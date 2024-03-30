الرئيس يصدر قرارا بقانون بشأن تقديم الموازنة للسنة المالية 2024

(MENAFN
- Palestine News Network ) رام الله /PNN /
أصدر رئيس دولة فلسطين محمود
عباس، اليوم السبت، قرارا بقانون بشأن تقديم مشروع الموازنة للسنة المالية 2024م،
بناء على تنسيب من مجلس الوزراء.
وقد جاء إصدار هذا القرار بقانون، بحيث يسمح للحكومة بتقديمها للموازنة
بما لا يتجاوز 30/06/2024م، مع منح وزارة المالية سلطة تحصيل الإيرادات واستمرار الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة (12/1).
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