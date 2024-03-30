سنترال التايلاندية تجري محادثات مع السيادي السعودي لرفع حصتها في سيلفريدجز

(MENAFN
- Al-Borsa News) تخطط شركة“سنترال غروب” (Central Group) التايلاندية لشراء علامات تجارية فاخرة تابعة لشركة“سيغنا ريتيل لاكشري هولدينغ” (Signa Retail Luxury Holding)، بما في ذلك علامات“سيلفريدجز” (Selfridges) في لندن، و”كاديوي غروب” (KaDeWe) الألمانية، و”غلوباس” (Globus) السويسرية، وفقاً لتقرير صادر عن“بيزنس إنسايدر”.
بحسب التقرير، تجري“سنترال غروب” محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لرفع حصتها في“سيلفريدجز“. كانت شركة الاستثمار التايلاندية قد اشترت شركة المنتجات الفاخرة في لندن بالشراكة مع“سيغنا” في عام 2022 مقابل حوالي 4 مليارات يورو (4.3 مليار دولار).
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بعد إبرام هذه الصفقة، قام رينيه بينكو، مؤسس“سيغنا”، بتسهيل عقد صفقة منفصلة منحت صندوق الاستثمارات العامة حصة 10% في شركة تمتلك أيضاً العقار الذي تستخدمه شركة“سيلفريدجز”. تُدار شركة التجزئة والعقارات الأساسية من قبل شركات منفصلة تابعة لـ”سيغنا”.
تسعى“سنترال غروب” إلى رفع حصتها في“سيلفريدجز” إلى 60%، وامتلاك الحصة المسيطرة في شركة التشغيل، وفقاً للتقرير.
تعد شركة بيع الأزياء بالتجزئة الألمانية“برونينغر” (Breuninger) من بين أكثر من عشر شركات تقدمت بعروضها من أجل الاستحواذ على علامة التجزئة“كاديوي” الشهيرة في برلين، في صفقة ربما تتجاوز قيمتها 100 مليون يورو، حسبما صرح أشخاص مطلعون على الأمر لـ”بلومبرغ” في وقت سابق من الشهر الجاري.
بالإضافة إلى متجرها متعدد الأقسام الذي يحمل اسمها في برلين، تدير“كاديوي” أيضاً منافذ بيع منتجات فاخرة في كلٍ من ميونيخ وهامبورغ.
المصدر:
MENAFN30032024000202011048ID1108039370
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