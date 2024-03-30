الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً (السبت) رطباً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف مع ارتفاع تدريجي طفيف في درجات الحرارة.





وأوضح أن الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

وفيما يلي بيان بأحوال الطقس خلال الأيام المقبلة:

السبت

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية والداخلية الشمالية مع احتمال تشكل ضباب خفيف - صحو إلى غائم وتزداد كميات السحب المتوسطة تدريجياً مع احتمال ضعيف لسقوط أمطار خفيفة ليلاً غرباً – ارتفاع تدريجي طفيف في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.



الأحد

الطقس: رطب على بعض المناطق الداخلية - غائم جزئي إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة مع فرصة سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



الإثنين

الطقس: غائم جزئي بوجه عام وتستمر السحب المتوسطة على بعض المناطق مع احتمال

سقوط أمطار خفيفة جنوباً نهاراً.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



الثلاثاء

الطقس: صحو إلى غائم جزئي.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.



الأربعاء

الطقس: غائم جزئي إلى غائم أحياناً على بعض المناطق مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشمالية.



الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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