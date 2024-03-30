((الخير للتمويل)) تعتزم زيادة تمويلاتها إلى 572 مليون جنيه بنهاية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) إتمام زيادة رأسمال الشركة خلال أيام ليصل إلى 40 مليون جنيه
تستهدف شركة الخير للتمويل متناهى الصغر، الوصول بعدد العملاء إلى 30 ألف عميل بنهاية العام الجارى، وكذلك مضاعفة حجم المحفظة التمويلية لتصل إلى 572 مليون جنيه.
قالت هناء الهلالى، الرئيس التنفيذى للشركة، إن عدد العملاء الحالى لدى الشركة يبلغ نحو 9.2 ألف عميل بنهاية فبراير الماضى، بحجم محفظة تمويلية تقدر بحوالى 205 ملايين جنيه.
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وتعتزم الشركة زيادة عدد فروعها إلى 25 فرعا بنهاية العام الجارى 2024، حيث يبلغ عدد الفروع الحالى 18 فرعا، فى 7 محافظات هى كل من قنا والفيوم والأقصر وأسوان والمنوفية، بالإضافة إلى كفر الشيخ والشرقية.
أشارت الهلالى، إلى استهداف الشركة فى المستقبل القريب إضافة بعض الأنشطة الجديدة لها، موضحة أن ذلك سيكون مرهونًا بشكل كبير على متطلبات السوق.
تابعت أن الشركة بدأت أعمالها ونشاطها منذ النصف الثانى من عام 2022، ومازالت فى بداية الطريق، حيث تمثل حصتها السوقية 0.5% تقريباً بحجم محفظة حالية بالسوق تقدر بـ 45.7 مليار جنيه لجميع الشركات والمؤسسات العاملة بالصناعة فى مصر.
وتتفاوض الشركة مع بنك التعمير والإسكان وبنك أبوظبى التجارى وجهاز تنمية المشروعات للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة تصل إلى 240 مليون جنيه.
أوضحت الهلالى، أن الشركة حصلت حتى الآن على نحو 160 مليون جنيه حجم تسهيلات ائتمانية من البنك الأهلى وبنك مصر والبنك الزراعى المصرى وبنك قناة السويس، موضحة أنه جار التواصل مع أكثر من جهة تنموية لتوفير تمويلات بتكلفة معتدلة، وذكرت أنه سيجرى التواصل مع أكثر من جهة تنموية لتوفير تمويلات بتكلفة معتدلة.
أوضحت أن زيادة رأسمال الشركة سيخفف بعض الشىء من الضغط على سعر العائد بمعدل ضئيل، فى ظل تسريع دورات القروض وتقليل الفجوة التمويلية واللجوء إلى القروض ذات الآجال الأقل من 12 شهرًا.
ولفتت إلى أن الشركة تدرس حالياً تعديل خطط الشركة والتنويع فى مصادر الأموال والتسهيلات الداخلة، وكذا منتجات قصيرة الأجل قدر الإمكان وسرعة دوران الإقراض.
توقعت أن ينكمش السوق فى ظل البيئة التضخمية وأسعار الفائدة المرتفعة وخاصةً فى شهر رمضان، لافتة إلى أنه مع استمرار الأوضاع الحالية سيتحرك نشاط السوق نحو النمو تلقائيًا، حيث بات لا مفر من العمل والإنتاج.
وتنوى الشركة زيادة رأس المال ليصل إلى 75 مليون جنيه للتوافق مع الضوابط المعلنة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويبلغ رأس المال الحالى نحو 40 مليون جنيه، وجارى زيادته خلال الشهر الجارى ليصل إلى 50 مليون جنيه.
وأضافت أن نسبة القروض التى بها مخاطر تمثل نحو 2.19% من إجمالى حجم التمويلات الممنوحة وفقًا للمعايير الدولية فى الحدود الآمنة، مشيرة إلى أن الشركة وقعت عقود تأمين ضدد مخاطر التعثر مع شركتين تأمين، للمساعدة فى تخفيض نسب التعثر.
ويمثل النشاط الصناعى والإنتاجى نحو 5.41% من إجمالى التمويلات، فيما يمثل النشاط التجارى 80.41% من المحفظة، والقطاع الخدمى 13.51% والزراعى 0.67%، كما تمثل الإناث النسبة الأكبر من المستفيدين من هذه التمويلات بنحو 55.3%، فيما يمثل إجمالى الذكور 44.7% من المحفظة.
وأشارت إلى أن أهم التحديات التى يواجهها قطاع التمويل متناهى الصغر الوصول لتسهيلات بنكية فى ظل معدلات الفائدة المرتفعة، والمنافسة الشرسة بين المؤسسات العاملة بالسوق، مع وجود جشع من التجار والموردين، بجانب البيروقراطية فى بعض الجهات الحكومية، وهروب الأيدى العاملة.
كما أدت الأوضاع الاقتصادية إلى انكماش قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى صعوبة استيراد مدخلات الإنتاج وهجرة الأيدى العاملة الماهرة، والتعامل مع البنوك وصعوبة الحصول على العملات الصعبة لاستيراد مدخلال الإنتاج، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التسهيلات الائتمانية وارتفاع أسعار الحصول عليها.
أضافت أن شركات التمويل تعمل على مساعدة فئات المجتمع المختلفة، عن طريق توفير التمويلات بسرعة وكفاءة أكبر، كما تقوم بتنفيذ دراسات ائتمانية محترفة لتفادى التعثرات بقدر الإمكان، والدمج بين الشركات وجهات الاستثمار المحلية والدولية، بالإضافة إلى تعظيم استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الإنتاج.
وقالت إن الشركة ترى أنه عقب تحريك سعر الصرف، ستتحسن الأوضاع الاقتصادية كثيراً، كما أنه سيظل محفزًا لإنشاء مشروعات متوسطة وصغيرة، مستشهدة بتجارب الصين وماليزيا وأمريكا الجنوبية.
وكشفت أن هذه الشركات الناشئة من الممكن أن تلجأ لتفادى هذه المعطيات الاقتصادية، لكن يجب أن يكون هناك تاريخ ائتمانى مناسب وحجم أعمال يسمح بذلك.
وتعمل الشركة لتنفيذ التحول الرقمى عن طريق تثقيف العملاء وتوجيههم والزامهم بالسداد الإلكترونى، كما لا تقبل الشركة السداد النقدى، كذلك يتم صرف القروض بالتحويل مباشرة إلى العميل عن طريق حوالات بنكية، وفى حالات قليلة يتم الصرف بشيكات بنكية، بالإضافة إلى أن الشركة مقدم خدمات معتمد من البنك الأهلى لإصدار كارت ميزة للعملاء ويتم التحويل قيمة القروض على هذه الكروت مباشرة.
فيما تتعامل الشركة مع 4 منصات دفع الكترونى هى كل من،“فورى” و”أمان” و”الأهلى ممكن” و”ضامن”، بالإضافة الى البريد المصرى.
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