام.

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