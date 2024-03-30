عبدالله الناصر برقان حقق تقدما مميزا بإستراتيجيته طويلة المدى



البنك حافظ في العام الماضي على قاعدة مالية قوية ونموذج عمل متين.. متبنياً نهجاً للنمو المستدام

إستراتيجيتنا الجديدة تتطلب ضخ استثمارات كبيرة لتعزيز البنية الرقمية وتطوير رأسمال البشري

طوني ضاهر: الاستثمار في تطوير رأس المال البشري يعد جزءاً أساسياً من إستراتيجيتنا الجديدة

الكويتيون شكّلوا 95% من التعيينات في العام الماضي.. و48% من إجمالي موظفي البنك نساء

فاضل عبدالله: أطلقنا خدمات فريدة على مستوى المنطقة لمواكبة التحول في الصناعة المصرفية «برقان» أعاد تصميم حساب كنز للسحب والادخار لمكافأة عملائه وزيادة فرصهم بربح الجوائز

عقد بنك برقان الاجتماع السنوي الستين للجمعية العامة العادية والاجتماع السابع والثلاثين للجمعية العامة غير العادية أمس، وذلك بالفرع الرئيسي للبنك، بنصاب بلغ 80.507%، حيث قدم مجلس إدارة البنك للمساهمين خلال الاجتماع النتائج المالية المحققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، ووافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بواقع 6 فلوس للسهم الواحد، بالإضافة إلى أسهم منحة بنسبة 5% عن العام المالي 2023.وخلال كلمته في اجتماع الجمعية العمومية، قال رئيس مجلس إدارة بنك برقان الشيخ عبدالله الناصر: «العام 2023 كان من أكثر السنوات المحورية في تاريخ بنك برقان، والتي تمتد لما يقارب الخمسين عاما، حيث وضعنا أسس استراتيجيتنا طويلة المدى للتحول والتغيير، مع رؤية ورسالة جديدتين، وقد حافظ بنك برقان على قاعدة مالية قوية ونموذج عمل متين، متبنيا نهجا للنمو المستدام بالتركيز على أسواقنا الرئيسية لتحقيق النمو المأمول وبالاعتماد على الإمكانات المتوفرة لدى البنك». وأضاف: «تتطلب استراتيجيتنا الجديدة ضخ استثمارات كبيرة في عملياتنا، لتعزيز البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية، وتطوير رأسمال البنك البشري. ولابد من التركيز على الموازنة بين جهود تسريع وتيرة النمو والإدارة الفعالة للمخاطر».تقدم مميزوأشاد الناصر بالتقدم المميز الذي حققه البنك خلال العام 2023 في سبيل تنفيذ استراتيجيته طويلة المدى للتحول والتغيير، فقد سجل البنك إيرادات مستقرة بلغت 222 مليون دينار كويتي لعام 2023، في حين بلغ صافي دخل الفوائد 135 مليون دينار كويتي. وبلغت الأرباح التشغيلية 106 ملايين دينار كويتي، والأرباح الصافية 43.5 مليون دينار.وبين أن مؤشري رأس المال وجودة الأصول أظهرا التقدم الكبير الذي حققه البنك حيث زادت نسبة حقوق المساهمين (CET1)، بمقدار 270 نقطة أساس إلى 13.5%، كما ارتفعت نسبة كفاية رأس المال بمقدار 320 نقطة أساس إلى 20.0%.وذكر أن بنك برقان استمر بتنفيذ إعادة التوزيع الاستراتيجي لأصول محفظته كأولوية قصوى ضمن استراتيجيته الشاملة للتحول مع تعزيز نشاطه الأساسي في الكويت، وذلك بعد استكمال عملية بيع حصته في مصرف بغداد، إضافة إلى بيع 52% من حصته في بنك برقان ـ تركيا، خلال 2023.وأضاف: «عمل البنك في العام 2023 على إعادة هيكلة واسعة النطاق، تضمنت العديد من التعيينات والترقيات على مستوى الإدارة التنفيذية لترسيخ مكانته بين أكثر البنوك تقدما وتأثيرا في الكويت».واختتم رئيس مجلس الإدارة تصريحه متقدما بالشكر من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لدعمهم المستمر لبنك برقان والقطاع المصرفي الكويتي بشكل عام، كما شكر مجلس إدارة بنك برقان والإدارة التنفيذية والمساهمين والعملاء وجميع الموظفين في كل الأقسام، لما يقدمونه من إسهامات متواصلة في تطور البنك.تطوير رأس المال البشريمن جانبه، أشار رئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان طوني ضاهر إلى أن التركيز على الاستثمار في تطوير رأس المال البشري يعد جزءا أساسيا من الاستراتيجية الجديدة لبنك برقان، حيث يواصل البنك، ضمن أولوياته، تخصيص استثمارات كبيرة لتنمية موظفيه وتمكينهم من شغل المناصب القيادية، في إشارة واضحة إلى التزامه بتنمية رأس المال البشري وتطويره بشكل مستمر، والمضي قدما بقيادة خطط البنك نحو التحول والتغيير.