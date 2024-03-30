خلال زيارته لمقرها في بيت لحم : ابو عليا يثمن دور لجنة الزكاة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / زار محافظ محافظة بيت لحم محمد طه ابو عليا مقر لجنة زكاة بيت لحم حيث اطلع على سير العمل فيها خلال الشهر الفضيل.

وثمن المحافظ ابو عليا خلال اجتماعه مع رئيس لجنة الزكاة جهود وعمل اللجنة لخدمة ابناء شعبنا مشيرا الى تميزها في النظام الذي تتبعه لخدمة ابناء شعبنا.

وشدد المحافظ ابو عليا على اهمية تنسيق الجهود والعمل مع مختلف الجهات من تجل تغطية اكبر شريحة مجتمعية.

من ناحيته اطلع رئيس لجنة الزكاة المحافظ ابو عليا على الجهود المبذولة لاسناد شعبنا على اكثر من صعيد لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها فلسطين بشكل عام وبيت لحم بشكل خاص وزيادة نسب البطالة نتيجة الاغلاقات والحصار المفروض على بيت لحم.

واشار الى ان لجنة الزكاة تعمل مع الجمعيات الخيرية حيث تقوم الجمعيات بتسجيل اسماء المحتاجين واهمية توحيد بوابة المساعدات لتعزيز مبدا الشفافية والعدالة في التوزيع .