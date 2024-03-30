الفصائل ترفض أي قوات دولية أو عربية بغزة:“غير مقبولة وسيتم التعامل معها كقوة احتلالية

MENAFN - Palestine News Network ) عزة /PNN / أكدت الفصائل الفلسطينية، السبت 30 مارس/آذار 2024، رفضها لتصريحات الاحتلال حول تشكيل قوات دولية أو عربية بغزة، مشددة على أنها غير مقبولة، وسيتم التعامل معها كقوة احتلالية.

جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، بالتزامن مع الذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني، والذي يأتي في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

البيان قال إن“حديث قادة الاحتلال حول تشكيل قوة دولية أو عربية لقطاع غزة هو حديث وهم وسراب، وأن أي قوة تدخل لقطاع غزة هي مرفوضة وغير مقبولة وهي قوة احتلالية وسنتعامل معها وفق هذا التوصيف”كما ثمّن البيان موقف الدول العربية التي رفضت المشاركة والتعاون مع مقترح قادة الاحتلال.

فيما شددت الفصائل الفلسطينية على أن إدارة الواقع الفلسطيني هي شأن وطني فلسطيني داخلي،“لن نسمح لأحد بالتدخل فيه”.

وأضافت:“إن كل محاولات خلق إدارات بديلة تلتف على إرادة الشعب الفلسطيني ستموت قبل ولادتها ولن يكتب لها النجاح؛ لأن الشعب الذي أعاد كتابة التاريخ بدمه وصموده لن تستطيع قوة في الأرض أن تحتل أو تنتزع إرادته حتى لو اجتمعت كل قوى الشر بقيادة أمريكا والاحتلال

لتحقيقه” وفق البيان.

كما أكدت على“الموقف الوطني الجامع بأنه لا اتفاق ولا صفقة تبادل مع الاحتلال إلا بوقف شامل للعدوان، وعودة النازحين، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، والإيواء وإعادة الإعمار، وكسر الحصار وفتح المعابر وإدخال المساعدات”.

وطالبت بالعمل الفوري لـ”لجم الاحتلال الفاضي، ووقف العدوان وإنهاء حرب الإبادة الجماعية”، داعية جماهير الشعب الفلسطيني، والأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى“حالة الاشتباك المباشر وغير المباشر مع الاحتلال وداعميه في كل الدول والعواصم والمدن والساحات والجبهات”.

كما طالبت بـ”إغلاق السفارات والمصالح والمراكز الخاصة بالاحتلال وداعميه والاعتصام المستمر أمامها ومقاومته بكافة الوسائل والأشكال”

حديث إسرائيلي عن قوات دولية أو عربية بغزة

البيان الفلسطيني، جاء رداً على ما كشفت عنه صحف إسرائيلية عن تقدم في محادثات تجريها واشنطن، لتشكيل قوات متعددة الجنسيات وإدخالها إلى قطاع غزة حيث قالت القناة (12) الخاصة، إن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، وخلال زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي، خاض محادثات مع مسؤولين أمريكيين بشأن تشكيل قوات مسلحة متعددة الجنسيات وإدخالها إلى غزة، تكون مسؤولة عن أمن المنطقة وإدخال المساعدات الإنسانية وتنظيم توزيعها.

و بحسب القناة، فإن“عناصر القوات متعددة الجنسيات ستكون من 3 دول عربية”، دون أن تحدد ما هي هذه الدول.