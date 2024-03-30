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الشال 17 3 ألف دولار نصيب الفرد بالكويت من الإنفاق العام

3/30/2024 2:07:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير «الشال» الأسبوعي إنه من المفترض توجيه الإنفاق العام في الكويت إلى تمويل الخدمات والاستثمارات العامة، مثل البنى التحتية كالطرق والموانئ والمطارات، والتعليم والصحة، مبان وخدمات، والنظافة والصيانة.. إلخ، وكلما كانت تكلفة إنجازها تتناسب ونوعيتها، عنى ذلك حصافة مصارف تلك النفقات العامة.
وأضاف التقرير أنه وفقا لأرقام صندوق النقد الدولي عن عام 2023، تتفوق كل من السعودية والإمارات في الرقم المطلق للإنفاق العام على الكويت، حيث بلغ نحو 315 مليار دولار للسعودية، و136 مليار دولار للإمارات، بينما بلغ للكويت نحو 86 مليار دولار.
وأشار إلى أن ذلك الحجم من الإنفاق يخدم نحو 32.6 مليون إنسان في السعودية، وفي الإمارات نحو 10.1 ملايين إنسان، بينما في الكويت نحو 5 ملايين إنسان، وتبلغ مساحة السعودية 120.6 ضعف مساحة الكويت، وتبلغ مساحة الإمارات 4.7 أضعاف مساحة الكويت.
ولو قمنا بقياس نصيب الفرد الواحد من السكان من الإنفاق العام، نجده يبلغ نحو 17.3 ألف دولار في الكويت، مقابل نحو 13.6 ألف دولار للإمارات، ونحو 9.6 آلاف دولار للسعودية، والاستثناء الوحيد والأعلى هو لقطر بنحو 19.6 ألف دولار، بينما بلغ للبحرين نحو 8.1 آلاف دولار، ولعمان نحو 5.6 آلاف دولار.
ولفت «الشال» إلى أن المعيار العام لقياس كفاءة الإنفاق العام هو انعكاسه على حجم الاقتصاد الكلي أو الناتج المحلي الإجمالي، ووفق هذا المعيار، تأتي الكويت رابعة بحجم اقتصادها بنحو 170.1 مليار دولار، وتتفوق عليها السعودية التي بلغ حجم اقتصادها نحو 1.069 تريليون دولار.
ثم الإمارات بحجم بنحو 500.9 مليار دولار، أو نحو 3 أضعاف حجم الاقتصاد الكويتي، ثم قطر بنحو 236 مليار دولار أو بنحو 1.39 ضعف حجم الاقتصاد الكويتي.
وذلك يعني انخفاض حاد لدور الإنفاق العام في توليد نشاط اقتصادي حقيقي يؤدي إلى خلق قيم مضافة لقطاعات الاقتصاد المحلي تدعم مستويات نموه، لذلك انخفضت مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للكويت في جملة الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي من 10.6% في سنة 2013 إلى 8.0% في سنة 2023.
وذكر تقرير «الشال» أنه في قياس كفاءته على مستوى قطاعاته، تعتبر الكويت الأكثر تأخرا في بناها التحتية، فرغم ضخامة الإنفاق عليها، لا ترتقي إلى مستوى المثل في دول فقيرة في الإقليم، ولعل الطرق والحديث منها، وبعضها لم يتسلم بعد، تعكس مستوياتها غير الجيدة.
وأضاف أن ذلك ينطبق أيضا على أهم المؤشرات، وهو التعليم والتربية أو صناعة الإنسان، وكل مؤشرات قياس مستوياته تثبت عمق تخلفه، ومثله النظافة وإنجاز المعاملات الرسمية وغيرها، ويتخلف كثيرا في توزيع بنوده، فالنفقات الجارية تستهلك نحو 91% من إجماليه، ولا تتضمن بنوده إنفاقا رأسماليا يحقق أهداف الاقتصاد الكلي مثل خلق فرص عمل مواطنة مستدامة.
وفي الختام، قال «الشال»: «ما تقدم ليس فيه ما يدعو للإحباط، ولا حتى دعوة للتشبه بتجارب دول الإقليم، فلها ما لها وعليها ما عليها، والواقع أن للكويت خصوصيات جميلة تميزها عن كل ما عداها. ما تقدم، هو ليس سوى تشخيص مقارن لحقبة إدارية مضت، وفيه دعوة إلى حقبة يبدأ معها وقف هدر النفقات العامة، وربط حجمها بكفاءة إنجازها. والأهم، أكبر المخاطر التي تهدد استقرار البلد هي انفلات نفقاتها العامة، وهو انفلات كما أسلفنا يناقض كفاءتها، وإن استمر فقد يرتقي بحجمها إلى مستويات قد لا ينفع معها أي علاج».

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