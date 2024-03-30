القطاعات التجارية تبدأ خفض أسعارها تنفيذا لمبادرة الحكومة

(MENAFN
- Al-Borsa News) منتجى الدواجن: 10% انخفاضًا فى أسعار الدواجن خلال الأيام الماضية
بدأ عدد من القطاعات وسلاسل التجزئة الاستجابة لمحاولات الحكومة خفض أسعار السلع بعد المطالبات الأخيرة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولى.
وقال محمود العنانى، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن ، إن أسعار الدواجن انخفضت بنحو 10% خلال الأيام الماضية، تماشيا مع مبادرة الحكومة.
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أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار كيلو الدواجن التسمين سجل نحو 90 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، مقارنة بنحو 104 جنيهات بداية الأسبوع الماضى.
أوضح أن الطلب مرتفع حاليًا على شرائها، بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بأنواع البروتين الأخرى من لحوم حمراء وأسماك، والتى يرتفع الطلب على شرائها خلال شهر رمضان الذى ينمو به الطلب على الأغذية.
وتوقع تراجع أسعار الدواجن بنحو 15% بعد انتهاء شهر رمضان، ليهبط الكيلو إلى 80 جنيها، وذلك بدعم من تراجع تكاليف الإنتاج بعد الإفراجات عن خامات الأعلاف ومن ثم زيادة المعروض منها ما أدى إلى تراجع أسعارها. عز: الغرف التجارية طالبت السلاسل بوضع السعر الجديد والقديم
قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن العديد من أسعار البقوليات والسلع انخفضت أسعارها بعد الاتفاق مع المنتجين والسلاسل التجارية خلال الأيام الماضية لخفض الأسعار وفقًا لتوجيهات الحكومة.
أضاف أن أسعار الفول والعدس انخفضت بنحو 24% والزيوت بحوالى 25% والمكرونة والدقيق 15%.
لفت إلى أن الاتحاد العام طالب السلاسل التجارية بوضع السعر الجديد وبجانبه القديم حتى يتأكد المستهلك من نسبة الانخفاض.
قال أحد المسئولين بسلسلة كارفور للتجزئة إن ((كارفور)) يضع عروضًا كل 14 يومًا على السلع والمنتجات لديه بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 10 و47% على مختلف السلع والمنتجات.
أضاف أن ((كارفور)) سيقوم بتطبيق نسبة التخفيضات الجديدة التي أقرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في اجتماعه الأخير مع المسئولين في الغرف التجارية والمصنعين في اتحاد الصناعات بهدف خفض أسعار السلع بنسب تتراوح بين 20 و30%.
أوضح أن ذلك سيتم خلال مدة لا تتجاوز الـ 14 يومًا بما يتماشى مع سياسته فى تقديم العروض.
أوضح أن سعر كيلو الأرز قبل أن يتم تطبيق التخفيضات الجديدة يُسجل نحو 27 جنيهًا، والمكرونة تتراوح أسعارها ما بين 13 و20 جنيهًا كل على حسب النوع، والزيت يُسجل 48 جنيهًا للتر، والدقيق تتراوح أسعاره ما بين 27 و39 جنيهًا، والسكر يُسجل 27 جنيهًا. مصادر:“سبينيس” يخفض أسعاره خلال الساعات المقبلة
وبادرت شركة جهينة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعارها بنسبة 18% على الألبان، و15% على العصائر.
قال حازم المنوفى، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن بعض الشركات أرسلت قوائمها الجديدة بتخفيضات تتبع مبادرة الحكومة.
وقال مصدر بسلسلة التجزئة“سبينيس مصر”، إن مجلس الإدارة يعتزم خفض أسعاره بداية الشهر المقبل من خلال عروض المجلات التى يقدمها على مدار الشهر، والتى من المقرر أن تنتهى اليوم الأحد.
أضاف لـ”البورصة”، أن فروع“سبينيس” تقدم تخفيضات بشكل دائم على العديد من السلع تتراوح من 5 إلى 15% فى بعض الأحيان، ولفت إلى أن التخفيضات بداية شهر من أبريل المقبل ستبدأ من 15%، تماشيا مع مبادرة الحكومة.
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