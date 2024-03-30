%1073 قفزة بأرباح إيفا إلى 16 4 مليون دينار

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة «إيفا»، عن نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، حيث قال رئيس مجلس إدارة الشركة حسين العتال، إن ما وضعه مجلس إدارة الشركة من استراتيجية لإعادة هيكلة الشركة قد آتت نتائجها، لتحقق أرباحا بقيمة 16.45 مليون دينار، مقارنة مع 1.4 مليون دينار في 2022، قفزة 1073%.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة صالح السلمي، إن خطة مجلس الإدارة للعام 2023 قد آتت ثمارها وقمنا بتحقيق هذه القفزة الكبيرة من الأرباح ولتكون عاملا مهما لجهة الاستدامة في تحقيق الأرباح، كما كنا وعهدنا المساهمون والمتابعون قبل أزمة 2008 والتي عصفت بالعالم أجمع.
وأضاف أن أصول الشركة ارتفعت بنسبة 26% لتبلغ 112.96 مليون دينار، مقارنة مع 89.64 مليون دينار بنهاية عام 2022، وتراجعت المطلوبات بنسبة 7% إلى 44.59 مليون دينار، مقارنة مع 48.11 مليون دينار في 2022، وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 12.5% أي ما يعادل 12.5 سهما لكل 100 عن 2023.
وتابع بأن حقوق الملكية ارتفعت بنسبة 71% إلى 63.42 مليون دينار بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 36.99 مليون دينار بنهاية 2022، كما حققت الإيرادات قفزة بنسبة 282% إلى 192.77 مليون دينار، مقارنة مع 5.05 ملايين دينار في 2022، مشيرا إلى أن هذه النتائج تفتح بوابة واسعة لتحقيق نتائج وأرباح مستدامة للشركة.
جدير بالذكر أنه قد تم الانتهاء من إنشاء وصيانة وإدارة شركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي وبطاقة 500 ألف م3 والذي يعتبر من المشاريع الكبيرة والفخمة وبنظام PPP في دولتنا الحبيبة الكويت، وبتكلفة تصل الى ملياري دولار تقريبا وتدار لفترة 25 سنة قابلة للتجديد، ما يحقق لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (إيفا) تدفقات مالية مستدامة.
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