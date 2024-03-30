7 ملايين دينار أرباح أرزان في 2023

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنت مجموعة أرزان المالية عن نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، حيث حققت المجموعة صافي أرباح بلغت 7.03 ملايين دينار، مقارنة مع 8.15 ملايين دينار لعام 2022، وبلغت ربحية السهم 8.69 فلوس للسهم الواحد، مقارنة مع 10.11 فلوس للسهم الواحد في العام الماضي.وقالت المجموعة، في بيان صحافي، إن إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغ 15.89 مليون دينار، مقارنة مع 17.64 مليون دينار بالعام الماضي، كما ارتفعت قيمة أصول المجموعة في نهاية عام 2023 بنسبة 8% لتصل إلى 209.66 ملايين دينار.

وكذلك ارتفعت حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم بنسبة 14% لتصبح 131.78 مليون دينار، مع الاحتفاظ بمستوى إجمالي التزامات المجموعة مقارنة مع نهاية عام 2022، وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 2% أرباحا نقدية و4% أسهم منحة على مساهمي الشركة.

في هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة أرزان المالية طلال البحر «سعداء بالنتائج التي حققتها المجموعة في 2023، وهذه النتائج هي دليل على نجاح استراتيجية الشركة في الاستثمار بالشركات التابعة والزميلة، وتنوع محافظها الاستثمارية ما أدى إلى المحافظة على الأداء المتميز لها خلال 2023، حيث ساهمت سياسة الشركة وإستراتيجيتها بشكل كبير في مجاراة الظروف الاقتصادية خلال العام، ونتطلع للبناء على هذه النتائج وتعزيز استثمارات المجموعة بشكل عام، لتحقيق عوائد مالية مجزية لمساهمي المجموعة».

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة جاسم زينل إن المجموعة استطاعت تحقيق هذه النتائج رغم استمرار الآثار السلبية التي انعكست على الأسواق المالية المحلية والعالمية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة اليورو زوون واستمرار التوترات السياسية في المنطقة والعالم وتشديد القيود التنظيمية والتشدد في السياسات النقدية لكبح التضخم العالي على الرغم من تباطؤ وتيرة نموه في الفترة الأخيرة من العام.

واستطرد بالقول «إلا أن ذلك الارتفاع في أسعار الفائدة عالميا أثرت على العديد من القطاعات الاقتصادية ومنها الصناعة والعقار، بالإضافة إلى التقلبات في أسعار النفط والغاز كان له أثر على الكثير من اقتصادات الدول حول العالم، إلا أن متانة المركز المالي للمجموعة وسياستها المتحفظة والمبنية على أسس استثمارية صلبة والتي تعتمد في نهجها على تنوع الاستثمارات اقتصاديا وجغرافيا أثبتت قدرة المجموعة على تحقيق النتائج الجيدة وتخطي العديد من المخاطر الاستثمارية».

وأضاف أن لدى الشركة خططا لطرح منتجات استثمارية جديدة تتواءم مع معطيات الفترة الحالية والفترة القادمة وذلك بهدف اغتنام الفرص الاستثمارية المميزة ذات المخاطر المنخفضة، ومتطلعين لمزيد من النتائج الإيجابية في الفترة المقبلة.

وذكر زينل أن عام 2023 كان حافلا بالمحطات المهمة والإنجازات العديدة حيث كان أبرزها ترقية مجموعة أرزان المالية للسوق الأول بعد استيفائها لشروط الترقية في بورصة الكويت وكانت هذه الترقية بمنزلة تتويج لاجتهادها في العشرة سنوات الماضية، وأطلقت المجموعة كذلك خدمة منصة Arzan Trader والتي تتيح للعملاء التداول في بورصة الكويت وبورصات المنطقة والبورصات العالمية بما في ذلك الأسواق الأميركية والأوروبية وأسواق شرق آسيا.

وذكر كذلك أن أرزان ثروات والخاضعة لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية قد تمكنت خلال 2023 من تقديم استشارة لأحد الفرص الاستثمارية لتمويل محفظة عقارية في الولايات المتحدة الأميركية بالإضافة إلى استشارتين لتخارجين ناجحين خلال العام، وعلى الصعيد الاجتماعي.

وأشار إلى أن مجموعة أرزان المالية كان لها بصمة واضحة في 2023 وذلك من خلال تبرعها ومشاركتها في العديد من المشاريع المجتمعية في مختلف المجالات.