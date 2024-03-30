مذكرة تعاون بين الغذاء والدواء والوطني لمكافحة الأوبئة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، مذكرة تعاون لتعزيز تبادل المعلومات الخاصة بالرصد الصحي والوبائي.



وتنص المذكرة، التي وقعها مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، ورئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي، على تطوير أنظمة الرصد، لتعزيز السياسات المتعلقة بمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، وتعزيز تنسيق جهود الاستجابة للطوارئ والتهديدات الصحية والبيئية.



كما نصت على تطوير وتفعيل استراتيجيات فعّالة لضبط مقاومة مضادات الميكروبات بما ينسجم مع المبادرات العالمية، وتعزيز التعاون في مجالات العمل المشترك وتبادل المعلومات والمراجع العلمية والفنية المتعلقة بعمل الفريقين وإحصاءات النتائج المخبرية وبما ينسجم مع التشريعات الناظمة.



وبموجب المذكرة، يتبادل الجانبان البيانات والمعلومات والمراجع العلمية والفنية بصورة دورية لتحقيق أهدافهما، والتعاون في مجال إجراء الفحوص المخبرية والمختبرات، وبناء القدرات وتدريب وتأهيل الكوادر في مختلف المجالات.

وقال مهيدات، إن المذكرة تتضمن بنودا لتنسيق جهود الاستجابة وتنفيذ خطط الطوارئ الصحية ورصد ومتابعة التهديدات الصحية والبيئية المتعلقة بعمل المؤسسة والمواد والمنشآت الخاضعة لرقابتها وعلاقتها بالأوبئة والأمراض السارية.



وأكد استعداد المؤسسة تسهيل وتسريع عملية تزويد المركز ببيانات الرصد الوبائي ما يدعم دوره الحيوي في جمع البيانات تحت مظلة واحدة والتنبؤ بالأوبئة المستقبلية، مقترحا إيجاد ربط إلكتروني بين الجانبين مستقبلا.



من جهته قال البلبيسي، إن هذا التعاون يأتي لتعزيز ممارسات الصحة العامة في مجال الوقاية من الأوبئة والأمراض السارية والاستعداد لمواجهتها، وتطبيق السلوكيات الصحية والبيئية السليمة، وتطوير أنظمة المعلومات الصحية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الأوبئة والأمراض السارية والحد من آثارها.



وأضاف البلبيسي أن من أهم غايات المركز توحيد جهود جميع المؤسسات الوطنية المعنية، وجمع بيانات الرصد الوبائي تحت مظلة واحدة، لتسهيل وصول المعلومة وتنظيم العمل المشترك في هذا المجال، مثمنا دور المؤسسة كواحدة من الشركاء الرئيسيين للمركز.