وأوضح أنه بحلول نهاية العام 2023، وصلت نسبة العمالة الوطنية في بنك برقان إلى 83%، متجاوزا حدود المتطلبات المفروضة من قبل الجهات المعنية في هذا الخصوص بما يزيد على 13%، علما بأن هذه النسبة تعتبر من بين أعلى النسب في سوق العمل على مستوى القطاع الخاص بشكل عام والمصرفي بشكل خاص. كما شكل الكويتيون نسبة 95% من إجمالي التعيينات التي تمت خلال العام الماضي، في حين شكل العنصر النسائي نحو 48% من إجمالي العمالة في البنك خلال العام 2023، ما يؤكد نهج البنك القائم على المساواة في تطوير رأسماله البشري.وأضاف ضاهر: «لقد بدأنا تنفيذ استراتيجيتنا الشاملة للتحول والتغيير، والعام 2023 مهد الطريق لما نسعى إلى ترسيخه على أنه طريقة بنك برقان في تقديم الخدمات المصرفية».وقال: «في إطار رؤيته الجديدة، يسعى بنك برقان إلى مواصلة مسيرة التطوير في جميع أعماله وخدماته، ويشمل ذلك الاستمرار في توسيع قاعدة العملاء لخدمة الأفراد والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر باقة من المنتجات الأكثر تنوعا، إلى جانب مواكبة وتوفير أحدث الحلول المالية والارتقاء بتجربة العملاء إلى مستويات أعلى وأكثر تخصيصا».وذكر ضاهر أن «تعزيز تجربة العملاء يعتبر ركنا أساسيا في الاستراتيجية الجديدة لبنك برقان، ولذلك فإنه واصل خلال العام 2023 سعيه الدؤوب نحو توفير تجربة مصرفية متميزة لمختلف شرائح العملاء وذلك بالاعتماد على نهج متكامل مدفوع بالابتكار في توفير الحلول المصرفية».وأضاف: «نسعى إلى دمج تحولنا الرقمي مع التزامنا الراسخ باتباع أساليب حديثة في تطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وذلك بهدف تقديم تجربة مصرفية متطورة للعملاء وأكثر شمولا وتخصيصا. وتعتبر الرقمنة جزءا أساسيا في استراتيجيتنا لتحقيق أهدافنا في تمكين العملاء من القيام بعمليات مصرفية مميزة وأكثر ابتكارا واستدامة».الارتقاء بتجربة العملاءبدوره، قال الرئيس التنفيذي لبنك برقان ـ الكويت فاضل عبدالله: «إن البنك أطلق خلال العام 2023 العديد من الخدمات الفريدة على مستوى المنطقة مثل Tijarati Pay إلى جانب تدشين بطاقات السحب الآلي الصديقة للبيئة والداعمة للغة برايل، بالإضافة إلى إطلاق بطاقة مصرفية افتراضية جديدة لمواكبة التحول في الصناعة المصرفية ولتوفيرها كخيار رقمي صديق للبيئة وأكثر سرعة وأمانا من البطاقات المصرفية التقليدية.وبين أن البنك توسع خلال العام 2023 بعروض الدفع الرقمية عبر إطلاق خدمات متنوعة مثل Google Pay وApple Pay لتمكين العملاء من إنجاز مدفوعاتهم بطريقة آمنة وغير تلامسية عبر منصات Android وiOS. كما كان أول من يطبق حلول فيزا في منطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تسمح لحاملي البطاقات بالتسجيل بمنتهى السهولة في العديد من المحافظ الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية، من خلال تطبيق بنك برقان للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.وأشار إلى أنه في إطار جهوده المستمرة للارتقاء بمستوى التجربة المصرفية المخصصة لعملائه من ذوي الدخل المرتفع، أعلن بنك برقان إطلاق باقة Elite الجديدة لشريحة عملائه المتميزين، والتي توفر لهم مجموعة واسعة من المزايا والخدمات المصرفية الأكثر ابتكارا وتطورا وفخامة، إضافة إلى تجديد باقة بريميير وتعزيزها بمزايا مخصصة، كما قام بإعادة تصميم حساب كنز للسحب والادخار، والذي يعد واحدا من أفضل وأقوى حسابات الربح والادخار في السوق، وذلك من أجل مكافأة عملائه وزيادة فرصهم بربح جوائز قيمة.التتويج بجائزة أفضل بيئة للعملقال طوني ضاهر إنه خلال العام 2023، تم تتويج بنك برقان بشهادة Great Place to Work® (أفضل بيئة للعمل)، وتصنيفه من أفضل أماكن العمل في الكويت وآسيا، حيث تم اختياره ضمن قائمة أفضل 20 مكان عمل في الكويت لعام 2023، إضافة إلى تصنيفه في المرتبة 27 بين الشركات الكبرى ضمن قائمة أفضل أماكن العمل في آسيا 2023. وهذه التصنيفات تعتبر تقديرا رفيع المستوى يعزز تفاني البنك في تطوير رأسماله البشري ومواصلة تخصيص استثمارات كبيرة لتنمية وتطوير موظفيه، بما يحافظ على مكانته كواحد من أفضل أماكن العمل للكفاءات المصرفية الكويتية الطموحة وذات الخبرات العالية.خدمات مصرفية مبتكرةمنذ تأسيسه في الكويت عام 1977 كبنك تقليدي، يركز «برقان» بشكل كبير على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية، وما زال يقدم خدمات مصرفية مبتكرة تتناسب مع قاعدة عملائه المتنامية من أفراد وشركات ومؤسسات. ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تمثل مجموعة بنك برقان وتشمل بنك الخليج الجزائرـ (الجزائر)، وبنك تونس العالمي (تونس) وبنك برقانـ تركيا (تركيا)، ولبنك برقان حضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة برقان للخدمات المالية المحدودة.