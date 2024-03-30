شركة صينية قدمت أقل عروض أعمال البنية التحتية في صباح الأحمد السكنية

(MENAFN
- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة «ميد» أن الهيئة العامة للرعاية السكنية تلقت عطاءات تجارية من المقاولين الأسبوع الماضي لتنفيذ مشروعات الطرق وشبكات البنية التحتية لنحو 7623 وحدة سكنية في القطاعات ذوات الأرقام (N5، N7، N9، N10)، بالاضافة إلى أعمال مماثلة في القطاعات (N4، N6، N8).
وقالت المجلة ان هذه المشاريع تمثل جزءا من المخطط الرئيسي لضاحية جنوب صباح الأحمد الواقعة في محافظة العاصمة في الكويت.
وكانت العروض التي تلقتها الهيئة لمشروع طرق وشبكات البنية التحتية للمجموعة الاولى التي تضم 7623 وحدة سكنية على النحو التالي:
٭ شركة هندسة البناء الحكومية الصينية (304 ملايين دولار).
٭ شركة سينوهيدرو (317 مليون دولار) (الصين).
٭ شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (330 مليون دولار) (محلية).
٭ شركة المقاولون العرب الكويتية (337 مليون دولار).
٭ شركة الخليج المتحدة للإنشاءات (346 مليون دولار) (محلية).
٭ الشركة الكويتية لبناء المصانع والمقاولات (348 مليون دولار).
٭ مجموعة تشاينا جيزوبا (368 مليون دولار) (الصين).
٭ المجموعة الهندسية الصينية للسكك الحديدية رقم 5 (370 مليون دولار) (الصين).
٭ الغانم الدولية (376 مليون دولار) (محلية).
٭ الأحمدية للمقاولات والتجارة (567 مليون دولار).
٭ محمد عبدالمحسن الخرافي (لم يكشف عن قيمة العرض).
كما تلقت الهيئة العامة للرعاية السكنية أيضا أسعارا لحزمة مشاريع أخرى تشمل الطرق وشبكات البنية التحتية لنحو 6189 وحدة سكنية في القطاعات (N4، N6، N8).
وكانت العروض على النحو التالي:
٭ شركة سينوهيدرو (255 مليون دولار) (الصين).
٭ شركة هندسة البناء الحكومية الصينية (255 مليون دولار) (الصين).
٭ شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (263 مليون دولار) (محلية).
٭ شركة بيان الوطنية للمقاولات الانشائية (268 مليون دولار).
٭ شركة المقاولون العرب (283 مليون دولار) (مصر).
٭ الشركة الكويتية لبناء المصانع والمقاولات (283 مليون دولار) (محلية).
٭ شركة الخليج المتحدة للإنشاءات (291 مليون دولار) (محلية).
٭ مجموعة جيزوبا الصينية (312 مليون دولار).
٭ الغانم الدولية (312 مليون دولار).
٭ شركة الأحمدية للمقاولات والتجارة (465 مليون دولار).
وأشارت «ميد» إلى ان كلتا المناقصتين تم إصدارهما بشان العقود الرئيسية في 24 ديسمبر وكان الموعد النهائي لتقديم العطاءات هو 24 مارس.
وفي يوليو من العام الماضي، ذكرت «ميد» أن المقاول المحلي شركة المقاولون العرب، قد بدأت في تنفيذ أعمال البنية التحتية في ضاحية جنوب صباح الأحمد في الكويت.
ويغطي العقد، الذي تمت ترسيته في مارس من العام الماضي، إنشاء الطرق وشبكات خدمات المرافق وخزانات مياه الأمطار وشبكات المياه العذبة وشبكات المياه المالحة والمرافق المرتبطة بها.
وتبلغ مدة أعمال البناء ثلاث سنوات بحسب إخطار الوزارة.
وقامت شركة «فوستر اند بارتنرز» البريطانية بتصميم المخطط الرئيسي لمشروع ضاحية جنوب صباح الأحمد، ويتضمن المخطط بناء مشروع سكني يضم أكثر من 11 ألف وحدة سكنية.
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