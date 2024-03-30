مخاوف البنية التحتية تطغى على طموحات الهند فى صناعة الرقائق

MENAFN - Al-Borsa News) تعمل الهند على تسريع جهودها لتصبح قوة عالمية فى إنتاج أشباه الموصلات مع افتتاح ثلاثة مصانع هذا العام، رغم أن نجاحها يعتمد على ما إذا كانت قادرة على تبديد المخاوف العالقة بشأن البنية التحتية.

فى عهد رئيس الوزراء ناريندرا مودى، عملت الهند على جذب الاستثمار بهذا المجال من خلال الإصلاح الضريبى والإعانات.

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ووافقت الحكومة فى نهاية فبراير على بناء ثلاثة منشآت لأشباه الموصلات، اثنان منها يقعان فى ولاية غوجارات، مسقط رأس مودى، وهذا المصنعان هما مركز تصنيع مملوك لشركة ((تاتا إلكترونيكس)) وشركة ((باورشيب)) لتصنيع أشباه الموصلات التايوانية، ومصنع تجميع مملوك لشركة ((رينيساس إلكترونيكس)) اليابانية وستارز ميكروإلكترونيكس التايلاندية و((سى جى باور)) الهندية.

ويقع المصنع الثالث، التابع لشركة ((تاتا)) لتجميع واختبار أشباه الموصلات، فى ولاية آسام، وهى الولاية التى كانت بطيئة فى جذب الشركات المصنعة، حسب ما أوضحته مجلة ((نيكاى آسيان ريفيو)) اليابانية.

وفى ظل مواجهة الصين توترات طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، برزت الهند كمركز تصنيع بديل للأعمال التجارية العالمية.

وفى دراسة أجراها بنك اليابان للتعاون الدولى خلال العام الماضى، رأى شركات التصنيع اليابانية أن الهند هى الدولة الواعدة على المدى المتوسط للعام الثانى على التوالي، فيما تراجعت الصين إلى المركز الثالث.

كما انخفضت نسبة المشاركين الذين أعربوا عن قلقهم بشأن البنية التحتية الهندية على مر السنين.

ومع ذلك، قال شوتارو كوماجاى، من معهد الأبحاث اليابانى، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان إنتاج أشباه الموصلات فى الهند ((يمكنه التغلب على التحديات المتعلقة بالكهرباء والمياه والمواهب)).

وأوضح كوماجاى أنه حتى المناطق ذات البنية التحتية الأفضل، مثل ولاية غوجارات، لا تزال تعانى من انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي، مضيفاً أن انخفاض عائدات الإنتاج ((يعنى أن مراكز الإنتاج قد تنتهى فى نهاية المطاف إلى تحقيق أرباح قليلة)).

ولا تزال العديد من الشركات حذرة بشأن الاستثمار فى الهند، خصوصاً أن قطاع التصنيع هناك يمثل أقل من 20% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، أى أقل من هدف 25% الذى حددته حكومة مودى.