تحالف يضم مبادلة وأبوظبي للاستثمار يشتري حصة في نيولاند بـ8.3 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت شركة“داليان واندا غروب” (Dalian Wanda Group Co) على التخلي عن حصتها المسيطرة في وحدة مراكز التسوق التابعة لها، في صفقة بقيمة 60 مليار يوان (8.3 مليار دولار)، تنفيذاً لاتفاق عُقد في ديسمبر لإعادة هيكلة“زوهاي واندا” (Zhuhai Wanda).

تقرر أن تستحوذ شركات استثمار بقيادة“بي إيه جي” (PAG) على حصة مجمعة نسبتها 60% في“نيولاند كوميرشال مانجمنت” (Newland Commercial Management)، وهي شركة قابضة تأسست حديثاً وتابعة لشركة“زوهاي واندا كوميرشال مانجمنت غروب” (.Zhuhai Wanda Commercial Management Group Co)، وفقاً لبيان صادر اليوم السبت. وسوف تستحوذ شركة“داليان واندا كوميرشال مانجمنت غروب” (Dalian Wanda Commercial Management Group Co) على نسبة الـ40% المتبقية.

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قال ديفيد وونغ، الشريك في“بي إيه جي” والرئيس المشارك للأسهم الخاصة، في البيان، إن الصفقة“تعكس التوقعات والاعتراف بإمكانات النمو طويلة المدى لـ”نيولاند” من قبل المستثمرين المؤسسيين العالميين”. تضم قائمة المستثمرين الآخرين كلاً من“سيتيك كابيتال” (CITIC Capital)، وصناديق تديرها شركة“آريس مانجمنت” (Ares Management)، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار.

وفقاً للبيان، سوف يسهّل هذا الاستثمار تطبيق مبادئ حوكمة الشركات بشكل مستقل عن الشركة الأم السابقة لـ”نيولاند”، ويوفر حوافز أفضل لإدارتها، ويدعم التحسين التشغيلي المستمر.

أضاف البيان أن الشركة تدير 496 مركز تسوق واسع النطاق في 230 مدينة في جميع أنحاء الصين ، تبلغ مساحتها الأرضية 70 مليون متر مربع خاضعة للإدارة.

تخلى مؤسس الشركة الملياردير وانغ جيان لين عن حصته المسيطرة على شركة“زوهاي واندا” في ديسمبر الماضي كجزء من اتفاق تاريخي لتجنب سداد مستحقات المستثمرين قبل الاكتتاب العام.

بموجب شروط الاستثمارات الأصلية، وافقت“واندا” على سداد 30 مليار يوان (4.2 مليار دولار) للمستثمرين بالإضافة إلى الفائدة إذا لم تتمكن“زوهاي واندا” من استكمال طرحها العام الأولي بحلول نهاية عام 2023.

بحلول هذا الموعد النهائي دون أي اكتتاب بعد، تم اقتراح اتفاقية جديدة حيث تخلى وانغ بموجبها عن الحصة المسيطرة وحصل المستثمرون قبل الاكتتاب العام على حصة أكبر نسبتها الإجمالية 60%.

تضم قائمة المستثمرين قبل الاكتتاب العام كلاً من“بي إيه جي”، التي استثمرت 2.8 مليار دولار، و”آنت غروب” (Ant Group Co)، و”سيتيك سيكيوريتيز” (.Citic Securities Co)، و”تينسنت هولدينغز” (Tencent Holdings Ltd).

أفادت وكالة الأنباء“كايليان”، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن الصفقة التي أُعلن عنها اليوم السبت لا تتضمن أحكاماً خاصة بالأرباح، ولم يطلب المستثمرون تاريخ إدراج من“واندا” فيما يتعلق بأعمال تشغيل مراكز التسوق.

كانت“واندا” تعتبر يوماً ما واحدة من الشركات الصينية القليلة المصدِرة عالية الجودة في سوق السندات دون الدرجة الاستثمارية، وذلك نتيجة تركيزها على العقارات التجارية بالإضافة إلى أعمال إدارة العقارات ذات الأصول الخفيفة. تعرضت المجموعة لضغوط بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض، وشن بكين حملة على قطاع العقارات.

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