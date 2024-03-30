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وقفة في بيت لحم إحياء ليوم الأرض واسنادا للمعتقلين ونصرة لأهلنا في غزة

3/30/2024 2:17:58 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / شارك أهالي أسرى وممثلون عن القوى الوطنية في بيت لحم، اليوم السبت، في وقفة احياء ليوم الارض واسنادا للمعتقلين في سجون الاحتلال، وتنديدا بالمجازر البشعة والابادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق شعبنا في غزة.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمتها القوى الوطنية، ونادي الأسير، وهيئة شؤون الاسرى والمحررين، وجمعية الاسرى المحررين، في منطقة باب الزقاق، يافطات كتب عليها عبارات التأكيد على التمسك بالارض وبقدسية قضية الاسرى.

وقال رئيس نادي الاسير عبد الله الزغاري: يأتي يوم الأرض وما زال شعبنا يعاني ويلات المحتل من ابادة جماعية ترتكب في قطاع غزة، ورغم ذلك ما زلنا متمسكين بحقنا في الحرية والكرامة والتجذر بالارض واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي نحو 8 آلاف مواطن، داعيا العالم
الحر إلى التحرك والضغط على إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق شعبنا.


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