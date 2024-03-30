مقتل رجل مسلح بسكين وإصابة شرطية في شمال ألمانيا



ذكرت متحدثة باسم الشرطة أن رجلا مسلحا بسكين قتل، وأصيبت شرطية بطلق ناري، خلال حادث وقع في بلدة "نينبورج" بشمال ألمانيا.

وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة في البلدة التي تقع بولاية "ساكسونيا السفلى"، حيث شوهد الرجل(46 عاما) وهو يحمل سكينا.

وتم نقل الشرطية إلى المستشفى بمروحية. ولم ترد أي معلومات عن مدى خطورة إصابتها.

وذكرت صحيفة "دي هارك" المحلية عبر موقعها الالكتروني، نقلا عن شهود عيان، أنه تم سماع إطلاق عدة طلقات نارية.

وقالت صحيفة "بيلد" أن الرجل ركض بشكل مسعورإلى داخل مبنى سكني. وتردد أنه قتل برصاص الشرطة. وذكرت الصحيفة واسعة الانتشار على موقعها الالكتروني أن الشرطية أصيبت بجراح في ساقها.





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