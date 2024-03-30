Saturday, 30 March 2024 11:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البنوك الكويتية الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر في البورصة

3/30/2024 2:07:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير الشال الأسبوعي، إن قطاع البنوك الكويتية يعتبر هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة ونصيبه منها 60.6% كما في نهاية 27 مارس 2023، والأعلى مساهمة في أرباحها بنهاية عام 2023 بنسبة 62.4%.
بالإضافة إلى أن القطاع يعد الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت، حيث استحوذ على 31.9% من إجمالي سيولتها منذ بداية العام الحالي وحتى إقفال الأربعاء الفائت، وضمنه حظي بنك واحد وهو بيت التمويل الكويتي (بيتك) على 46.6% من سيولة القطاع خلال الفترة المذكورة. وما بين نهاية عام 2023 ونهاية 27 مارس 2024، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 8.4%، وارتفعت مساهمة الأجانب النسبية فيه.
وأوضح «الشال» أن المعلومات المتوافرة حتى 27 مارس 2024، تشير إلى أن استثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت قيمتها المطلقة إلى نحو 3.98 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.55 مليارات دينار بنهاية 2023، وتعادل نحو 14.9% من القيمة الرأسمالية للقطاع، وقد كانت نحو 14.46% في نهاية عام 2023.
وانحصر تركيز ملكياتهم في خمسة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في «بنك الكويت الوطني» وبحدود 1.88 مليار دينار، وبحدود 1.61 مليار دينار في «بيت التمويل الكويتي»، ونحو 159.1 مليون دينار في «بنك الخليج» ونحو 153.6 مليون دينار في «بنك بوبيان»، ونحو 129.8 مليون دينار في «بنك برقان»، ذلك يعني أن نحو 98.7% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 1.3% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.
ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك «بنك الكويت الوطني» أيضا، وبنسبة 24.58% من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانيا «بنك برقان» بنسبة الملكية البالغة 17.99%، بينما يأتي خامسا في قيمة الملكية المطلقة.
ويحتل «بنك الخليج» ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 14.94%، ويأتي كذلك ثالثا في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي «بيت التمويل الكويتي» رابعا بنسبة ملكية بنحو 12.79%، بينما يأتي ثانيا في قيمة الملكية المطلقة. وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب «البنك الأهلي الكويتي» وبنحو 24.75%، أو من نحو 2.02% في نهاية عام 2023 إلى نحو 2.52%.
وأكبر انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب «بنك وربة» حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -2.54%، أي من نحو 5.51% من قيمته إلى نحو 5.37% من قيمته. وفي خلاصة، تبدو ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية مستقرة، تتغير قليلا إلى الأعلى أو الأدنى وفقا لأداء مؤشر أداء قطاع البنوك، وبمناقلة محدودة بين بنك وآخر.

MENAFN30032024000130011022ID1108039312

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث