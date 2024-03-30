شعبة الأسماك: وفد أوروبى يزور مصر الشهر المقبل لاستئناف التصدير

MENAFN - Al-Borsa News) تستعد شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية لزيارة وفد من الاتحاد الأوروبى الشهر المقبل لمناقشة استئناف التصدير بعد فترة توقف امتدت لست سنوات.

وقال هانى المنشاوى رئيس الشعبة، ورئيس مجلس إدارة شركة“سمر مون” لـ”البورصة”، إن الغرفة قطعت شوطا كبيراً بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى ملف تصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبى، وجار مناقشة التحديات وسبل تطوير المصانع للوفاء بمتطلباتهم.

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أضاف أن الشعبة فى انتظار زيارة لجنة من الاتحاد الأوربى الشهر المقبل للتعرف على الاشتراطات والمواصفات القياسية المطلوبة من الشركات المصرية، لافتا إلى أن هناك نحو 800 شركة مصرية تُصدر إنتاجها من الأسماك.

وأكد المنشاوى، أن غرفة الصناعات الغذائية اهتمت ببرامج التدريب والتأهيل والدعم الفنى لشركات الأعضاء من خلال التعاون والشراكة مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بهدف تطبيق المبادئ والركائز الأساسية لإيجاد منظومة متكاملة لتصنيع الأسماك تطابق معايير واشتراطات سلامة الغذاء والتصدير للاتحاد الأوروبى.

وذكر أن التصدير يتم للعديد من الأسواق مثل أمريكا واستراليا بالإضافة إلى دول الخليج العربى ودول أفريقيا.

وشدد على أهمية تسريع وتيرة الإفراجات الجمركية عن الموانئ بالبضائع وتأثيرها الإيجابى على توفير الخامات اللازمة للتصنيع وبالتالى زيادة معدلات التصدير.

أضاف أن الشركات عانت خلال الفترة الماضية من عدم توفر بعض الخامات مثل منتجات التعبئة والتغليف من أكياس بلاستيك، وعلب صفيح بسبب عدم وفرة الدولار، مما أثر سلبًا على صادرات العديد من الشركات.