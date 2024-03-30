11 3 مليون دينار أرباح عقارات الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت شركة عقارات الكويت عن بياناتها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، حيث حققت الشركة أرباحا بلغت 11.3 مليون دينار بزيادة 55%، مقارنة بأرباح بلغت 7.3 ملايين دينار للعام 2022، أي ما يعادل 12.29 فلسا للسهم مقارنة بمبلغ 7.92 فلوس للسهم للعام 2022، وقد أوصى مجلس إدارة الشركة توزيع 4% نقدا و6% أسهم منحة على المساهمين.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن الإيرادات التأجيرية زادت إلى مبلغ وقدره 28.6 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 27.6 مليون دينار عام 2022، وبلغت موجودات الشركة مبلغ 393.4 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 360.5 مليون دينار لعام 2022.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة عقارات الكويت إبراهيم الذربان: «فخورون بهذه النتائج التي تعكس جهودنا المتواصلة والتزامنا بتحقيق النجاح على المدى الطويل، من خلال تنوع استثماراتنا ومنتجاتنا العقارية التي تهدف إلى ضمان عوائد مجزية وخلق وتعزيز القيمة لمساهميها والمجتمع».
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة طلال البحر: «لقد كانت 2023 سنة حافلة بالإنجازات والنجاحات لعقارات الكويت، حيث دخلت الشركة قطاعا جديدا ومختلفا عن ما عهدته في السنوات السابقة، قطاع الصحة واللياقة البدنية، عبر شركتها التابعة أكتيف القابضة، والتي افتتحت أول معهد صحي تحت العلامة التجارية NOW في سوق الكويت، ووقعت اتفاقية حق الامتياز مع Xponential Fitness لطرح أربع علامات تجارية رياضية متخصصة، (Rumble، Cyclebar، Club Pilates، StretchLab) في الكويت وقطر، وافتتحت استوديو Rumble واستوديو Cyclebar في الشويخ.
وسنعمل على الاستفادة من النجاح التي حققته الشركة لبناء منصة تنطلق منها اكتيف نحو التوسع في المنطقة».
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