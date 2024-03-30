القطاعات التجارية تبدأ خفض أسعارها تنفيذا لمبادرة الحكومة

بدأ عدد من القطاعات وسلاسل التجزئة الاستجابة لمحاولات الحكومة خفض أسعار السلع بعد المطالبات الأخيرة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولى.

وقال محمود العنانى، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن ، إن أسعار الدواجن انخفضت بنحو 10% خلال الأيام الماضية، تماشيا مع مبادرة الحكومة.

موضوعات“شعبة الأسماك”: وفد أوروبى يزور مصر الشهر المقبل لاستئناف التصدير ((الخير للتمويل)) تعتزم زيادة تمويلاتها إلى 572 مليون جنيه بنهاية 2024 خالد عباس: 55 مليار جنيه أرباح شركة العاصمة الإدارية خلال 6 سنوات

أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار كيلو الدواجن التسمين سجل نحو 90 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، مقارنة بنحو 104 جنيهات بداية الأسبوع الماضى.

أوضح أن الطلب مرتفع حاليًا على شرائها، بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بأنواع البروتين الأخرى من لحوم حمراء وأسماك، والتى يرتفع الطلب على شرائها خلال شهر رمضان الذى ينمو به الطلب على الأغذية.

وتوقع تراجع أسعار الدواجن بنحو 15% بعد انتهاء شهر رمضان، ليهبط الكيلو إلى 80 جنيها، وذلك بدعم من تراجع تكاليف الإنتاج بعد الإفراجات عن خامات الأعلاف ومن ثم زيادة المعروض منها ما أدى إلى تراجع أسعارها.

قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن العديد من أسعار البقوليات والسلع انخفضت أسعارها بعد الاتفاق مع المنتجين والسلاسل التجارية خلال الأيام الماضية لخفض الأسعار وفقًا لتوجيهات الحكومة.

أضاف أن أسعار الفول والعدس انخفضت بنحو 24% والزيوت بحوالى 25% والمكرونة والدقيق 15%.

لفت إلى أن الاتحاد العام طالب السلاسل التجارية بوضع السعر الجديد وبجانبه القديم حتى يتأكد المستهلك من نسبة الانخفاض.

قال أحد المسئولين بسلسلة كارفور للتجزئة إن ((كارفور)) يضع عروضًا كل 14 يومًا على السلع والمنتجات لديه بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 10 و47% على مختلف السلع والمنتجات.

أضاف أن ((كارفور)) سيقوم بتطبيق نسبة التخفيضات الجديدة التي أقرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في اجتماعه الأخير مع المسئولين في الغرف التجارية والمصنعين في اتحاد الصناعات بهدف خفض أسعار السلع بنسب تتراوح بين 20 و30%.

أوضح أن ذلك سيتم خلال مدة لا تتجاوز الـ 14 يومًا بما يتماشى مع سياسته فى تقديم العروض.

أوضح أن سعر كيلو الأرز قبل أن يتم تطبيق التخفيضات الجديدة يُسجل نحو 27 جنيهًا، والمكرونة تتراوح أسعارها ما بين 13 و20 جنيهًا كل على حسب النوع، والزيت يُسجل 48 جنيهًا للتر، والدقيق تتراوح أسعاره ما بين 27 و39 جنيهًا، والسكر يُسجل 27 جنيهًا.

وبادرت شركة جهينة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعارها بنسبة 18% على الألبان، و15% على العصائر.

قال حازم المنوفى، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن بعض الشركات أرسلت قوائمها الجديدة بتخفيضات تتبع مبادرة الحكومة.

وقال مصدر بسلسلة التجزئة“سبينيس مصر”، إن مجلس الإدارة يعتزم خفض أسعاره بداية الشهر المقبل من خلال عروض المجلات التى يقدمها على مدار الشهر، والتى من المقرر أن تنتهى اليوم الأحد.

أضاف لـ”البورصة”، أن فروع“سبينيس” تقدم تخفيضات بشكل دائم على العديد من السلع تتراوح من 5 إلى 15% فى بعض الأحيان، ولفت إلى أن التخفيضات بداية شهر من أبريل المقبل ستبدأ من 15%، تماشيا مع مبادرة الحكومة.