7 ملايين دينار أرباح أرزان في 2023

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت مجموعة أرزان المالية عن نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، حيث حققت المجموعة صافي أرباح بلغت 7.03 ملايين دينار، مقارنة مع 8.15 ملايين دينار لعام 2022، وبلغت ربحية السهم 8.69 فلوس للسهم الواحد، مقارنة مع 10.11 فلوس للسهم الواحد في العام الماضي.
وقالت المجموعة، في بيان صحافي، إن إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغ 15.89 مليون دينار، مقارنة مع 17.64 مليون دينار بالعام الماضي، كما ارتفعت قيمة أصول المجموعة في نهاية عام 2023 بنسبة 8% لتصل إلى 209.66 ملايين دينار.
وكذلك ارتفعت حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم بنسبة 14% لتصبح 131.78 مليون دينار، مع الاحتفاظ بمستوى إجمالي التزامات المجموعة مقارنة مع نهاية عام 2022، وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 2% أرباحا نقدية و4% أسهم منحة على مساهمي الشركة.
في هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة أرزان المالية طلال البحر «سعداء بالنتائج التي حققتها المجموعة في 2023، وهذه النتائج هي دليل على نجاح استراتيجية الشركة في الاستثمار بالشركات التابعة والزميلة، وتنوع محافظها الاستثمارية ما أدى إلى المحافظة على الأداء المتميز لها خلال 2023، حيث ساهمت سياسة الشركة وإستراتيجيتها بشكل كبير في مجاراة الظروف الاقتصادية خلال العام، ونتطلع للبناء على هذه النتائج وتعزيز استثمارات المجموعة بشكل عام، لتحقيق عوائد مالية مجزية لمساهمي المجموعة».
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة جاسم زينل إن المجموعة استطاعت تحقيق هذه النتائج رغم استمرار الآثار السلبية التي انعكست على الأسواق المالية المحلية والعالمية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة اليورو زوون واستمرار التوترات السياسية في المنطقة والعالم وتشديد القيود التنظيمية والتشدد في السياسات النقدية لكبح التضخم العالي على الرغم من تباطؤ وتيرة نموه في الفترة الأخيرة من العام.
واستطرد بالقول «إلا أن ذلك الارتفاع في أسعار الفائدة عالميا أثرت على العديد من القطاعات الاقتصادية ومنها الصناعة والعقار، بالإضافة إلى التقلبات في أسعار النفط والغاز كان له أثر على الكثير من اقتصادات الدول حول العالم، إلا أن متانة المركز المالي للمجموعة وسياستها المتحفظة والمبنية على أسس استثمارية صلبة والتي تعتمد في نهجها على تنوع الاستثمارات اقتصاديا وجغرافيا أثبتت قدرة المجموعة على تحقيق النتائج الجيدة وتخطي العديد من المخاطر الاستثمارية».
وأضاف أن لدى الشركة خططا لطرح منتجات استثمارية جديدة تتواءم مع معطيات الفترة الحالية والفترة القادمة وذلك بهدف اغتنام الفرص الاستثمارية المميزة ذات المخاطر المنخفضة، ومتطلعين لمزيد من النتائج الإيجابية في الفترة المقبلة.
وذكر زينل أن عام 2023 كان حافلا بالمحطات المهمة والإنجازات العديدة حيث كان أبرزها ترقية مجموعة أرزان المالية للسوق الأول بعد استيفائها لشروط الترقية في بورصة الكويت وكانت هذه الترقية بمنزلة تتويج لاجتهادها في العشرة سنوات الماضية، وأطلقت المجموعة كذلك خدمة منصة Arzan Trader والتي تتيح للعملاء التداول في بورصة الكويت وبورصات المنطقة والبورصات العالمية بما في ذلك الأسواق الأميركية والأوروبية وأسواق شرق آسيا.
وذكر كذلك أن أرزان ثروات والخاضعة لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية قد تمكنت خلال 2023 من تقديم استشارة لأحد الفرص الاستثمارية لتمويل محفظة عقارية في الولايات المتحدة الأميركية بالإضافة إلى استشارتين لتخارجين ناجحين خلال العام، وعلى الصعيد الاجتماعي.
وأشار إلى أن مجموعة أرزان المالية كان لها بصمة واضحة في 2023 وذلك من خلال تبرعها ومشاركتها في العديد من المشاريع المجتمعية في مختلف المجالات.
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