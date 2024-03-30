((الخير للتمويل)) تعتزم زيادة تمويلاتها إلى 572 مليون جنيه بنهاية 2024

تستهدف شركة الخير للتمويل متناهى الصغر، الوصول بعدد العملاء إلى 30 ألف عميل بنهاية العام الجارى، وكذلك مضاعفة حجم المحفظة التمويلية لتصل إلى 572 مليون جنيه.

قالت هناء الهلالى، الرئيس التنفيذى للشركة، إن عدد العملاء الحالى لدى الشركة يبلغ نحو 9.2 ألف عميل بنهاية فبراير الماضى، بحجم محفظة تمويلية تقدر بحوالى 205 ملايين جنيه.

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وتعتزم الشركة زيادة عدد فروعها إلى 25 فرعا بنهاية العام الجارى 2024، حيث يبلغ عدد الفروع الحالى 18 فرعا، فى 7 محافظات هى كل من قنا والفيوم والأقصر وأسوان والمنوفية، بالإضافة إلى كفر الشيخ والشرقية.

أشارت الهلالى، إلى استهداف الشركة فى المستقبل القريب إضافة بعض الأنشطة الجديدة لها، موضحة أن ذلك سيكون مرهونًا بشكل كبير على متطلبات السوق.

تابعت أن الشركة بدأت أعمالها ونشاطها منذ النصف الثانى من عام 2022، ومازالت فى بداية الطريق، حيث تمثل حصتها السوقية 0.5% تقريباً بحجم محفظة حالية بالسوق تقدر بـ 45.7 مليار جنيه لجميع الشركات والمؤسسات العاملة بالصناعة فى مصر.

وتتفاوض الشركة مع بنك التعمير والإسكان وبنك أبوظبى التجارى وجهاز تنمية المشروعات للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة تصل إلى 240 مليون جنيه.

أوضحت الهلالى، أن الشركة حصلت حتى الآن على نحو 160 مليون جنيه حجم تسهيلات ائتمانية من البنك الأهلى وبنك مصر والبنك الزراعى المصرى وبنك قناة السويس، موضحة أنه جار التواصل مع أكثر من جهة تنموية لتوفير تمويلات بتكلفة معتدلة، وذكرت أنه سيجرى التواصل مع أكثر من جهة تنموية لتوفير تمويلات بتكلفة معتدلة.

أوضحت أن زيادة رأسمال الشركة سيخفف بعض الشىء من الضغط على سعر العائد بمعدل ضئيل، فى ظل تسريع دورات القروض وتقليل الفجوة التمويلية واللجوء إلى القروض ذات الآجال الأقل من 12 شهرًا.

ولفتت إلى أن الشركة تدرس حالياً تعديل خطط الشركة والتنويع فى مصادر الأموال والتسهيلات الداخلة، وكذا منتجات قصيرة الأجل قدر الإمكان وسرعة دوران الإقراض.

توقعت أن ينكمش السوق فى ظل البيئة التضخمية وأسعار الفائدة المرتفعة وخاصةً فى شهر رمضان، لافتة إلى أنه مع استمرار الأوضاع الحالية سيتحرك نشاط السوق نحو النمو تلقائيًا، حيث بات لا مفر من العمل والإنتاج.

وتنوى الشركة زيادة رأس المال ليصل إلى 75 مليون جنيه للتوافق مع الضوابط المعلنة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويبلغ رأس المال الحالى نحو 40 مليون جنيه، وجارى زيادته خلال الشهر الجارى ليصل إلى 50 مليون جنيه.

وأضافت أن نسبة القروض التى بها مخاطر تمثل نحو 2.19% من إجمالى حجم التمويلات الممنوحة وفقًا للمعايير الدولية فى الحدود الآمنة، مشيرة إلى أن الشركة وقعت عقود تأمين ضدد مخاطر التعثر مع شركتين تأمين، للمساعدة فى تخفيض نسب التعثر.

ويمثل النشاط الصناعى والإنتاجى نحو 5.41% من إجمالى التمويلات، فيما يمثل النشاط التجارى 80.41% من المحفظة، والقطاع الخدمى 13.51% والزراعى 0.67%، كما تمثل الإناث النسبة الأكبر من المستفيدين من هذه التمويلات بنحو 55.3%، فيما يمثل إجمالى الذكور 44.7% من المحفظة.

وأشارت إلى أن أهم التحديات التى يواجهها قطاع التمويل متناهى الصغر الوصول لتسهيلات بنكية فى ظل معدلات الفائدة المرتفعة، والمنافسة الشرسة بين المؤسسات العاملة بالسوق، مع وجود جشع من التجار والموردين، بجانب البيروقراطية فى بعض الجهات الحكومية، وهروب الأيدى العاملة.

كما أدت الأوضاع الاقتصادية إلى انكماش قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى صعوبة استيراد مدخلات الإنتاج وهجرة الأيدى العاملة الماهرة، والتعامل مع البنوك وصعوبة الحصول على العملات الصعبة لاستيراد مدخلال الإنتاج، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التسهيلات الائتمانية وارتفاع أسعار الحصول عليها.

أضافت أن شركات التمويل تعمل على مساعدة فئات المجتمع المختلفة، عن طريق توفير التمويلات بسرعة وكفاءة أكبر، كما تقوم بتنفيذ دراسات ائتمانية محترفة لتفادى التعثرات بقدر الإمكان، والدمج بين الشركات وجهات الاستثمار المحلية والدولية، بالإضافة إلى تعظيم استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الإنتاج.

وقالت إن الشركة ترى أنه عقب تحريك سعر الصرف، ستتحسن الأوضاع الاقتصادية كثيراً، كما أنه سيظل محفزًا لإنشاء مشروعات متوسطة وصغيرة، مستشهدة بتجارب الصين وماليزيا وأمريكا الجنوبية.

وكشفت أن هذه الشركات الناشئة من الممكن أن تلجأ لتفادى هذه المعطيات الاقتصادية، لكن يجب أن يكون هناك تاريخ ائتمانى مناسب وحجم أعمال يسمح بذلك.

وتعمل الشركة لتنفيذ التحول الرقمى عن طريق تثقيف العملاء وتوجيههم والزامهم بالسداد الإلكترونى، كما لا تقبل الشركة السداد النقدى، كذلك يتم صرف القروض بالتحويل مباشرة إلى العميل عن طريق حوالات بنكية، وفى حالات قليلة يتم الصرف بشيكات بنكية، بالإضافة إلى أن الشركة مقدم خدمات معتمد من البنك الأهلى لإصدار كارت ميزة للعملاء ويتم التحويل قيمة القروض على هذه الكروت مباشرة.

فيما تتعامل الشركة مع 4 منصات دفع الكترونى هى كل من،“فورى” و”أمان” و”الأهلى ممكن” و”ضامن”، بالإضافة الى البريد المصرى.