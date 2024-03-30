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سنترال التايلاندية تجري محادثات مع السيادي السعودي لرفع حصتها في سيلفريدجز

3/30/2024 2:21:17 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تخطط شركة“سنترال غروب” (Central Group) التايلاندية لشراء علامات تجارية فاخرة تابعة لشركة“سيغنا ريتيل لاكشري هولدينغ” (Signa Retail Luxury Holding)، بما في ذلك علامات“سيلفريدجز” (Selfridges) في لندن، و”كاديوي غروب” (KaDeWe) الألمانية، و”غلوباس” (Globus) السويسرية، وفقاً لتقرير صادر عن“بيزنس إنسايدر”.

بحسب التقرير، تجري“سنترال غروب” محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لرفع حصتها في“سيلفريدجز“. كانت شركة الاستثمار التايلاندية قد اشترت شركة المنتجات الفاخرة في لندن بالشراكة مع“سيغنا” في عام 2022 مقابل حوالي 4 مليارات يورو (4.3 مليار دولار).

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بعد إبرام هذه الصفقة، قام رينيه بينكو، مؤسس“سيغنا”، بتسهيل عقد صفقة منفصلة منحت صندوق الاستثمارات العامة حصة 10% في شركة تمتلك أيضاً العقار الذي تستخدمه شركة“سيلفريدجز”. تُدار شركة التجزئة والعقارات الأساسية من قبل شركات منفصلة تابعة لـ”سيغنا”.

تسعى“سنترال غروب” إلى رفع حصتها في“سيلفريدجز” إلى 60%، وامتلاك الحصة المسيطرة في شركة التشغيل، وفقاً للتقرير.

تعد شركة بيع الأزياء بالتجزئة الألمانية“برونينغر” (Breuninger) من بين أكثر من عشر شركات تقدمت بعروضها من أجل الاستحواذ على علامة التجزئة“كاديوي” الشهيرة في برلين، في صفقة ربما تتجاوز قيمتها 100 مليون يورو، حسبما صرح أشخاص مطلعون على الأمر لـ”بلومبرغ” في وقت سابق من الشهر الجاري.

بالإضافة إلى متجرها متعدد الأقسام الذي يحمل اسمها في برلين، تدير“كاديوي” أيضاً منافذ بيع منتجات فاخرة في كلٍ من ميونيخ وهامبورغ.

المصدر:

MENAFN30032024000202011048ID1108039370

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