خالد عباس: 55 مليار جنيه أرباح شركة العاصمة الإدارية خلال 6 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الشركة حققت 55 مليار جنيه أرباحًا خلال السنوات الست الماضية.

وأضاف عباس، أنه جار التجهيز لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة فى البورصة المصرية، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد الموعد النهائى للطرح.

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وأوضح أن شركة العاصمة الإدارية تلقت عروضًا من 3 مطورين للحصول على أراضى فى المنطقة الصناعية التى سيتم إقامتها فى المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال عباس، إن شركة العاصمة الإدارية تعطى الأولوية فى طلبات الحصول على الأراضى للدفع بالدولار الأمريكى.

وأضاف أنه تم تأسيس 4 شركات تابعة فى مجالات التعليم والبنية التكنولوجية والبنية الأساسية.

وأوضح أنه جار الاتفاق مع شركة لايف نيشن الأمريكية للترفيه للمشاركة فى إقامة الحفلات والمهرجانات بالعاصمة الإدارية الجديدة.