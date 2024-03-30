Saturday, 30 March 2024 11:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العيد للأغذية تنمو بأرباحها 27 6% إلى 3 2 ملايين دينار في 2023

3/30/2024 2:07:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتمد مجلس إدارة شركة العيد للأغذية، خلال اجتماعه الذي عقد يوم الخميس 28 الجاري، إصدار البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقدمة من مراقبي الحسابات. وأوصى مجلس الإدارة باقتراح بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 10% من رأس المال المدفوع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بواقع 10 فلوس لكل سهم. وأوضحت الشركة، في بيان صحافي، أن صافي الربح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بلغ نحو 3.2 ملايين دينار، مقارنة بصافي ربح بلغ 2.51 مليون دينار عن عام 2022، بزيادة نسبتها 27.58%، مع تحقيق ارتفاع ملحوظ في حقوق المساهمين بنسبة 101.81%.
وارتفعت ربحية السهم للشركة بنسبة 23.14% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023 لتبلغ 16.6 فلسا للسهم الواحد، مقارنة بقيمة 13.48 فلسا عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة بنسبة 24.53% بنهاية 2023، مقارنة بالفترة نفسها في 2022.
كما ارتفع صافي أرباح الشركة في نهاية الربع الرابع من 2023 بنسبة 107.4%، وارتفعت ربحية السهم بنسبة 59.39%، وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 76.33%، حيث بلغ 9.2 ملايين دينار، مقارنة بإيرادات الربع الرابع من 2022 والتي بلغت 5.22 ملايين دينار.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة العيد للأغذية م.محمد المطيري «لقد كانت 2023 سنة مميزة وعلامة جديدة وفارقة بكل المقاييس في رحلة العيد للأغذية، حيث حقق أداء تشغيلي لافت بارتفاع نسبته 24.53%
ولفت المطيري إلى أن توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع 10 فلوس نقدا للسهم من رأس المال المدفوع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023، وهي تعادل 100% من صافي الأرباح بحسب رأسمال الشركة الجديد، وذلك تأكيدا على تمسكنا بمبدأ الاستدامة في الأرباح للمساهمين والشركاء ترجمة لسعينا للنمو المتواصل.

MENAFN30032024000130011022ID1108039304

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث