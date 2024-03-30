العيد للأغذية تنمو بأرباحها 27 6% إلى 3 2 ملايين دينار في 2023

(MENAFN
- Al-Anbaa) اعتمد مجلس إدارة شركة العيد للأغذية، خلال اجتماعه الذي عقد يوم الخميس 28 الجاري، إصدار البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقدمة من مراقبي الحسابات. وأوصى مجلس الإدارة باقتراح بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 10% من رأس المال المدفوع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بواقع 10 فلوس لكل سهم. وأوضحت الشركة، في بيان صحافي، أن صافي الربح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بلغ نحو 3.2 ملايين دينار، مقارنة بصافي ربح بلغ 2.51 مليون دينار عن عام 2022، بزيادة نسبتها 27.58%، مع تحقيق ارتفاع ملحوظ في حقوق المساهمين بنسبة 101.81%.
وارتفعت ربحية السهم للشركة بنسبة 23.14% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023 لتبلغ 16.6 فلسا للسهم الواحد، مقارنة بقيمة 13.48 فلسا عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة بنسبة 24.53% بنهاية 2023، مقارنة بالفترة نفسها في 2022.
كما ارتفع صافي أرباح الشركة في نهاية الربع الرابع من 2023 بنسبة 107.4%، وارتفعت ربحية السهم بنسبة 59.39%، وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 76.33%، حيث بلغ 9.2 ملايين دينار، مقارنة بإيرادات الربع الرابع من 2022 والتي بلغت 5.22 ملايين دينار.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة العيد للأغذية م.محمد المطيري «لقد كانت 2023 سنة مميزة وعلامة جديدة وفارقة بكل المقاييس في رحلة العيد للأغذية، حيث حقق أداء تشغيلي لافت بارتفاع نسبته 24.53%
ولفت المطيري إلى أن توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع 10 فلوس نقدا للسهم من رأس المال المدفوع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023، وهي تعادل 100% من صافي الأرباح بحسب رأسمال الشركة الجديد، وذلك تأكيدا على تمسكنا بمبدأ الاستدامة في الأرباح للمساهمين والشركاء ترجمة لسعينا للنمو المتواصل.
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