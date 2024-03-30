وقفة في بيت لحم إحياء ليوم الأرض واسنادا للمعتقلين ونصرة لأهلنا في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / شارك أهالي أسرى وممثلون عن القوى الوطنية في بيت لحم، اليوم السبت، في وقفة احياء ليوم الارض واسنادا للمعتقلين في سجون الاحتلال، وتنديدا بالمجازر البشعة والابادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق شعبنا في غزة.
ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمتها القوى الوطنية، ونادي الأسير، وهيئة شؤون الاسرى والمحررين، وجمعية الاسرى المحررين، في منطقة باب الزقاق، يافطات كتب عليها عبارات التأكيد على التمسك بالارض وبقدسية قضية الاسرى.
وقال رئيس نادي الاسير عبد الله الزغاري: يأتي يوم الأرض وما زال شعبنا يعاني ويلات المحتل من ابادة جماعية ترتكب في قطاع غزة، ورغم ذلك ما زلنا متمسكين بحقنا في الحرية والكرامة والتجذر بالارض واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .
وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي نحو 8 آلاف مواطن، داعيا العالم
الحر إلى التحرك والضغط على إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق شعبنا.
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