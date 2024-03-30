16 3 مليار دينار إيرادات الكويت النفطية في 10 أشهر

(MENAFN
- Al-Anbaa)
84.1 دولاراً متوسط سعر برميل النفط الكويتي في أول 10 أشهر من العام المالي الحالي 1.45 مليار دينار جملة الإيرادات غير النفطية المحصلة.. بمعدل شهري 145.2 مليوناً
ذكر تقرير «الشال» الأسبوعي أن وزارة المالية تشير في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة بنهاية يناير 2024 والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2023/2024 بلغت نحو 17.8 مليار دينار، أو بما نسبته نحو 91.5% من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 19.467 مليار دينار.
وفي التفاصيل، قال التقرير إن الإيرادات النفطية الفعلية بلغت حتى 31 يناير 2024 نحو 16.35 مليار دينار أو بما نسبته 95.2% من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 17.169 مليار دينار، وبما نسبته نحو 91.8% من جملة الإيرادات المحصلة.
وأضاف «الشال» أن معدل سعر برميل النفط الكويتي بلغ نحو 84.1 دولارا للشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 2023/2024. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.45 مليار دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 145.2 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 2.29 مليار دينار، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 555.41 مليون دينار عن ذلك المقدر.
وكانت اعتمادات المصروفات الجديدة للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 26.33 مليار دينار، بزيادة بنحو 50 مليون دينار عن المصروفات المقدرة السابقة، وصرف فعليا ـ طبقا للنشرة ـ حتى نهاية يناير 2024 نحو 17.19 مليار دينار وتم الالتزام بنحو 1.71 مليار دينار وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات ـ الفعلية وما في حكمها ـ نحو 18.89 مليار دينار، وبمعدل شهري للمصروفات وما في حكمها نحو 1.89 مليار دينار.
وذكر «الشال» أنه رغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر العاشر من السنة المالية 2023/2024 قد سجلت عجزا بلغ نحو 1.09 مليار دينار، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علما بأن معدل الانفاق الشهري سوف يرتفع مع نهاية السنة المالية.
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