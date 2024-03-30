تسريب بيانات 73 مليون عميل على شبكة الإنترنت المظلمة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت شركة“AT&T” إنه تم تسريب البيانات الشخصية لحوالي 7.6 مليون من أصحاب الحسابات الحاليين و65.4 مليون عميل سابق إلى شبكة الإنترنت المظلمة.
البيانات –التي تم تسريبها قبل حوالي أسبوعين– تتضمن معلومات شخصية مثل أرقام الضمان الاجتماعي ويبدو أنها من عام 2019 أو قبل ذلك، وفق ما أوضحته الشركة يوم السبت في بيان. وأضافت“AT&T” أنه لا يزال مصدر البيانات قيد التحقيق، وليس من المعروف ما إذا كان تسريب البيانات قد حدث من الشركة نفسها، أو من أحد الموردين.
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وقالت الشركة إنها لم ترصد حتى الآن دليلاً على دخول غير مصرح به إلى أنظمتها، وأن التسرب لم يكن له تأثير مادي على عملياتها حتى يوم السبت. كما أنها قاعد بإعادة تعيين الملايين من كلمات مرور حسابات العملاء بعد التسريب.
وجاء في البيان:“الشركة تتواصل بشكل استباقي مع المتأثرين وستوفر مراقبة الأرصدة على نفقتنا حيثما أمكن ذلك”.
تعد“AT&T” ثالث أكبر شركة اتصالات لاسلكية للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة، بعد“فريزون كوميونيكيشن” (Verizon Communications)، و”تي موبايل يو إس”، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ. وشهدت الشركة في فبراير انقطاعاً واسع النطاق استغرق حله ساعات، مما دفع الحكومة الفيدرالية إلى إجراء تحقيق.
المصدر:
MENAFN30032024000202011048ID1108039362
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