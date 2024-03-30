شعبة الأسماك: وفد أوروبى يزور مصر الشهر المقبل لاستئناف التصدير

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستعد شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية لزيارة وفد من الاتحاد الأوروبى الشهر المقبل لمناقشة استئناف التصدير بعد فترة توقف امتدت لست سنوات.
وقال هانى المنشاوى رئيس الشعبة، ورئيس مجلس إدارة شركة“سمر مون” لـ”البورصة”، إن الغرفة قطعت شوطا كبيراً بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى ملف تصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبى، وجار مناقشة التحديات وسبل تطوير المصانع للوفاء بمتطلباتهم.
موضوعات متعلقة
القطاعات التجارية تبدأ خفض أسعارها تنفيذا لمبادرة الحكومة صادرات مصر الزراعية تسجل 1.5 مليار دولار بالربع الأول 2024 “السلع التموينية” تتعاقد على شراء 35 ألف طن زيت عباد
أضاف أن الشعبة فى انتظار زيارة لجنة من الاتحاد الأوربى الشهر المقبل للتعرف على الاشتراطات والمواصفات القياسية المطلوبة من الشركات المصرية، لافتا إلى أن هناك نحو 800 شركة مصرية تُصدر إنتاجها من الأسماك.
وأكد المنشاوى، أن غرفة الصناعات الغذائية اهتمت ببرامج التدريب والتأهيل والدعم الفنى لشركات الأعضاء من خلال التعاون والشراكة مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بهدف تطبيق المبادئ والركائز الأساسية لإيجاد منظومة متكاملة لتصنيع الأسماك تطابق معايير واشتراطات سلامة الغذاء والتصدير للاتحاد الأوروبى.
وذكر أن التصدير يتم للعديد من الأسواق مثل أمريكا واستراليا بالإضافة إلى دول الخليج العربى ودول أفريقيا.
وشدد على أهمية تسريع وتيرة الإفراجات الجمركية عن الموانئ بالبضائع وتأثيرها الإيجابى على توفير الخامات اللازمة للتصنيع وبالتالى زيادة معدلات التصدير.
أضاف أن الشركات عانت خلال الفترة الماضية من عدم توفر بعض الخامات مثل منتجات التعبئة والتغليف من أكياس بلاستيك، وعلب صفيح بسبب عدم وفرة الدولار، مما أثر سلبًا على صادرات العديد من الشركات.
MENAFN30032024000202011048ID1108039361
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.