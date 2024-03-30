الجيل ((زد)) النيجيرى يفضل الادخار بدلاً من الاستثمار

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت دراسة حديثة أجراها بنك ((كودا)) أن الشباب النيجيريين يتخذون نهجاً أكثر استرخاءً تجاه أهدافهم المالية طويلة المدى.

وكشفت الدراسة، التى حللت حجم عينة بلغت 774.532.224 معاملة من عام 2023، أن الجيل النيجيرى ((زد))، الذى تتراوح أعماره بين 18 و25 عاماً، يفضل إدخار أمواله بدلاً من الاستثمار لتحقيق أهدافه المالية، وفقاً لموقع ((بيزنس إنسايدر)) أفريقيا.

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ووجدت الدراسة أن الشباب النيجيرى من الجيل ((زد)) أنفقوا 0.002% فقط من معاملاتهم على الاستثمارات، بينما ذهب 14.73% إلى المدخرات.

وفى المقابل، استثمر جيل الألفية، الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و43 عاماً، والجيل ((إكس))، الذين تتراوح بين 44 و59 عامًا، أكثر قليلاً، بنسبة 0.003% و0.004% على التوالى، لكنهم ادخروا أقل من الجيل ((زد))، بنسبة 12.79% و13.43% على التوالى.

وأشارت الدراسة إلى أن جيل ((زد)) الشباب كانوا أكثر ميلاً إلى الادخار فى مناخ اليوم بسبب التضخم المستمر، وارتفاع تكاليف الغذاء والوقود، والتحديات المالية الأخرى التى لم يواجهها آباؤهم عندما كانوا شباباً.

وفى حديثه إلى مجلة ((فوربس أفريقيا))، أوضح بابس أوجونديى، الرئيس التنفيذى والمؤسس المشارك لشركة ((كودا)) للخدمات المصرفية، وتعمل فى نيجيريا والمملكة المتحدة، أن إحجام جيل ((زد)) عن الاستثمار ينبع من المخاطر المتصورة، حيث يعطى الكثيرون الأولوية لتيقن المدخرات على الشكوك المحتملة.

وأردف: ((لا تتمتع نيجيريا بثقافة استثمارية قوية؛ ومع ذلك، لا تزال فرص الاستثمار ناشئة للشباب، مع إمكانات كبيرة للنمو)).

وأعرب أوجونديى عن تفاؤله بشأن تطور المشهد المالى، قائلاً إن ((المناخ الاقتصادى يلعب دوراً محورياً، والمراحل الإيجابية ستثير الاهتمام بالاستثمارات نظراً لإمكانية تحقيق عوائد جيدة)).

وأضاف أن ((ثمة اتجاه متزايد فى القطاع الخاص، إذ تشارك الشركات المبتكرة بنشاط فى التعليم المالى للاستفادة من السوق التى تعانى من نقص الخدمات. ويتجلى هذا التحول بشكل خاص فى مجتمع الاستثمار، الذى كان يركز تقليدياً على المستثمر الذكى)).

وأكمل: ((الآن، تتخذ مزيد من الشركات الخاصة خطوات واسعة لجذب أولئك الذين لديهم معرفة محدودة حول الاستثمار)).

واستجابة لهذه الاتجاهات، شرعت ((كودا)) فى مبادرات لمعالجة نقص الثقافة المالية بين هذه الفئة الديموغرافية وسد الفجوة بين الادخار والاستثمار.

ويشرح أوجوندى بالتفصيل نهج ((كودا)) قائلاً: ((قمنا بإعادة تصميم تطبيق (كودا) ليكون أكثر من مجرد مكان لإدارة الأموال. لقد قمنا بدمج محتوى تعليمى كبير مباشرة فى التطبيق مما يجعل الأمر أسهل من أى وقت مضى لعملائنا، وخاصة الجيل (زد)، للتعلم والنمو مالياً)).

أضاف: ((ضمن التطبيق، يمكن للعملاء أيضاً الاستثمار فى الأسهم العالمية بأسعار جزئية باستخدام النايرا، بما فى ذلك الخيارات الشهيرة مثل (تسلا)، إلى جانب الأسهم النيجيرية)).

كما اعترف أوجوندى بأهمية مشاركة القطاع الخاص فى تعزيز الثقافة المالية، قائلاً إن ((ثمة اتجاه متزايد فى القطاع الخاص، إذ تشارك الشركات المبتكرة بنشاط فى التثقيف المالى للاستفادة من السوق التى تعانى من نقص الخدمات)).