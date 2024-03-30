ميناء دمياط يتداول 41 سفينة للحاويات والبضائع العامة

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن وغادرته 5 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء والمتداول عليها 41 سفينة.

وأوضحت هيئة ميناء دمياط – في بيان اليوم – أنه بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25 ألفا و543 طنا، تشمل 5718 طن رمل صب و9049 طن يوريا صب و1306 أطنان يوريا معبأ و6451 طن أسمنت معبأ و1140 طن زيت طعام و1188 طن ملح و691 طن بضائع متنوعة.

موضوعاتتداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر ميناء الإسكندرية: نشاط ملحوظ بحركة الملاحة وتداول 27 سفينة تداول 42 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

وأضافت أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 63717 طنا، تشمل 18904 أطنان قمح و8868 طن خردة و3331 طن حديد و6250 طن فول و11500 طن ذرة و1070 طن خشب زان و150 طن فول صويا و7800 طن سكر و5844 طن بضائع متنوعة.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 410 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 560 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1750 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62132 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 137160 طنًا.

كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3653 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي والقليوبية، وغادر قطار بعد أن أفرغ 25 حاوية 40 قدما قادم من السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4292 شاحنة.

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