11 3 مليون دينار أرباح عقارات الكويت

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنت شركة عقارات الكويت عن بياناتها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، حيث حققت الشركة أرباحا بلغت 11.3 مليون دينار بزيادة 55%، مقارنة بأرباح بلغت 7.3 ملايين دينار للعام 2022، أي ما يعادل 12.29 فلسا للسهم مقارنة بمبلغ 7.92 فلوس للسهم للعام 2022، وقد أوصى مجلس إدارة الشركة توزيع 4% نقدا و6% أسهم منحة على المساهمين.وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن الإيرادات التأجيرية زادت إلى مبلغ وقدره 28.6 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 27.6 مليون دينار عام 2022، وبلغت موجودات الشركة مبلغ 393.4 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 360.5 مليون دينار لعام 2022.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة عقارات الكويت إبراهيم الذربان: «فخورون بهذه النتائج التي تعكس جهودنا المتواصلة والتزامنا بتحقيق النجاح على المدى الطويل، من خلال تنوع استثماراتنا ومنتجاتنا العقارية التي تهدف إلى ضمان عوائد مجزية وخلق وتعزيز القيمة لمساهميها والمجتمع».

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة طلال البحر: «لقد كانت 2023 سنة حافلة بالإنجازات والنجاحات لعقارات الكويت، حيث دخلت الشركة قطاعا جديدا ومختلفا عن ما عهدته في السنوات السابقة، قطاع الصحة واللياقة البدنية، عبر شركتها التابعة أكتيف القابضة، والتي افتتحت أول معهد صحي تحت العلامة التجارية NOW في سوق الكويت، ووقعت اتفاقية حق الامتياز مع Xponential Fitness لطرح أربع علامات تجارية رياضية متخصصة، (Rumble، Cyclebar، Club Pilates، StretchLab) في الكويت وقطر، وافتتحت استوديو Rumble واستوديو Cyclebar في الشويخ.

وسنعمل على الاستفادة من النجاح التي حققته الشركة لبناء منصة تنطلق منها اكتيف نحو التوسع في المنطقة».