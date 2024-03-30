منظمة الصحة العالمية تكشف تطورات الواقع الصحي في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت منظمة الصحة العالمية أن 9 آلاف مريض في قطاع غزة بحاجة للعلاج بالخارج.
وقالت المنظمة إن آلاف المرضى محرومون من الرعاية الصحية مع وجود 10 مستشفيات فقط تعمل بشكل محدود في غزة.
ودعت إسرائيل إلى تسريع الموافقة على إجلاء المرضى وتمكين ذوي الحالات الحرجة من العلاج.
وأشارت المنظمة إلى نقل أكثر من 3400 مريض إلى الخارج عبر معبر رفح، بينهم 2198 جريحا.
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