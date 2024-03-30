ميناء دمياط يتداول 41 سفينة للحاويات والبضائع العامة

(MENAFN
- Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن وغادرته 5 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء والمتداول عليها 41 سفينة.
وأوضحت هيئة ميناء دمياط – في بيان اليوم – أنه بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25 ألفا و543 طنا، تشمل 5718 طن رمل صب و9049 طن يوريا صب و1306 أطنان يوريا معبأ و6451 طن أسمنت معبأ و1140 طن زيت طعام و1188 طن ملح و691 طن بضائع متنوعة.
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وأضافت أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 63717 طنا، تشمل 18904 أطنان قمح و8868 طن خردة و3331 طن حديد و6250 طن فول و11500 طن ذرة و1070 طن خشب زان و150 طن فول صويا و7800 طن سكر و5844 طن بضائع متنوعة.
وأشارت إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 410 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 560 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1750 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62132 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 137160 طنًا.
كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3653 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي والقليوبية، وغادر قطار بعد أن أفرغ 25 حاوية 40 قدما قادم من السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4292 شاحنة.
المصدر:
MENAFN30032024000202011048ID1108039371
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