هل تكفى خطة التصنيع الصينية لإنقاذ الاقتصاد؟

MENAFN - Al-Borsa News) أثناء قيام الرئيس الصينى شى جين بينج ، بجولة فى مقاطعة هونان الأسبوع الماضى، استدعى المسئولين المحليين لإبلاغ زعيم البلاد بخططهم لتسريع تطوير ((قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة)).

وفى أوائل 2024، أصبح هذا الشعار، المتجذر فى الفكر الماركسى منذ القرن التاسع عشر، اختصاراً لرؤية شى للنمو الاقتصادى الذى تدعمه الصناعات المتقدمة بشكل متزايد فى الصين.

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واستُخدمت هذه العبارة 9 مرات فى مقال مؤلف من 6000 كلمة نشرته وكالة أنباء الصين ((شينخوا)) خلال مارس، وهو ما رفع أيضاً أهمية برنامج شى للإصلاح الاقتصادى إلى مستوى أهمية برنامج دنج شياو بينج، الذى يعتبره كثيرون مهندس الصين الحديثة.

كما أنها أُدرجت كأولوية اقتصادية قصوى للحكومة عام 2024 من جانب رئيس مجلس الدولة لى تشيانج، عندما أكد هدف النمو الاقتصادى الصينى البالغ نحو 5% مطلع مارس، حسب ما أوضحته صحيفة ((فاينانشيال تايمز)) البريطانية.

تقول هى شوجينج، المحلل بمجموعة ((بلينوم تشاينا)) الاستشارية فى بكين، إن ظهور المصطلح يعد ((إشارة واضحة إلى أن كبار قادة الصين يعتقدون أن البلاد بحاجة لدخول مرحلة جديدة من التحول الهيكلي)).

ومع ذلك، فإن تحول شى جين بينج نحو التصنيع عالى التقنية، بدلاً من الاعتماد على الحوافز لتعزيز النمو الذى يقوده المستهلك، يخضع للتدقيق فى الداخل والخارج.

تباطأ النمو الاقتصادى للبلاد منذ الوباء، وكدس مواطنو البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة المدخرات بدلاً من الإنفاق، وتضاءل الاستثمار الأجنبى المباشر، كما أثار الطلب المحلى الضعيف مخاوف من أن ينتهى الأمر بالعديد من منتجات التكنولوجيا الفائقة التى يتبناها ((شى)) إلى طرحها فى أسواق التصدير.

يقول مايكل بيتيس، أستاذ المالية بجامعة بكين: ((لكى ينجح هذا، يجب على الصين تعزيز حصتها فى التصنيع العالمي، ويجب أن يستوعب بقية العالم ذلك، لكن بقية العالم لن يفعل ذلك على الأرجح)).

كما نالت إدارة شى، الثناء لأنها قررت أخيراً وقف تراكم الديون غير المستدامة التى تقدر بتريليونات الدولارات من جانب شركات التطوير العقارى فى الصين وأغلب حكومات المقاطعات.

لكن فشل إدارته فى إيجاد محركات جديدة للنمو الاقتصادى تركز على المستهلك، أثار مزيداً من الأسئلة الجوهرية بشأن الاتجاه الاقتصادى الذى اختاره أقوى زعيم فى البلاد منذ ماوتسى تونج.

يقول الاقتصاديون إن الحزب الشيوعى الصينى لم يسبق له فى حقبة ما بعد ماو، اتباع مسار نمو لا يُدرج فيه العقارات والبنية التحتية ضمن المحركات الرئيسة للاستثمار. كما لم يتمكن أى اقتصاد عالمى حديث كبير من تنظيم ((هبوط سلس)) بعد عقود من النمو المدفوع بالديون دون تقديم دعم كبير للأسر والمستهلكين.

ويقول الخبراء إن الصين تعتبر حالة شاذة عندما يتعلق الأمر بنسبة النمو الاقتصادى التى تستمدها من الاستثمار.

توضح بيانات البنك الدولى أن الاستثمار كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى العالمى ظل لعقود يدور حول 25%. فعادة تتراوح نسبته بين 30 و34% فى بلدان العالم النامى ذات معدلات الاستثمار المرتفعة، فيما ظلت النسبة أعلى من 40% لدى الصين طوال عقدين.

ووجه حوالى ثلثى هذا الاستثمار إلى العقارات والبنية التحتية، لكن رغم أنه يشكل جزءاً كبيراً من الاقتصاد الصينى، فإنه لم يعد من المتوقع أن يدعم النمو.

فى 2021، الذى يعتبر لحظة تاريخية الآن، فرضت بكين ((خطوطها الحمراء الثلاثة)) على قطاع العقارات، وأعلن شى أن الإسكان من أجل العيش، وليس للمضاربة.

وبعد مرور ثلاثة أعوام، تشير أدلة متزايدة إلى أن حكومات المقاطعات والحكومات المحلية، التى تنفق مبالغ غير مستدامة على البنية التحتية غير المنتجة، تُعامل بالطريقة نفسها.

فوفقاً لوثيقة اطلعت عليها ((فاينانشيال تايمز))، منع مجلس الدولة الصينى 10 مقاطعات ومناطق مثقلة بالديون ومدينتين كبيرتين من بناء طرق سريعة ومبانى حكومية ومشاريع جديدة أخرى، كما شُجعت 19 منطقة أخرى على الإبلاغ عن مدنها الأكثر مديونية، حتى تتمكن الحكومة المركزية من تحديد خطط أكثر لخفض الديون.

وتقدر ((بلومبرج)) أنه اعتباراً من نهاية 2022، كان مطورو العقارات مدينين بـ17.8 تريليون رنمينبى (2.5 تريليون دولار)، فيما كانت أدوات التمويل الحكومية المحلية مدينة بـ94 تريليون رنمينبى، ويُتوقع أن يستغرق سداد هذا الدين أعواماً، إن لم يكن أطول.

يقول الاقتصاديون إن أحد أهم الأسئلة المطروحة بالنسبة للصين يتعلق بإلى أى مدى يمكن للتصنيع سد الفجوة الناتجة عن عدم تحديد أولويات قطاع العقارات والبنية التحتية.

تمثل المصانع فى الصين بالفعل نحو 28% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بمتوسط عالمى قدره 16%، وفقاً لبيانات البنك الدولي، وكان جزء كبير من إنتاجها تاريخياً عبارة عن صادرات منخفضة القيمة فى مجال الإلكترونيات والآلات.

لكن الصين أصبحت قادرة على المنافسة بشكل متزايد، وفى بعض الحالات مهيمنة، فى العديد من التقنيات المتقدمة، مثل توربينات الرياح ومواد البطاريات، كما أنها تحاول اللحاق بركب رقائق الكمبيوتر والذكاء الاصطناعى والسيارات الكهربائية وتستهدف الانخراط فى الاندماج النووى والحوسبة الكمية والهيدروجين والمركبات الفضائية والتصنيع الحيوى.

يقول الأكاديميان فى جامعة سوس بلندن، أوليفيا تشيونج والبروفيسور ستيف تسانج، فى كتابهما ((الفكر السياسى لشى جين بينج))، إن ((شى يسعى لتعزيز القوة الاقتصادية للصين عبر الابتكار بأى وسيلة ضرورية وتقليل تعرضها الاقتصادى للعقوبات الغربية المحتملة)).

وعلى خلفية القلق الدولى المتزايد، يعتقد الخبراء أن استراتيجية التصنيع لن تحقق أهداف النمو فى بكين، إذ تشكل الصادرات بالفعل خمس الناتج المحلى الإجمالي، وتبلغ حصة الصين فى التصنيع العالمى 31%.