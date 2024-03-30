تسريب بيانات 73 مليون عميل على شبكة الإنترنت المظلمة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة“AT&T” إنه تم تسريب البيانات الشخصية لحوالي 7.6 مليون من أصحاب الحسابات الحاليين و65.4 مليون عميل سابق إلى شبكة الإنترنت المظلمة.

البيانات –التي تم تسريبها قبل حوالي أسبوعين– تتضمن معلومات شخصية مثل أرقام الضمان الاجتماعي ويبدو أنها من عام 2019 أو قبل ذلك، وفق ما أوضحته الشركة يوم السبت في بيان. وأضافت“AT&T” أنه لا يزال مصدر البيانات قيد التحقيق، وليس من المعروف ما إذا كان تسريب البيانات قد حدث من الشركة نفسها، أو من أحد الموردين.

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وقالت الشركة إنها لم ترصد حتى الآن دليلاً على دخول غير مصرح به إلى أنظمتها، وأن التسرب لم يكن له تأثير مادي على عملياتها حتى يوم السبت. كما أنها قاعد بإعادة تعيين الملايين من كلمات مرور حسابات العملاء بعد التسريب.

وجاء في البيان:“الشركة تتواصل بشكل استباقي مع المتأثرين وستوفر مراقبة الأرصدة على نفقتنا حيثما أمكن ذلك”.

تعد“AT&T” ثالث أكبر شركة اتصالات لاسلكية للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة، بعد“فريزون كوميونيكيشن” (Verizon Communications)، و”تي موبايل يو إس”، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ. وشهدت الشركة في فبراير انقطاعاً واسع النطاق استغرق حله ساعات، مما دفع الحكومة الفيدرالية إلى إجراء تحقيق.

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