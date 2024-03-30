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شركة صينية قدمت أقل عروض أعمال البنية التحتية في صباح الأحمد السكنية

3/30/2024 2:07:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة «ميد» أن الهيئة العامة للرعاية السكنية تلقت عطاءات تجارية من المقاولين الأسبوع الماضي لتنفيذ مشروعات الطرق وشبكات البنية التحتية لنحو 7623 وحدة سكنية في القطاعات ذوات الأرقام (N5، N7، N9، N10)، بالاضافة إلى أعمال مماثلة في القطاعات (N4، N6، N8).
وقالت المجلة ان هذه المشاريع تمثل جزءا من المخطط الرئيسي لضاحية جنوب صباح الأحمد الواقعة في محافظة العاصمة في الكويت.
وكانت العروض التي تلقتها الهيئة لمشروع طرق وشبكات البنية التحتية للمجموعة الاولى التي تضم 7623 وحدة سكنية على النحو التالي:
٭ شركة هندسة البناء الحكومية الصينية (304 ملايين دولار).
٭ شركة سينوهيدرو (317 مليون دولار) (الصين).
٭ شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (330 مليون دولار) (محلية).
٭ شركة المقاولون العرب الكويتية (337 مليون دولار).
٭ شركة الخليج المتحدة للإنشاءات (346 مليون دولار) (محلية).
٭ الشركة الكويتية لبناء المصانع والمقاولات (348 مليون دولار).
٭ مجموعة تشاينا جيزوبا (368 مليون دولار) (الصين).
٭ المجموعة الهندسية الصينية للسكك الحديدية رقم 5 (370 مليون دولار) (الصين).
٭ الغانم الدولية (376 مليون دولار) (محلية).
٭ الأحمدية للمقاولات والتجارة (567 مليون دولار).
٭ محمد عبدالمحسن الخرافي (لم يكشف عن قيمة العرض).
كما تلقت الهيئة العامة للرعاية السكنية أيضا أسعارا لحزمة مشاريع أخرى تشمل الطرق وشبكات البنية التحتية لنحو 6189 وحدة سكنية في القطاعات (N4، N6، N8).
وكانت العروض على النحو التالي:
٭ شركة سينوهيدرو (255 مليون دولار) (الصين).
٭ شركة هندسة البناء الحكومية الصينية (255 مليون دولار) (الصين).
٭ شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (263 مليون دولار) (محلية).
٭ شركة بيان الوطنية للمقاولات الانشائية (268 مليون دولار).
٭ شركة المقاولون العرب (283 مليون دولار) (مصر).
٭ الشركة الكويتية لبناء المصانع والمقاولات (283 مليون دولار) (محلية).
٭ شركة الخليج المتحدة للإنشاءات (291 مليون دولار) (محلية).
٭ مجموعة جيزوبا الصينية (312 مليون دولار).
٭ الغانم الدولية (312 مليون دولار).
٭ شركة الأحمدية للمقاولات والتجارة (465 مليون دولار).
وأشارت «ميد» إلى ان كلتا المناقصتين تم إصدارهما بشان العقود الرئيسية في 24 ديسمبر وكان الموعد النهائي لتقديم العطاءات هو 24 مارس.
وفي يوليو من العام الماضي، ذكرت «ميد» أن المقاول المحلي شركة المقاولون العرب، قد بدأت في تنفيذ أعمال البنية التحتية في ضاحية جنوب صباح الأحمد في الكويت.
ويغطي العقد، الذي تمت ترسيته في مارس من العام الماضي، إنشاء الطرق وشبكات خدمات المرافق وخزانات مياه الأمطار وشبكات المياه العذبة وشبكات المياه المالحة والمرافق المرتبطة بها.
وتبلغ مدة أعمال البناء ثلاث سنوات بحسب إخطار الوزارة.
وقامت شركة «فوستر اند بارتنرز» البريطانية بتصميم المخطط الرئيسي لمشروع ضاحية جنوب صباح الأحمد، ويتضمن المخطط بناء مشروع سكني يضم أكثر من 11 ألف وحدة سكنية.

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