%1073 قفزة بأرباح إيفا إلى 16 4 مليون دينار

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة «إيفا»، عن نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، حيث قال رئيس مجلس إدارة الشركة حسين العتال، إن ما وضعه مجلس إدارة الشركة من استراتيجية لإعادة هيكلة الشركة قد آتت نتائجها، لتحقق أرباحا بقيمة 16.45 مليون دينار، مقارنة مع 1.4 مليون دينار في 2022، قفزة 1073%.من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة صالح السلمي، إن خطة مجلس الإدارة للعام 2023 قد آتت ثمارها وقمنا بتحقيق هذه القفزة الكبيرة من الأرباح ولتكون عاملا مهما لجهة الاستدامة في تحقيق الأرباح، كما كنا وعهدنا المساهمون والمتابعون قبل أزمة 2008 والتي عصفت بالعالم أجمع.

وأضاف أن أصول الشركة ارتفعت بنسبة 26% لتبلغ 112.96 مليون دينار، مقارنة مع 89.64 مليون دينار بنهاية عام 2022، وتراجعت المطلوبات بنسبة 7% إلى 44.59 مليون دينار، مقارنة مع 48.11 مليون دينار في 2022، وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 12.5% أي ما يعادل 12.5 سهما لكل 100 عن 2023.

وتابع بأن حقوق الملكية ارتفعت بنسبة 71% إلى 63.42 مليون دينار بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 36.99 مليون دينار بنهاية 2022، كما حققت الإيرادات قفزة بنسبة 282% إلى 192.77 مليون دينار، مقارنة مع 5.05 ملايين دينار في 2022، مشيرا إلى أن هذه النتائج تفتح بوابة واسعة لتحقيق نتائج وأرباح مستدامة للشركة.

جدير بالذكر أنه قد تم الانتهاء من إنشاء وصيانة وإدارة شركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي وبطاقة 500 ألف م3 والذي يعتبر من المشاريع الكبيرة والفخمة وبنظام PPP في دولتنا الحبيبة الكويت، وبتكلفة تصل الى ملياري دولار تقريبا وتدار لفترة 25 سنة قابلة للتجديد، ما يحقق لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (إيفا) تدفقات مالية مستدامة.