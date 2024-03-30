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فنادق ومنتجعات جديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ 45 مليار دولار

3/30/2024 2:07:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن الخطط الموجودة لدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تتضمن تصورات بتسليم مشاريع فنادق ومنتجعات جديدة بقيمة 54 مليار دولار بحلول عام 2030.
فإلى جانب مشاريع البنية التحتية وأنشطة البناء الرئيسية الجاري تنفيذها حاليا في المنطقة، يتطلع المقاولون في المنطقة إلى موجة كبيرة من أعمال المشاريع المرتبطة بالضيافة والفندقة.
وقد أدى مزيج من المخططات السياحية الرئيسية التي تقودها الحكومات، ويتصدرها توسع في مشاريع طموحة بقيادة المملكة العربية السعودية جنبا إلى جنب مع استثمارات القطاع الخاص في الفنادق والمنتجعات الفردية، إلى إنشاء مجموعة من المشاريع المرتبطة بالضيافة بقيمة 54 مليار دولار في مراحل ما قبل التنفيذ، ومراحل الدراسة، ومراحل التخطيط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب مجلة ميد بروجكتس التي تتتبع المشاريع الإقليمية.
ومع هذا التكثيف في مشروعات الفنادق المخطط لها، يقود المنطقة الآن الانتعاش العالمي في المشاريع السياحية، في انعكاس لاتجاهات السفر الأوسع التي شهدت نمو أعداد السياح الوافدين لتتجاوز مستويات ما قبل الوباء بنسبة 22%، وفقا للبيانات الصادرة عن شركة غلوبل داتا.
المشاريع قيد التنفيذ
ومقابل هذه المشروعات المتوقعة بقيمة 54 مليار دولار، هناك مشاريع قيد التنفيذ حاليا في المنطقة بقيمة 22.7 مليار دولار، بالإضافة إلى إجمالي مشروعات على المدى الطويل بقيمة 95.4 مليار دولار من عقود مشاريع الفنادق والمنتجعات التي تمت ترسيتها على مدار العقد ونصف العقد الماضيين.
ومع ذلك، وعلى النقيض من وتيرة النشاط منذ عام 2009، فمن المقرر أن يتم تسليم المشاريع القادمة في المنطقة في إطار زمني أقصر بكثير، ومن المقرر أو من المتوقع أن تتم ترسية كامل مشاريع الفنادق والمنتجعات المخططة البالغة قيمتها 54 مليار دولار تقريبا قبل نهاية عام 2025، ومن المقرر أن تكتمل قبل عام 2030.
وهذا يمهد الطريق لفترة مكثفة من الاستثمار والتطوير الفندقي على مدى السنوات الخمس المقبلة والتي يمكن أن تتجاوز دورة الازدهار الاستثماري الأخيرة في عامي 2014 و2015، عندما وصل إجمالي قيمة مشاريع الفنادق إلى 9.1 مليارات دولار و10 مليارات دولار على التوالي.
ومنذ عام 2009، بلغ متوسط القيمة السنوية لترسيات مشاريع الفنادق والمنتجعات 6.4 مليارات دولار، مع تقلبات النشاط وتراجعه خلال الفترة الفاصلة. وكانت مشروعات الفنادق والمنتجعات قد تراجعت بشكل كبير في عام 2020 وسط جائحة كورونا، حيث تراجعت الترسيات إلى 2.6 مليار دولار في عام 2021. ثم انتعش النشاط في عامي 2022 و2023 إلى قيم أعلى من المتوسط لتبلغ 6.7 مليارات دولار و6.6 مليارات دولار على التوالي.
وحتى هذا الوقت من عام 2024، تمت ترسية ما قيمته 1.3 مليار دولار من مشاريع الفنادق والمنتجعات، ولكن هناك مشروعات بقيمة 5.2 مليارات دولار أخرى في مرحلة تقديم العروض ومن المقرر ترسيتها هذا العام. ومن شأن ذلك رفع حصيلة عام 2024 إلى 6.5 مليارات دولار - وهو إجمالي مماثل لما تمت ترسيته في عامي 2022 و2023. ثم هناك مشاريع إضافية بقيمة 15 مليار دولار في مرحلة التصميم ومن المقرر ترسيتها في عام 2024 على أساس الأطر الزمنية المعلنة والمتوقعة للتسليم.
وإذا تم تمرير المشاريع في مراحل تقدي العروض وثلث المشاريع في مراحل قيد التصميم والمقرر تسليمها أيضا في عام 2024 كما هو متوقع، فسيكون هذا عاما قياسيا لترسيات المشاريع الفندقية في المنطقة.
فورة الاستثمار السعودي
وبقسمة المشاريع التي تبلغ قيمتها 54 مليار دولار حسب السوق، فإن المشاريع قيد الإنشاء تهيمن عليها المشاريع السياحية العملاقة قيد التطوير حاليا في المملكة العربية السعودية، والتي تمثل 39.9 مليار دولار أو 74% من القيمة الإجمالية للأعمال القادمة.
وعلى صعيد متصل، قامت سلطنة عمان مؤخرا بتطوير العديد من المخططات السياحية الرئيسية الجديدة، حيث أصدرت وزارة التراث والسياحة العمانية مناقصة في فبراير لدعوة الاستشاريين لتقديم عطاءات لتطوير المخطط الرئيسي لمشروع سياحي لكثبان الرمال الشرقية في شمال وجنوب الشرقية، كما تم طرح المناقصة في 27 فبراير، مع الموعد النهائي لتقديم العطاءات في 17 أبريل، كما كشف النقاب أيضا عن تصاميم مشروع تطوير جديد بقيمة 2.4 مليار دولار على الجبل الأخضر.
وفي الإمارات، يتم تنفيذ جزء كبير من تطوير الفنادق والمنتجعات بطريقة أكثر تدريجية، مع وجود عدد أكبر من المخططات السياحية الأصغر حجما والأكثر تميزا.
وختمت ميد بالقول انه يتضح من كل هذا النشاط الدعم الواضح لتطوير المشاريع الفندقية حيث تسعى الحكومات الإقليمية إلى تحقيق استثمارات سياحية كاستراتيجية طويلة الأجل للتنويع الاقتصادي واستراتيجية تتوافق مع حركة الزوار القوية والمتزايدة إلى المنطقة.
وطالما استمرت هذه الاتجاهات، يمكن توقع استثمارات قوية مستمرة من القطاعين العام والخاص في المشاريع المرتبطة بالضيافة، ومعها تسليم مشاريع الفنادق قيد الإنشاء في المنطقة والتي تبلغ قيمتها 54 مليار دولار بحلول عام 2030.

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