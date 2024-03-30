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الرئيس يصدر قرارا بقانون بشأن تقديم الموازنة للسنة المالية 2024

3/30/2024 2:17:59 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN /
أصدر رئيس دولة فلسطين محمود
عباس، اليوم السبت، قرارا بقانون بشأن تقديم مشروع الموازنة للسنة المالية 2024م،
بناء على تنسيب من مجلس الوزراء.

وقد جاء إصدار هذا القرار بقانون، بحيث يسمح للحكومة بتقديمها للموازنة
بما لا يتجاوز 30/06/2024م، مع منح وزارة المالية سلطة تحصيل الإيرادات واستمرار الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة (12/1).

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