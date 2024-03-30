فهد الغانم أولاد علي الغانم للسيارات تواصل إنجازاتها الاستثنائية البارزة وتفي بوعودها لمساهميها



الشركة ماضية في تنفيذ خطتها الإستراتيجية التوسعية بما يضمن لها استدامة الأرباح والنمو

نهتم بترسيخ مكانتنا في العديد من الأسواق المهمة بمنطقة الشرق الأوسط منها مصر والعراق

أعدنا افتتاح مصنع «بي إم دبليو» في مصر عبر «جلوبال أوتو».. رغم التحديات الاقتصادية إجمالي مبيعاتنا في مصر قاربت 4 آلاف سيارة في 2023.. ومصنعنا أنتج 1500 سيارة

عقدت شركة أولاد علي الغانم للسيارات اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث أقرت العمومية الدفعة الثانية من التوزيعات النقدية التي اعتمدتها الشركة لمساهميها عن العام الماضي بواقع 35 فلسا نقديا للسهم الواحد.ووافقت الجمعيـــــة العمومية التي انعقدت بنسبة حضور ونصاب قانوني يبلغ 79.064%، يتضمنها نسبة 10.665% من خلال النظام الإلكتروني على كافة البنود التي تضمنها جدول الأعمال، بما في ذلك تقريرا مجلس الإدارة ومراقبو الحسابات.التوزيعات النقديةوعلى هامش الاجتماع السنوي الثاني لعمومية الشركة بعد إدراج أسهمها في بورصة الكويت (السوق الأول)، قال رئيس مجلس إدارة شركة «أولاد علي الغانم للسيارات» م.فهد علي الغانم: «بفضل الإنجازات التي حققتها الشركة جاءت توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 35 الواحد».وحسب تصريحات الغانم في بيان صحافي، ستكون الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية بواقع 70 فلسا للسهم الواحد عن عام، 2023 بنسبة نمو تبلغ 21% عن العام السابق، وفقا لقواعد الاستحقاق المعمول بها في البورصة.وأضاف الغانم: «الأرباح المقرر توزيعها وفقا لما اعتمدته الجمعية العمومية ستكون قد تجاوز النسبة التي وعدنا بها المستثمرين والمساهمين قبل الإدراج والتي قدرت آنذاك بـ 47.99 فلسا للسهم الواحد أي بنسبة زيادة 46%».الخطة الإستراتيجيةوفي السياق ذاته، أفاد الغانم بأن الشركة ماضية في تنفيذ خطتها الاستراتيجية التوسعية بما يضمن لها استدامة الأرباح والنمو في ظل سياسة انتشار مرنة تكفل لها حضورا محليا وإقليميا كبيرا. وأضاف: «بعد الإدراج الرسمي المميز لأسهم الشركة في السوق الأول ببورصة الكويت خلال 2022 كأول شركة عائلية لوكالات السيارات تدرج في الأسواق الخليجية، فقد واصلت الشركة مسيرة التطور، وتحقيق سلسلة من الإنجازات التاريخية».وتابع الغانم أنه منذ بداياتها كمشروع تجاري عائلي في أوائل ستينيات القرن الماضي، نمت وتوسعت «الغانم» لتصبح شركة رائدة في مجال الأعمال التجارية لقطاع السيارات بالكويت، مشيرا إلى أن الشركة تعتبر اليوم الوكيل الحصري للعلامات التجارية المالكة لمجموعة من السيارات الفاخرة الشهيرة مثل رولز رويس، بي إم دبليو، لاند روفر، ماكلارين، ميني، جيلي، جي دبليو إم وومان تركس، بالإضافة إلى ترسيخ مكانتها في أسواق مهمة منها مصر والعراق.أداء استثنائيوكانت الشركة قد حققت نتائج مالية استثنائية خلال عام، 2023 حيث ارتفع صافي الربح الخاص بمساهميها مقارنة بالعام 2022 لتصل 28.48 مليون دينار، أي بنمو يبلغ 52.27%. وذكر الغانم أن أداء الشركة المالي فاق بكثير ما كان مذكورا لدى طرح نشرة الاكتتاب، حيث زادت الأرباح بنسبة 79.5%، مشيرا إلى ارتفاع إجمالي أصول الشركة بنسبة، 18.66% فيما نمت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم بنسبة 13.11% مقارنة بعام 2022.وقال: «على الرغم من التحديات العالمية التي شهدها العام الماضي على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي، فقد حققت شركة أولاد علي الغانم للسيارات إنجازات بارزة كان أهمها إعادة افتتاح مصنع بي إم دبليو في جمهورية مصر العربية من خلال مجموعة جلوبال أوتو، والتي تمتلك الحقوق الرسمية لتوريد علامتي بي إم دبليو، وميني هناك».ولفت الغانم إلى أن الشركة تمكنت من خلال هذا المصنع أن تنتج ما يقارب 1500 سيارة في عام، 2023، فيما أشار إلى أن إجمالي مبيعات مصر بلغ ما يقارب 4 آلاف سيارة في عام، 2023، موضحا أن شركة جلوبال أوتو وقعت اتفاقية شراكة مع الحكومة المصرية لتعزيز صناعة السيارات.وأكد على أن الشركة بادرت ضمن خطط التوسع محليا بتعزيز انتشار علامة جيلي التجارية في الكويت من خلال افتتاح مجمع صالة العرض الثانية لها في محافظة الجهراء، والتي تم تصميمها بنسق راق مع مركز خدمة بمواصفات حديثة، ومركز لقطع الغيار، إلى جانب توسيع شبكة مراكز الخدمة السريعة، مع إضافة ضاحية عبدالله المبارك مؤخرا.الأهداف المستقبليةوكشف الغانم عن مساهمة الشركة في تعزيز انتشار السوق الصينية محليا عبر تقديم علامتين تجاريتين سريعتي النمو، هما جيلي وجريت ووول موتور- هافال، والتي حققا نسبة نمو تبلغ 34% مقارنة بعام 2022، مؤكدا أن هذا النمو جاء نتيجة للتحسن المستمر في التكنولوجيا الصينية، ومواكبة تصورات واختيارات العملاء تجاه العلامات التجارية الصينية.وقال: «في إطار خطة التوسع بالسوق المصري، حصلت شركة أوتو موبيلتي، على توكيل علامة جيلي الصينية، لتدشن أعمال الاستيراد والتجميع المحلي باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار، وقد بدأت المجموعة استيراد سيارات جيلي في مصر في شهر يناير الماضي، معلنا عن تدشين أعمال تصنيع طرازين من سيارات جيلي خلال الربع الأخير من العام الحالي، نطمح في المستقبل لتصنيع المزيد من سيارات جيلي وتصديرها خارج مصر».شكر وتقديرأعرب م. فهد علي الغانم عن خالص شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وجميع العاملين في شركة أولاد علي الغانم للسيارات وشركاتها التابعة على مساهماتهم في تنفيذ استراتيجيتنا خلال العام 2023، مؤكدا أن جهودهم الجماعية كان لها دور حاسم في تحقيق أهداف الشركة التي تتوافق مع رؤية خطة التنمية الوطنية للدولة.دعم المساهمينقال الغانم: «يملؤنا الفخر بالنجاحات التي تمثل بداية رحلة واعدة من الإنجازات التي تعود بالنفع على مساهمينا، لذا فإنني أود توجيه الشكر للمساهمين على دعمهم المستمر، ونعاهدهم بأن نواصل جهودنا الحثيثة لنظل شركة رائدة في قطاع السيارات على الصعيدين المحلي والإقليمي».