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منظمة الصحة العالمية تكشف تطورات الواقع الصحي في غزة

3/30/2024 10:09:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت منظمة الصحة العالمية أن 9 آلاف مريض في قطاع غزة بحاجة للعلاج بالخارج.

وقالت المنظمة إن آلاف المرضى محرومون من الرعاية الصحية مع وجود 10 مستشفيات فقط تعمل بشكل محدود في غزة.


ودعت إسرائيل إلى تسريع الموافقة على إجلاء المرضى وتمكين ذوي الحالات الحرجة من العلاج.


وأشارت المنظمة إلى نقل أكثر من 3400 مريض إلى الخارج عبر معبر رفح، بينهم 2198 جريحا.

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