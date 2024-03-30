فهد الغانم أولاد علي الغانم للسيارات تواصل إنجازاتها الاستثنائية البارزة وتفي بوعودها لمساهميها

(MENAFN
- Al-Anbaa)
الشركة ماضية في تنفيذ خطتها الإستراتيجية التوسعية بما يضمن لها استدامة الأرباح والنمو نهتم بترسيخ مكانتنا في العديد من الأسواق المهمة بمنطقة الشرق الأوسط منها مصر والعراق أعدنا افتتاح مصنع «بي إم دبليو» في مصر عبر «جلوبال أوتو».. رغم التحديات الاقتصادية إجمالي مبيعاتنا في مصر قاربت 4 آلاف سيارة في 2023.. ومصنعنا أنتج 1500 سيارة
عقدت شركة أولاد علي الغانم للسيارات اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث أقرت العمومية الدفعة الثانية من التوزيعات النقدية التي اعتمدتها الشركة لمساهميها عن العام الماضي بواقع 35 فلسا نقديا للسهم الواحد.
ووافقت الجمعيـــــة العمومية التي انعقدت بنسبة حضور ونصاب قانوني يبلغ 79.064%، يتضمنها نسبة 10.665% من خلال النظام الإلكتروني على كافة البنود التي تضمنها جدول الأعمال، بما في ذلك تقريرا مجلس الإدارة ومراقبو الحسابات.
التوزيعات النقدية
وعلى هامش الاجتماع السنوي الثاني لعمومية الشركة بعد إدراج أسهمها في بورصة الكويت (السوق الأول)، قال رئيس مجلس إدارة شركة «أولاد علي الغانم للسيارات» م.فهد علي الغانم: «بفضل الإنجازات التي حققتها الشركة جاءت توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 35 الواحد».
وحسب تصريحات الغانم في بيان صحافي، ستكون الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية بواقع 70 فلسا للسهم الواحد عن عام، 2023 بنسبة نمو تبلغ 21% عن العام السابق، وفقا لقواعد الاستحقاق المعمول بها في البورصة.
وأضاف الغانم: «الأرباح المقرر توزيعها وفقا لما اعتمدته الجمعية العمومية ستكون قد تجاوز النسبة التي وعدنا بها المستثمرين والمساهمين قبل الإدراج والتي قدرت آنذاك بـ 47.99 فلسا للسهم الواحد أي بنسبة زيادة 46%».
الخطة الإستراتيجية
وفي السياق ذاته، أفاد الغانم بأن الشركة ماضية في تنفيذ خطتها الاستراتيجية التوسعية بما يضمن لها استدامة الأرباح والنمو في ظل سياسة انتشار مرنة تكفل لها حضورا محليا وإقليميا كبيرا. وأضاف: «بعد الإدراج الرسمي المميز لأسهم الشركة في السوق الأول ببورصة الكويت خلال 2022 كأول شركة عائلية لوكالات السيارات تدرج في الأسواق الخليجية، فقد واصلت الشركة مسيرة التطور، وتحقيق سلسلة من الإنجازات التاريخية».
وتابع الغانم أنه منذ بداياتها كمشروع تجاري عائلي في أوائل ستينيات القرن الماضي، نمت وتوسعت «الغانم» لتصبح شركة رائدة في مجال الأعمال التجارية لقطاع السيارات بالكويت، مشيرا إلى أن الشركة تعتبر اليوم الوكيل الحصري للعلامات التجارية المالكة لمجموعة من السيارات الفاخرة الشهيرة مثل رولز رويس، بي إم دبليو، لاند روفر، ماكلارين، ميني، جيلي، جي دبليو إم وومان تركس، بالإضافة إلى ترسيخ مكانتها في أسواق مهمة منها مصر والعراق.
أداء استثنائي
وكانت الشركة قد حققت نتائج مالية استثنائية خلال عام، 2023 حيث ارتفع صافي الربح الخاص بمساهميها مقارنة بالعام 2022 لتصل 28.48 مليون دينار، أي بنمو يبلغ 52.27%. وذكر الغانم أن أداء الشركة المالي فاق بكثير ما كان مذكورا لدى طرح نشرة الاكتتاب، حيث زادت الأرباح بنسبة 79.5%، مشيرا إلى ارتفاع إجمالي أصول الشركة بنسبة، 18.66% فيما نمت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم بنسبة 13.11% مقارنة بعام 2022.
وقال: «على الرغم من التحديات العالمية التي شهدها العام الماضي على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي، فقد حققت شركة أولاد علي الغانم للسيارات إنجازات بارزة كان أهمها إعادة افتتاح مصنع بي إم دبليو في جمهورية مصر العربية من خلال مجموعة جلوبال أوتو، والتي تمتلك الحقوق الرسمية لتوريد علامتي بي إم دبليو، وميني هناك».
ولفت الغانم إلى أن الشركة تمكنت من خلال هذا المصنع أن تنتج ما يقارب 1500 سيارة في عام، 2023، فيما أشار إلى أن إجمالي مبيعات مصر بلغ ما يقارب 4 آلاف سيارة في عام، 2023، موضحا أن شركة جلوبال أوتو وقعت اتفاقية شراكة مع الحكومة المصرية لتعزيز صناعة السيارات.
وأكد على أن الشركة بادرت ضمن خطط التوسع محليا بتعزيز انتشار علامة جيلي التجارية في الكويت من خلال افتتاح مجمع صالة العرض الثانية لها في محافظة الجهراء، والتي تم تصميمها بنسق راق مع مركز خدمة بمواصفات حديثة، ومركز لقطع الغيار، إلى جانب توسيع شبكة مراكز الخدمة السريعة، مع إضافة ضاحية عبدالله المبارك مؤخرا.
الأهداف المستقبلية
وكشف الغانم عن مساهمة الشركة في تعزيز انتشار السوق الصينية محليا عبر تقديم علامتين تجاريتين سريعتي النمو، هما جيلي وجريت ووول موتور- هافال، والتي حققا نسبة نمو تبلغ 34% مقارنة بعام 2022، مؤكدا أن هذا النمو جاء نتيجة للتحسن المستمر في التكنولوجيا الصينية، ومواكبة تصورات واختيارات العملاء تجاه العلامات التجارية الصينية.
وقال: «في إطار خطة التوسع بالسوق المصري، حصلت شركة أوتو موبيلتي، على توكيل علامة جيلي الصينية، لتدشن أعمال الاستيراد والتجميع المحلي باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار، وقد بدأت المجموعة استيراد سيارات جيلي في مصر في شهر يناير الماضي، معلنا عن تدشين أعمال تصنيع طرازين من سيارات جيلي خلال الربع الأخير من العام الحالي، نطمح في المستقبل لتصنيع المزيد من سيارات جيلي وتصديرها خارج مصر».
شكر وتقدير
أعرب م. فهد علي الغانم عن خالص شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وجميع العاملين في شركة أولاد علي الغانم للسيارات وشركاتها التابعة على مساهماتهم في تنفيذ استراتيجيتنا خلال العام 2023، مؤكدا أن جهودهم الجماعية كان لها دور حاسم في تحقيق أهداف الشركة التي تتوافق مع رؤية خطة التنمية الوطنية للدولة.
دعم المساهمين
قال الغانم: «يملؤنا الفخر بالنجاحات التي تمثل بداية رحلة واعدة من الإنجازات التي تعود بالنفع على مساهمينا، لذا فإنني أود توجيه الشكر للمساهمين على دعمهم المستمر، ونعاهدهم بأن نواصل جهودنا الحثيثة لنظل شركة رائدة في قطاع السيارات على الصعيدين المحلي والإقليمي».
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