خالد عباس: 55 مليار جنيه أرباح شركة العاصمة الإدارية خلال 6 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الشركة حققت 55 مليار جنيه أرباحًا خلال السنوات الست الماضية.
وأضاف عباس، أنه جار التجهيز لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة فى البورصة المصرية، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد الموعد النهائى للطرح.
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وأوضح أن شركة العاصمة الإدارية تلقت عروضًا من 3 مطورين للحصول على أراضى فى المنطقة الصناعية التى سيتم إقامتها فى المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال عباس، إن شركة العاصمة الإدارية تعطى الأولوية فى طلبات الحصول على الأراضى للدفع بالدولار الأمريكى.
وأضاف أنه تم تأسيس 4 شركات تابعة فى مجالات التعليم والبنية التكنولوجية والبنية الأساسية.
وأوضح أنه جار الاتفاق مع شركة لايف نيشن الأمريكية للترفيه للمشاركة فى إقامة الحفلات والمهرجانات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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